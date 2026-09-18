Alman devinde direksiyon alarmı! Volkswagen 208 binden fazla aracı geri çağırıyor
Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, ABD'de direksiyon kutusu cıvatasındaki imalat hatası nedeniyle 208 binden fazla aracını geri çağırma kararı aldı. Sürüş esnasında kontrol kaybına ve kaza riskine yol açabilecek arıza nedeniyle Tiguan, Atlas ve Audi Q3 modelleri servislere davet edilecek. Şirket, yetkili bayiler aracılığıyla riskli parçaların değişimini gerçekleştirecek.
Alman otomotiv devi Volkswagen, ABD pazarındaki binlerce aracını kapsayan devasa bir geri çağırma operasyonuna imza atıyor.
208 BİNDEN FAZLA ARAÇ RİSK ALTINDA
Gelişmeyi duyuran ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırma kararının 2018-2021 yılları arasında üretilen belirli modelleri kapsadığını bildirdi. Toplamda 208 bin 724 aracı doğrudan ilgilendiren bu kararın merkezinde ise hayati bir teknik aksaklık yer alıyor.
DİREKSİYON KONTROLÜ KAYBOLABİLİR
NHTSA tarafından yapılan teknik açıklamada, araçların direksiyon kutusu cıvatasında imalat hatası bulunduğu kaydedildi. Bu hatanın sürüş esnasında direksiyon kontrolünün kaybına yol açabileceği belirtilerek, söz konusu durumun kaza riskini ciddi oranda artırdığı uyarısı yapıldı.
HANGİ MODELLER ETKİLENİYOR?
Dev geri çağırma operasyonunun kapsadığı modeller de netleşti. Yapılan bilgilendirmeye göre riskli grupta yer alan araçlar şunlar:
- 2018 model Tiguan
- 2018-2019 model Atlas
- 2019-2021 model Audi Q3
PARÇA DEĞİŞİMİ YAPILACAK
Şirket, tespit edilen tüm araçların sağ tarafındaki direksiyon kutusu montaj cıvatasını değiştirecek.