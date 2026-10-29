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İHRACATTA 45 MİLYAR DOLARI AŞAN REKOR BEKLENTİSİ

Küresel piyasalardan aldığı payı büyütmeye odaklanan Türkiye otomotiv sektörü, dış satımda çıtayı en üst seviyeye taşıyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı verilerine göre, 2026 yılı sonunda 41,6 milyar dolar olması beklenen otomotiv sektörü ihracatının, 2027 senesinde 45,5 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.

Dış ticaret dengesini güçlendirmeyi amaçlayan ekonomi yönetimi, otomotiv ithalatının bu yıl sonunda 37,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini, gelecek yıl ise 39,5 milyar doları aşmamasını öngörüyor.

Üretim kapasitesini artıracak adımlar neticesinde yıl sonunda 129 olması beklenen otomotiv üretim endeksinin gelecek yıl 131 seviyesine yükselmesi planlanırken, sektörün imalat sanayisi ihracatı içindeki payının 2027 yılında yüzde 16,5 düzeyine ulaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda Türkiye otomotiv endüstrisi, yeşil ve dijital dönüşüm odağında 2027 yılında 45,5 milyar dolarlık ihracatla tarihi rekora ulaşmayı planlıyor. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır)