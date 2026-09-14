Yapay zeka tartışmaları Washington’ı böldü... "İnsan kontrolünden çıkabilir"

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin yapay zeka gelişimini denetlemesi gerektiği yönündeki çağrıları küçümseyerek, küresel rekabette Amerika'nın Çin'e karşı üstünlüğünü kaybetmesinden endişe duyduğunu dile getirdi. İrlanda'ya yaptığı hafta sonu ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, "Koruyucu bariyerler koyabiliriz, şunu ya da bunu yapabiliriz ama bence bunu gündeme getiren çok sayıda negatif güç var. Bunları gündeme getirmemeliler, olmayacak şeyleri gündeme getiriyorlar. Ancak yapay zekayı kim kazanırsa o kazanır." dedi. Pazar günü ilerleyen saatlerde yapay zekadan kaynaklanan riskleri küçümseyip küçümsemediği sorulan Trump, "Küçümsemiyorum." diyerek yapay zekanın çok daha fazla iyi sonuçlar doğuracağını savundu. Washington'a dönüş uçuşunda gazetecilerle konuşan Trump, "yapay zekayı kazananın her şeyi kazanacağı" yönündeki önceki yorumunu tekrarladı. Trump'ın bu açıklamaları, yapay zeka şirketi Anthropic'in CEO'su Dario Amodei'nin, güvenlik önlemlerinin yetişmesine zaman tanımak için sektörün hızlı gelişime fren yapması gerektiğini söylemesinin ertesi günü geldi. Elon Musk ve OpenAI CEO'su Sam Altman dahil olmak üzere diğer teknoloji liderleri, Amodei ile aynı fikirde olduklarını kamuoyuna duyurdu. Doonbeg'deki tatil beldesinde İrlanda Açık golf turnuvasını izledikten sonra sektörün yavaşlaması ya da denetlenmesi gerekip gerekmediği sorusuna cevap veren Trump, ABD'nin yapay zeka gelişiminde Çin'in önünde olduğunu belirterek, "Açıkçası bunu bu şekilde tutmak istiyorum çünkü yapay zekayı kim kazanırsa o kazanır." ifadelerini kullandı. Savaşın gölgesinde yapay zeka! Claude’un karanlık kullanım alanları ortaya çıktı: Casusluk izleri hangi ülkelere uzandı? Savaşın gölgesinde yapay zeka! Claude’un karanlık kullanım alanları ortaya çıktı: Casusluk izleri hangi ülkelere uzandı?

ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE KRİTİK GÖRÜŞME Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eylül ayının sonlarında Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray'a gelmesi bekleniyor. Yapay zekanın iki liderin tartışacağı konular arasında yer alacağı tahmin ediliyor. Ülkenin en büyük şirketleri ulusal bilgisayar depoları ağıyla küçük kasabalara yayılırken, her iki partiden Amerikalılar azalan tarım arazileri, su kaynakları ve artan elektrik faturaları konusunda giderek daha fazla alarm veriyor. Trump, hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar veri merkezlerinden kaçarken ve birçok topluluk bunları engellemeye çalışırken veri merkezlerine desteğini sürdürüyor. Demokrat Partili eski Başkan Barack Obama, partisinin yapay zekayı seçim kampanyası meselesi haline getirmesi gerektiğini savundu. ABD Temsilciler Meclisindeki en üst düzey Demokrat olan New York Temsilcisi Hakeem Jeffries ile geçen hafta katıldığı etkinlikte konuşan Obama, "Bunun hakkında konuşurdum ve 'İşte güvenlik planımız, işte çocuklarımızın bu durumdan zarar görmemesini sağlama planımız' derdim. Ekonomik etkileri çok somut yollarla düşünürdüm ve iş kaybı olacaksa bunun ne anlama geldiğini anlardım. Bu nereyi vuracak? Nasıl cevap vereceğiz?" diye konuştu. OpenAI ve Anthropicte çalışan araştırmacı Jacob Coxon istifa etti: Hayatlarımızla kumar oynuyorlar