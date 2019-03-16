Obezitenin düşmanı: Kahvaltı

Beslenme tarzındaki değişiklikler, hastalıkları beraberinde getiriyor. Hazır ve paketli gıdalar, obeziteye neden oluyor. Kalp hastalıkları, kanser ve diyabete zemin hazırlayan bu rahatsızlık ihmale gelmiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Baysal, yeme alışkanlıklarındaki küçük değişiklikler ile bu hastalıkların önlenebileceğini söylüyor. Kilo alımının önlenmesi için kahvaltının atlanmaması gerektiğini belirten Dyt. Fatma Baysal, az az ve sık sık beslenilmesini öneriyor. Domates ve salatalık suyunun iştah kontrolü sağladığını söylüyor.

YUMURTA İŞTAHI KESER...

Dyt. Fatma Baysal, iştah kapatan ve zayıflatan besinleri sıralıyor:

BADEM VE CEVİZ: Kilo kontrolüne yardımcı olur.

KAHVE: Günde iki fincan içmek, iştahı baskılar.

YUMURTA: Her gün kahvaltıda yumurta zayflatır.

YEŞİL ÇAY: Zayıflamaya yardımcı olur. Kan şekerini dengeler.

YULAF EZMESI: Tokluk hissi verir.

TARÇIN-KARANFİL: Kan şekerini dengeler. Çaylara, süte eklenebilir. Meyveleri dilimleyip üzerlerine tarçın serperek tüketmeyi deneyebilirsiniz.