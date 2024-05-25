T.C. BAKIRKÖY 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/130 Esas

KARAR NO : 2024/135

Vergi Usul Kanuna Muhalefet suçundanhakkında mahkememizde yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/02/2024tarihli ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet karar verildiği, Necati ve Ünzile oğlu, 1975 doğumlu sanık Mesut Karadeniz tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininYURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 24/05/2024

Basın No: ILN02038807

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