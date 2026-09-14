Yapay zeka tartışmaları Washington’ı böldü... "İnsan kontrolünden çıkabilir"
Yapay zeka teknolojisinin kontrol altına alınması gerektiğine yönelik tartışmalar sürerken Başkan Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri’nin Çin karşısındaki liderliğini koruması gerektiğini vurguladı. Eski Başkan Barack Obama ile teknoloji dünyasının önde gelen isimleri acil güvenlik önlemleri alınması çağrısında bulunurken, Beyaz Saray ile Kongre cephesinde yeni yasal düzenlemeler için hazırlıklar hız kazandı. Uzmanlar insanüstü zeka seviyesine ulaşabilecek sistemler için uluslararası işbirliği uyarısı yapıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin yapay zeka gelişimini denetlemesi gerektiği yönündeki çağrıları küçümseyerek, küresel rekabette Amerika'nın Çin'e karşı üstünlüğünü kaybetmesinden endişe duyduğunu dile getirdi.
İrlanda'ya yaptığı hafta sonu ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, "Koruyucu bariyerler koyabiliriz, şunu ya da bunu yapabiliriz ama bence bunu gündeme getiren çok sayıda negatif güç var. Bunları gündeme getirmemeliler, olmayacak şeyleri gündeme getiriyorlar. Ancak yapay zekayı kim kazanırsa o kazanır." dedi.
Pazar günü ilerleyen saatlerde yapay zekadan kaynaklanan riskleri küçümseyip küçümsemediği sorulan Trump, "Küçümsemiyorum." diyerek yapay zekanın çok daha fazla iyi sonuçlar doğuracağını savundu.
Washington'a dönüş uçuşunda gazetecilerle konuşan Trump, "yapay zekayı kazananın her şeyi kazanacağı" yönündeki önceki yorumunu tekrarladı.
Trump'ın bu açıklamaları, yapay zeka şirketi Anthropic'in CEO'su Dario Amodei'nin, güvenlik önlemlerinin yetişmesine zaman tanımak için sektörün hızlı gelişime fren yapması gerektiğini söylemesinin ertesi günü geldi. Elon Musk ve OpenAI CEO'su Sam Altman dahil olmak üzere diğer teknoloji liderleri, Amodei ile aynı fikirde olduklarını kamuoyuna duyurdu.
Doonbeg'deki tatil beldesinde İrlanda Açık golf turnuvasını izledikten sonra sektörün yavaşlaması ya da denetlenmesi gerekip gerekmediği sorusuna cevap veren Trump, ABD'nin yapay zeka gelişiminde Çin'in önünde olduğunu belirterek, "Açıkçası bunu bu şekilde tutmak istiyorum çünkü yapay zekayı kim kazanırsa o kazanır." ifadelerini kullandı.
ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE KRİTİK GÖRÜŞME
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eylül ayının sonlarında Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray'a gelmesi bekleniyor. Yapay zekanın iki liderin tartışacağı konular arasında yer alacağı tahmin ediliyor.
Ülkenin en büyük şirketleri ulusal bilgisayar depoları ağıyla küçük kasabalara yayılırken, her iki partiden Amerikalılar azalan tarım arazileri, su kaynakları ve artan elektrik faturaları konusunda giderek daha fazla alarm veriyor.
Trump, hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar veri merkezlerinden kaçarken ve birçok topluluk bunları engellemeye çalışırken veri merkezlerine desteğini sürdürüyor.
Demokrat Partili eski Başkan Barack Obama, partisinin yapay zekayı seçim kampanyası meselesi haline getirmesi gerektiğini savundu.
ABD Temsilciler Meclisindeki en üst düzey Demokrat olan New York Temsilcisi Hakeem Jeffries ile geçen hafta katıldığı etkinlikte konuşan Obama, "Bunun hakkında konuşurdum ve 'İşte güvenlik planımız, işte çocuklarımızın bu durumdan zarar görmemesini sağlama planımız' derdim. Ekonomik etkileri çok somut yollarla düşünürdüm ve iş kaybı olacaksa bunun ne anlama geldiğini anlardım. Bu nereyi vuracak? Nasıl cevap vereceğiz?" diye konuştu.
