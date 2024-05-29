SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Refah'taki katliam sonrası soykırımcı İsrail'e tepkiler çığ gibi! Küresel vicdan Filistin için tek yürek

Terör devleti İsrail'in son sığınak Refah'ta yaptığı çadır katliamına ABD arka çıkarken uluslararası kamuoyunda tepkiler çığ gibi büyüyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın 'Refah'ta saldırıların durdurulmasına' ilişkin kararına rağmen İsrail'in çadır kente saldırmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Venezuela ve Kolombiya liderleri, saldırıyı "katliam" olarak nitelendirdi. Birçok ülke İsrail'i kınadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 08:33 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 08:43
Refah’taki katliam sonrası soykırımcı İsrail’e tepkiler çığ gibi! Küresel vicdan Filistin için tek yürek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Terör devleti İsrail'in, Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadır kente yönelik saldırısına çok sayıda ülke ile uluslararası kurum ve kuruluştan tepki yağdı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Rafah'taki saldırının "çok endişe verici" olduğunu, soruşturmanın hızla tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'e bir kez daha Refah'a yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.


MADURO: İSRAİL GAZZE'DE KATLİAM YAPIYOR

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in dünyanın gözleri önünde Gazze'de "katliam" yaptığını söyledi. ABD ve Avrupa Birliği'ni sessiz kalmakla suçladı.

Maduro, Hitler döneminden bu yana insanlığın şahit olduğu en korkunç soykırımlardan birinin yaşandığını vurguladı.



İSRAİL'LE İLİŞKİLERİ KESTİ! SESSİZ KALAN ÜLKELERİ ELEŞTİRDİ

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da Filistinlilere yönelik saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiklerini duyurdu. Katliama sessiz kalan ülkeleri eleştirdi.

Pakistan, Meksika ve Maldivler de saldırıyı kınadı. Uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı kararlarına uyması talep edildi.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden de İsrail'in sivillere yönelik saldırıları durdurması için gerekli adımları atması istendi.

Afrika Birliği de saldırıyı kınayarak, acil ateşkes yapılması çağrısında bulundu. İsrail eylemlerinin cezasız kaldığının altı çizildi.

Soykırımcı İsrailin Refah vahşeti sonrası ABDden skandal açıklama: Kırmızı çizgiyi aşmadı
Dünyaca ünlü F1 pilotu Lewis Hamiltondan Gazze paylaşımı: Yeter artık
Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan İsrailin Refah saldırısına tepki: ABD ve Batı desteği olmasa soykırım olmazdı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in Refah saldırısına tepki: ABD ve Batı desteği olmasa soykırım olmazdı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fatih’in rüyası Hz. Muhammed’in vaadi! İstanbul’un fethinin 571. yılı
Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Adli Tıp Raporuna ulaşıldı! Dikkat çeken doku kaybı detayı
ABD’den soykırıma hem silahlı hem de imzalı destek! Nikki Haley’den İsrail topuna Gazze’yi bitirin notu | Refah kırmızı çizgiyi aşmadı
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocukların aileleri konuştu: Bu yasa onlar için yapılmalı
Emekliye en az 12.500 TL: Kök aylıklar nasıl değişecek? Taban aylıkta neler gündemde? Zamlar nasıl uygulanacak?
7 maddelik MGK Bildirisi açıklandı! TAKVİM gündeme getirmişti! ’Teröristan’ tezgahı dağıtılacak: Tüm unsurlularıyla bertaraf edilecek
Milyonlara Temmuz zammı: TAKVİM kuruşu kuruşuna hesapladı! Kimlerin tazminatında artış yaşanacak? Emekliler, memurlar ve işçileri neler bekliyor?
Son dakika haberleri... ABD’de F-35 uçağı düştü | Ateş topuna döndü: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Çifte kupalı şampiyon Galatasaray yeni sezon planlaması için resmen düğmeye bastı
Refah’ta siyonist ilhak! İsrail tankları şehir merkezinde: Soykırım ordusu çadırları fosfor bombası ile vurdu | BM: En az 200 kişi öldürüldü
Dünyaca ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton’dan Gazze paylaşımı: Yeter artık
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın seçim öncesi müthiş planını TAKVİM ortaya çıkardı
MGK’da bir ilk! Yapay zeka vurgusu: İleri kabiliyetler geliştirmesinin önem ve önceliğine işaret edildi
Fransa meclisinden skandal karar! Filistin bayrağı açan LFI Partisi Milletvekili Sebastien Delogu’ya uzaklaştırma cezası
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray 3 dünya yıldızını bitirmek için harekete geçti! Ezeli rakipleri kıskandıracak isimler ligi sallayacak
SON DAKİKA