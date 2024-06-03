Turizm sezonu açıldı Bodrum’da fiyatlar katlandı! Bir otelcinin itirafı gündemi salladı: 20 katı da olsa boş kalmaz!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Bodrum'da lahmacun+ayran 950 TL, 1 haftalık oda+kahvaltı 1 milyon liraya çıktı. Ancak bu fiyatlara rağmen tatil beldesi doldu taştı. Bir otelcinin sözleri ise gündemi salladı.

OTELCİDEN FAHİŞ FİYAT İTİRAFI: 20 KATI OLSA DA BOŞ KALMAZ!

Fiyatları bilerek yükselttiklerini itiraf eden otelci, "Sektörde fiyatlar 4 kat arttı. Biz ise 9-10 kat yükselttik. Ama 20 kat artırsaydık da yine boş odamız kalmayacaktı. İnsanlar tatil yapmaya değil, buralarda kalabildiğini göstermek için geliyor. Kendisini çevresine kanıtlamak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.