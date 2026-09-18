Alman otomotiv devi Volkswagen, ABD pazarındaki binlerce aracını kapsayan devasa bir geri çağırma operasyonuna imza atıyor. 208 BİNDEN FAZLA ARAÇ RİSK ALTINDA

Gelişmeyi duyuran ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırma kararının 2018-2021 yılları arasında üretilen belirli modelleri kapsadığını bildirdi. Toplamda 208 bin 724 aracı doğrudan ilgilendiren bu kararın merkezinde ise hayati bir teknik aksaklık yer alıyor.

Volkswagen ABD'de 208 bin aracı geri çağırma kararı aldı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır) DİREKSİYON KONTROLÜ KAYBOLABİLİR

NHTSA tarafından yapılan teknik açıklamada, araçların direksiyon kutusu cıvatasında imalat hatası bulunduğu kaydedildi. Bu hatanın sürüş esnasında direksiyon kontrolünün kaybına yol açabileceği belirtilerek, söz konusu durumun kaza riskini ciddi oranda artırdığı uyarısı yapıldı.