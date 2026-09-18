Güvenlik uzmanı Joshua Saxe, bu olayın yapay zekanın getirdiği yeni dönemi net bir şekilde özetlediğini belirtti. Önceden sadece uzman hackerların bulabildiği güvenlik açıklarının, artık yapay zeka ajanları sayesinde daha az yetenekli kişiler tarafından bile kolayca tespit edilebildiğine dikkat çekildi.

Siber güvenlik firması ThreatDown, bu tarz yapay zeka destekli siber saldırı araçlarına ve hesaplara yasa dışı forumlarda 800 dolar gibi çok düşük fiyatlarla ulaşılabildiğini açıkladı.