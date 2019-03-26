Menopozu kızılcıkla yenin

Kadınlarda doğurganlığın sona ermesiyle ortaya çıkan menopoz; sıcak basması, halsizlik ve huysuzluk gibi şikayetlere neden oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, bu dönemi sağlıklı atlatmak için yoğurt, kefir, süt ve ayran içilmesini öneriyor. "Elma, havuç, nar, kızılcık, üzüm, mercimek ve fasulye tüketin" diyor.
- Sağlık
- 26.03.2019
- Gazete
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