ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/803 Esas

KARAR NO : 2024/174

Davacı : BEDİRHAN GÜLLÜ

Davalı : İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

Davacı BEDİRHAN GÜLLÜ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davanın Kabulü ile;

1-Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Karacakılavuz mahallesi/Köyü, cilt no:27, Hane no:106, BSN:73'de nüfusa kayıtlı Ömer ve Malike oğlu 05/05/1999 Küçükçekmece doğumlu, 15032308642T.C. Kimlik nolu Bedirhan Güllü'nün "Güllü" olan soyisminin "Güllüoğlu" olarak değiştirilmesi ileNüfusa bu şekilde kayıt ve tesciline,

Karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27/03/2024

Basın No: ILN02028012

#ilan.gov.tr