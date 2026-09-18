Yapay zekada büyük güvenlik krizi: Claude, OpenAI'ın verilerine sızdı! ABD'de dikkat çeken anket: Toplum için kötü
Anthropic’in gelişmiş yapay zeka modeli Claude kullanılarak rakip şirket OpenAI’ın dahili sistemlerine sızılması ve kritik kaynak kod meta verilerine erişilmesi, siber güvenlik dünyasında deprem etkisi yarattı. Yapay zeka ajanlarının karmaşık saldırı kodlarını sadece bir gün içinde oluşturup teknik bariyerleri ortadan kaldırması, teknolojinin denetimsiz büyümesinin yarattığı büyük riskleri gözler önüne sererken sektörde acil savunma önlemlerinin alınmasına yol açtı. Yaşanan bu devasa siber güvenlik krizi ve artan tehditler kamuoyundaki endişeleri de tırmandırırken, Marquette Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı anket ABD halkının yüzde 64'ünün yapay zekayı toplum için "kötü" olarak değerlendirdiğini, buna karşın halkın yüzde 69'unun teknolojiyi aktif olarak kullanmaya devam ettiğini ortaya koydu.
Yapay zeka teknolojilerinin kontrolsüz ve hızla gelişmesi, siber güvenlik dünyasında kafaları sarsan devasa bir açığı gün yüzüne çıkardı. Bağımsız güvenlik araştırmacıları, Anthropic'in yapay zeka yazılımını kullanarak rakibi OpenAI'ın dahili kod sistemlerine sızmayı başardı. Yapay zeka ajanlarının siber saldırılardaki rolünü gözler önüne seren bu olay, teknolojinin güvenliğine dair toplumsal kaygıları da zirveye taşıdı.
OPEN AI'IN VERİLERİNE NASIL SIZDILAR?
The Wall Street Journal'ın haberine göre, Hacktron AI güvenlik firmasının baş teknoloji sorumlusu Mohan Pedhapati ve araştırma başkanı Harsh Jaiswal'ın da aralarında bulunduğu üç kişilik bağımsız güvenlik araştırma ekibi, OpenAI'ın resmi hata avcılığı programı kapsamında sistemleri test ederken tarihe geçecek bir sızmaya imza attı.
YALNIZCA BİR GÜN İÇİNDE SALDIRI KODU OLUŞTURULDU
Süreç, araştırmacıların OpenAI'ın topluluk forumuna ev sahipliği yapan Discourse servisindeki bir görsel işleme açığını bulmasıyla başladı. Sıkı güvenlik testleri için sunulan Claude Opus 4.8 sürümünden bu açığı sömürecek kod yazmasını isteyen ekip ilk başta başarısız olsa da, Anthropic'in Opus 5 sürümünü yayınlamasıyla Claude, sadece bir gün içinde saldırı kodunu oluşturmayı başardı.
Oluşturulan kod sayesinde Discourse sunucusuna sızan araştırmacılar, ChatGPT ve GitHub üzerinde de geçerli olan OpenAI çalışanlarına ait kimlik doğrulama token'larını ele geçirdi. ChatGPT arayüzü üzerinden OpenAI'ın algoritmik sırlarının saklandığı "Monorepo" adlı devasa yazılım deposundaki dosyaları okuyan ekip, sistemin trilyonlarca sayılık temel model ağırlıklarına dokunmasa da kaynak kod meta verilerine ulaştı.
ANTHROPIC SESSİZ KALDI
Sisteme sızdıklarını kanıtlamak için depodaki bir dokümantasyon dosyasına "Hacktron AI Team PoC" notu ekleyip kendi sosyal medya linklerini öneren ekip, ardından saldırıyı durdurdu. OpenAI, GitHub incelemesinde özel depo meta verilerinde "sınırlı okumalar" tespit edildiğini onayladı. Discourse ve OpenAI açıkları hızla kapatırken, OpenAI araştırmacılara 6.500 dolar ödül verdi. Anthropic ise olay hakkında sessizliğini korudu.
Güvenlik uzmanı Joshua Saxe, bu olayın yapay zekanın getirdiği yeni dönemi net bir şekilde özetlediğini belirtti. Önceden sadece uzman hackerların bulabildiği güvenlik açıklarının, artık yapay zeka ajanları sayesinde daha az yetenekli kişiler tarafından bile kolayca tespit edilebildiğine dikkat çekildi.
Siber güvenlik firması ThreatDown, bu tarz yapay zeka destekli siber saldırı araçlarına ve hesaplara yasa dışı forumlarda 800 dolar gibi çok düşük fiyatlarla ulaşılabildiğini açıkladı.
Büyük sızıntıların ardından acil durum ilan eden OpenAI, üretim mühendislerinin yüzde 25'inin tüm projelerini durdurarak tamamen sistem savunmasına odaklandıklarını ve bu süreçte birçok kritik sorunu çözdüklerini duyurdu. OpenAI kurucu ortağı Greg Brockman, siber-savunma hatlarının sürekli güncellendiğini vurguladı.
ABD HALKININ YÜZDE 64'Ü YAPAY ZEKAYI KÖTÜ BULUYOR
Yapay zeka destekli siber tehditlerin ve güvenlik krizlerinin artması, kamuoyunun bu teknolojiye bakışını da olumsuz yönde etkiliyor. Marquette Üniversitesi tarafından ABD'de 1023 kişiyle gerçekleştirilen kapsamlı anket, toplumdaki derin güvensizliği gözler önüne serdi:
- Katılımcıların yüzde 64'ü yapay zekanın toplum için "kötü" olduğunu düşünüyor.
- Yapay zekayı toplum için "iyi" bulanların oranı ise yalnızca yüzde 36'da kalıyor.
- Teknolojiye duyulan bu güvensizliğe rağmen halkın yüzde 69'unun aktif olarak yapay zeka kullandığı belirlendi.
TRUMP "YAVAŞLATMA" ÇAĞRILARINI "HASTALIKLI BİR KOMPLO" OLARAK DEĞERLENDİRMİŞTİ
Yapay zekanın siber güvenlik açıklarına yol açacak kadar hızlı büyümesi, sektör liderleri arasında duraklama çağrılarını beraberinde getirdi. OpenAI CEO'su Sam Altman, Anthropic CEO'su Dario Amodei ve Elon Musk gibi isimler, teknolojinin şirketlerin güvenli önlem alabilmesinden çok daha hızlı ilerlediğini belirterek geliştirme çalışmalarının yavaşlatılmasını istemişti.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, çalışmaların yavaşlatılmasının Çin'e avantaj sağlayacağını savunarak bu yöndeki çağrıları "hastalıklı bir komplo" olarak nitelendirmişti. Uzmanlar ise Çin ile ABD arasındaki yapay zeka yarışında, gelişmiş yapay zeka araçlarıyla donatılmış siber casus gruplarının ülkenin en gizli yapay zeka sırlarına sızma riskinin son derece gerçek ve yakın bir tehdit olduğunun altını çiziyor.