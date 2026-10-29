Otomotivde 45,5 milyar dolarlık rekor hedefi... Dış ticaret dengesi değişiyor: İthalata fren yerliye tam destek
Türkiye otomotiv sektörü, küresel mobilite vizyonu doğrultusunda yeşil ve dijital dönüşüm adımlarını hızlandırarak 2027 yılında 45,5 milyar dolarlık ihracat rekoruna ulaşmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı verilerine göre, hidrojen yakıtlı motorlar, otonom sürüş teknolojileri ve yaygın şarj altyapısıyla desteklenen sektörde katma değer artırılacak. İthalatın 39,5 milyar dolar seviyesinde tutulması planlanırken, otomotivin imalat sanayisi dış satımındaki payının yüzde 16,5 düzeyine çıkması ve üretim endeksinin 131 seviyesine yükselmesi bekleniyor.
Türkiye, yollardaki teknolojik dönüşümün sadece takipçisi değil, küresel ölçekte yönlendirici aktörlerinden biri olma yolunda ilerliyor.
İHRACATTA 45 MİLYAR DOLARI AŞAN REKOR BEKLENTİSİ
Küresel piyasalardan aldığı payı büyütmeye odaklanan Türkiye otomotiv sektörü, dış satımda çıtayı en üst seviyeye taşıyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı verilerine göre, 2026 yılı sonunda 41,6 milyar dolar olması beklenen otomotiv sektörü ihracatının, 2027 senesinde 45,5 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.
Dış ticaret dengesini güçlendirmeyi amaçlayan ekonomi yönetimi, otomotiv ithalatının bu yıl sonunda 37,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini, gelecek yıl ise 39,5 milyar doları aşmamasını öngörüyor.
Üretim kapasitesini artıracak adımlar neticesinde yıl sonunda 129 olması beklenen otomotiv üretim endeksinin gelecek yıl 131 seviyesine yükselmesi planlanırken, sektörün imalat sanayisi ihracatı içindeki payının 2027 yılında yüzde 16,5 düzeyine ulaşması bekleniyor.
ŞARJ İSTASYONLARI İÇİN DEVLET DESTEĞİ
Elektrikli araç ekosisteminin yurt genelinde yaygınlaşması adına tüm araç gruplarını kapsayan şarj altyapısı kurulumu için stratejik yol haritası hazırlanıyor.
Şebeke yaygınlığını artırmak amacıyla şarj istasyonu yatırımı yapacak şirketlere devlet yardımları sağlanacak. Elektrikli araçların doğru akım (DC) ve alternatif akım (AC) ile şarjı sırasında istasyonların performansını ölçecek doğrulama cihazları tüm şarj istasyonu tiplerinde test edilecek.
Türkiye'nin mevcut AC ve DC şarj istasyonu imkanlarına uygun muayene kriterleri belirlenerek resmi raporlar hazırlanacak.
SÜRÜCÜSÜZ SÜRÜŞTE ADIMLAR ATILIYOR
Otomotivde yazılım ve ileri teknoloji alanındaki yerli tedarik zincirini güçlendirmek üzere Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası devrede tutuluyor.
Bu kapsamda otonom sürüş fonksiyonlarının güvenilirlik, tepki süresi ve operasyonel kararlılık bakımından olgunlaştırılmasına dönük mühendislik adımları yürütülüyor.
Araç güvenliğinde kritik rol oynayan kamera ve lidar sensör verilerinin düşük gecikmeyle aktarılmasını sağlayacak altyapı çözümleri geliştiriliyor.
ELEKTRONİK SİSTEMLERE YERLİ KABİLİYET
Yerli sanayinin teknolojik yetkinliğini en üst düzeye çıkarmak için Avrupa Birliği destekli SAFELOOP ve STREAMS projeleri hayata geçiriliyor.
Söz konusu projelerle batarya sistemleri, algılayıcılar, elektronik kontrol üniteleri, elektronik göstergeler, elektrikli motor sistemleri ve otomotiv yazılımı alanlarında yerli üretim kabiliyeti kazandırılıyor.
Sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak adına eğitim müfredatı günümüz teknolojilerine uygun hale getirilirken, eğitim teknolojileri alanında proje geliştiren girişimcilere özel destek programları sunuluyor.
KARBON ALTERNATİFİ PROJELER TAM GAZ
Gelişen küresel mobilite vizyonu çerçevesinde karbon salımını sıfıra indirmeyi hedefleyen alternatif teknolojilere öncelik veriliyor.
Hidrojen Temelli Karbon-Nötr İçten Yanmalı Motor Geliştirilmesi Projesi kapsamında jeneratör fazındaki teknik çalışmalar sürdürülüyor.
Demiryolu taşımacılığına yenilikçi soluk getirmesi planlanan hidrojen treni geliştirme faaliyetlerine devam edilirken, hidrojen yakıt hücresi ve bileşen teknolojilerinin güçlendirilmesi amacıyla 3 adet yakıt hücresi testi kesintisiz biçimde icra ediliyor.