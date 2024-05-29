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İzmir'de evlat vahşeti! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

İzmir'in Torbalı ilçesinde, anne ve babasıyla tartışan Kamil Yılmaz(25) cinnet getirerek, tabancayla önce anne ve babasını vurdu ardından intihar girişiminde bulundu. Olayda, anne ve baba yaşamını yitirirken, Kamil Yılmaz ise ağır yaralandı. Olayın yaşandığı sırada evde bulunan Yılmaz çiftinin kızı A.D.Y.(13), ekipleri arayarak durumu bildirdiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 07:56 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 07:56
İzmir’de evlat vahşeti! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

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Olay, akşam saatlerinde Tepeköy Mahallesi 4508 sokakta bulunan bir evde meydana geldi.

Kamil Yılmaz ve Sevilay Yılmaz Kamil Yılmaz ve Sevilay Yılmaz

İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu belirtilen Kamil Yılmaz(25), henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi Sevilay Yılmaz(48) ve babası Hikmet Yılmaz (50) ile tartışmaya başladı.

Aile içinde yaşanan gerginliğin artmasıyla cinnet getiren Kamil Yılmaz, yanında bulunan tabancayla anne ve babasına art arda ateş etti.

Olayda vücutlarının farkı yerlerine aldıkları kurşunlarla ağır yaralanan Yılmaz çifti kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada, Kamil Yılmaz aynı tabancayı bu kez kendisine doğrultarak ateşledi.

Olayın yaşandığı sırada, evde bulunan Yılmaz çiftinin kızı A.D.Y., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.D.Y. polis ekipleri tarafından evden çıkartılırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevilay ve Hikmet Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği, Kamil Yılmaz'ın ise ağır yaralandığı tespit edildi.

Ambulansa alınan Kamil Yılmaz, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz çiftinin cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çiftin kız çocuğu A.D.Y.'nin olay sonrasında dayısına teslim edildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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