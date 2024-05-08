ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/803 Esas
KARAR NO : 2024/174
Davacı : BEDİRHAN GÜLLÜ
Davalı : İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
Davacı BEDİRHAN GÜLLÜ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Davanın Kabulü ile;
1-Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Karacakılavuz mahallesi/Köyü, cilt no:27, Hane no:106, BSN:73'de nüfusa kayıtlı Ömer ve Malike oğlu 05/05/1999 Küçükçekmece doğumlu, 15032308642T.C. Kimlik nolu Bedirhan Güllü'nün "Güllü" olan soyisminin "Güllüoğlu" olarak değiştirilmesi ileNüfusa bu şekilde kayıt ve tesciline,
Karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27/03/2024
Basın No: ILN02028012
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