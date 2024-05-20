T.C.

REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2014/196-Ceza Dava Dosyası

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No : 2014/196

Karar No : 2022/473

Sanık : Hüsam Garra, Abdulkerim ve Seher oğlu, 1986 Şam doğumlu

Suç : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet

Suç Tarihi : 26/02/20214

Karar Tarihi : 03/05/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Hüssam Garra hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa ek karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.16.05.2024

Basın No: ILN02034728

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