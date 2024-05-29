Refah’taki katliam sonrası soykırımcı İsrail’e tepkiler çığ gibi! Küresel vicdan Filistin için tek yürek

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Terör devleti İsrail'in, Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadır kente yönelik saldırısına çok sayıda ülke ile uluslararası kurum ve kuruluştan tepki yağdı. İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Rafah'taki saldırının "çok endişe verici" olduğunu, soruşturmanın hızla tamamlanması gerektiğini ifade etti.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'e bir kez daha Refah'a yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.



MADURO: İSRAİL GAZZE'DE KATLİAM YAPIYOR



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in dünyanın gözleri önünde Gazze'de "katliam" yaptığını söyledi. ABD ve Avrupa Birliği'ni sessiz kalmakla suçladı. Maduro, Hitler döneminden bu yana insanlığın şahit olduğu en korkunç soykırımlardan birinin yaşandığını vurguladı.