İzmir’de evlat vahşeti! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Kamil Yılmaz ve Sevilay Yılmaz

İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu belirtilen Kamil Yılmaz(25), henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi Sevilay Yılmaz(48) ve babası Hikmet Yılmaz (50) ile tartışmaya başladı.