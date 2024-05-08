T.C. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: TUNCAY ALTUNTAŞ AHLAT MAL MÜDÜRLÜĞÜ Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)

2023/341 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Bitlis İli Ahlat İlçesi Güzelsu Köyünde bulunan, yaklaşık olarak yapılan tespitler doğrultusunda 99.190,41 metre karelik taşınmaz TMK 713, Kadastro Kanununun 14 ve 17 . maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları ilan olunur.

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.

Basın No: ILN02027472

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