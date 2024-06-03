Turizm sezonu açıldı Bodrum’da fiyatlar katlandı! Bir otelcinin itirafı gündemi salladı: 20 katı da olsa boş kalmaz!

Bodrum'da lahmacun+ayran 950 TL, 1 haftalık oda+kahvaltı 1 milyon liraya çıktı. Ancak bu fiyatlara rağmen tatil beldesi doldu taştı. Bir otelcinin sözleri ise gündemi salladı.
Bodrum'da lahmacun+ayran 950 TL, 1 haftalık oda+kahvaltı 1 milyon liraya çıktı. Ancak bu fiyatlara rağmen tatil beldesi doldu taştı. Bir otelcinin sözleri ise gündemi salladı.
OTELCİDEN FAHİŞ FİYAT İTİRAFI: 20 KATI OLSA DA BOŞ KALMAZ!
Fiyatları bilerek yükselttiklerini itiraf eden otelci, "Sektörde fiyatlar 4 kat arttı. Biz ise 9-10 kat yükselttik. Ama 20 kat artırsaydık da yine boş odamız kalmayacaktı. İnsanlar tatil yapmaya değil, buralarda kalabildiğini göstermek için geliyor. Kendisini çevresine kanıtlamak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Bilindiği gibi her yıl lahmacun ve ayran fiyatlarının gündem olduğu Bodrum'da bu sene de sezon açıldı.
Bodrum'un 2024 tarifesi belli oldu.
Uyanık esnaf, bu yıl da kazıkçılığa soyundu.
Fırsatçılar, sadece bir bardak çayı 100 TL'ye doldurdu.
Salataya ahtapot koydu, bin 600 TL diye uydurdu.
Semizotuna 900, hamburgere bin 650 TL fiyat biçmeyi uygun buldu.
Meşhur lahmacun+ayran ise 950 TL. Yine de her yer dolu...