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Obezitenin düşmanı: Kahvaltı

Obezitenin düşmanı: Kahvaltı

Beslenme tarzındaki değişiklikler, hastalıkları beraberinde getiriyor. Hazır ve paketli gıdalar, obeziteye neden oluyor. Kalp hastalıkları, ser ve diyabete zemin hazırlayan bu rahatsızlık ihmale gelmiyor. ve Diyet Uzmanı , yeme alışkanlıklarındaki küçük değişiklikler ile bu hastalıkların önlenebileceğini söylüyor. alımının önlenmesi için kahvaltının atlanmaması gerektiğini belirten . Fatma Baysal, az az ve sık sık beslenilmesini öneriyor. Domates ve salatalık suyunun iştah kontrolü sağladığını söylüyor.

YUMURTA İŞTAHI KESER...
Dyt. Fatma Baysal, iştah kapatan ve zayıflatan besinleri sıralıyor:

BADEM VE CEVİZ: Kilo kontrolüne yardımcı olur.
KAHVE: Günde iki fincan içmek, iştahı baskılar.
YUMURTA: Her gün kahvaltıda yumurta zayflatır.
YEŞİL ÇAY: Zayıflamaya yardımcı olur. Kan şekerini dengeler.
YULAF EZMESI: Tokluk hissi verir.
TARÇIN-KARANFİL: Kan şekerini dengeler. Çaylara, süte eklenebilir. Meyveleri dilimleyip üzerlerine tarçın serperek tüketmeyi deneyebilirsiniz.

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