"PANİĞE GEREK YOK"
Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, siber ile bilim ve teknoloji politikasını denetleyen yönetim yetkililerinin katılımıyla bu hafta toplantılar yapılmasını beklediğini aktardı.
Trump'ın, yapay zeka gelişiminin hızlı temposu hakkında alarm veren Kongre üyeleriyle görüşebileceği öğrenildi. Hassett, "Sanırım başkan onları duymak istiyor." dedi.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, yapay zekanın kontrolden çıkmaması için bazı koruyucu bariyerlere ve güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyulduğunu kabul etti. Ancak Trump gibi o, ABD'nin Çin ile olan küresel rekabette üstünlüğünü kaybetmemesini sağlamak istiyor.
Sektör liderlerinin aynı odada toplanıp bu sorunu birlikte çözmeleri için çağrılması gerektiğini belirten Johnson, konuyu Trump ile görüştüğünü ve hızlıca yapılacak toplantının ilk adım olması gerektiğine inandığını vurguladı.
Johnson, "Herkesi araya getireceğiz ve bunu doğru şekilde yaptığımızdan emin olacağız. Bu benim ve Kongre için en önemli öncelik. Ancak şu anda herkesin panik yapmasına gerek yok." ifadelerini kullandı.
Jeffries, Cumhuriyetçi liderleri eylül ayının son bölümü için üyelerin kendi bölgelerine dönmelerine izin verdikleri için eleştirdi. Jeffries, "CEO'ların yakın zamanda kabul ettiği gibi, Amerikan halkını korumak ve yapay zekanın güvenli şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla gelişim hızını yavaşlatabilmemiz için şimdi kararlı adımlar atmalıyız." dedi.
Ne Johnson ne Jeffries Kongrenin ne yapabileceği konusunda somut adımlar sunmadı. Kanun yapıcılar daha fazla koruyucu bariyere ihtiyaç duyulduğu konusunda hemfikir olsa, kurallar koymaya yönelik dar kapsamlı girişimler yıllar içinde çöktü.
"İNSANÜSTÜ ZİHİN İNŞA EDİYORSUNUZ"
Yapay zeka endişeleri nedeniyle istifa eden ve korkularını kamuoyuyla paylaşan eski Anthropic çalışanı Jacob Coxon, endüstrinin kendi kendini düzenlemesinin yanı sıra uluslararası kuralların getirilmesi gerektiğini savundu.
Yapay zeka modellerinin yakında insan kontrolünü aşabilecek süper yetenekler kazanacağından endişe duymaya başladığını anlatan Coxon, "Ne istediğini, ne düşündüğünü ya da nasıl düşündüğünü anlamadan insan düzeyinde veya insanüstü düzeyde zihin inşa ediyorsunuz." uyarısında bulundu.
Yapay zeka hakimiyeti için küresel rekabetin şiddetlendiği dönemde Coxon, yarışı önde götüren iki ülke olan ABD ve Çin'i yavaşlamak ve güvenliği ele almak için işbirliği yapmaya çağırdı.
Coxon, "Umarım Çin'de bizimle aynı sorunlara bakan, yani aynı teknolojiyi inşa etmeye çalışan insanlar bunun ölçülü şekilde yapılması gerektiği sonucuna varırlar ve karşılıklı yavaşlama konusunda işbirliği yapmak kolay olur. Aksi takdirde Çin ile aynı yarışı koşma riskini alırız ki bu eşit derecede tehlikeli olabilir." diye konuştu.
Beyaz Saray bilim ve teknoloji danışma konseyi eş başkanı olan teknoloji kurucusu ve yatırımcı David Sacks, yapay zeka liderlerinin düzenleme çağrılarına sosyal medya üzerinden meydan okuyarak cevap verdi.
Amodei ve diğer liderlerin gelişim hızını belirleyen kişiler olduğunu belirten Sacks, "Süper zeka inşa etmemenin en kolay yolu, onu inşa etmemeyi kabul etmenizdir." dedi.