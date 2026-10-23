Togg'un 435 beygirlik T10F 4More Kehribar Serisi sahnede: 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 4,3 saniyede ulaşıyor!
Türkiye'nin otomobili Togg, doğadan ilham alan özel serilerine Kehribar'ı da ekledi. Çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More'un Kehribar Serisi, özgün tasarım detayları ve rengiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. 435 PS güç üreten ve 0'dan 100 km/sa hıza 4,3 saniyede ulaşan model, 500 kilometrelik menziliyle de dikkat çekiyor.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) doğadan ilham alan özel serilerine Kehribar ile bir yenisini daha ekledi. Togg, çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More'u Kehribar Serisi ile kullanıcılarla buluşturuyor.
TOGG'A KEHRİBAR SERİSİ
Doğanın milyonlarca yılda oluşturduğu kehribarın kendine özgü renklerinden ilham alan seri, özel tasarım detaylarıyla T10F'in sportif çizgilerini ön plana çıkarıyor. Ayder, Seyhan, Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve Mardin olmak üzere yedi farklı gövde rengiyle sunulan Kehribar Serisi, ışığa göre değişen yansımalarıyla T10F 4More'un görünümüne sofistike bir karakter kazandırıyor.
Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Togg T10F 4More Kehribar Serisi Tanıdık bir yüz, yeni bir deneyim…" ifadelerine yer verildi.
Togg'un özel seri yaklaşımının yeni üyesi Kehribar, adını milyonlarca yılda fosilleşen doğal reçineden alıyor. Volkanik kökenli obsidiyenin derin siyah tonlarını yansıtan Obsidiyen Serisi'nin ardından Kehribar, sıcak renkleri ve zarif detaylarıyla doğanın farklı bir yüzünü markanın tasarım dünyasına taşıyor.
ANADOLU RUHU
Anadolu'nun ruhunu ve zamanın izlerini taşıyan Kehribar, geleceğin teknolojisiyle buluşuyor. Özgün detaylarla güçlenen sportif tasarım T10F 4More Kehribar Serisi'nde özel detaylar, dış tasarımdaki sportif çizgileri belirginleştirerek bütüncül ve özgün bir görünüm ortaya koyuyor. Jantlardan ön panjura, logodan yan aynalara ve cam çerçevelerine kadar tasarımın farklı noktalarında kullanılan Kehribar detayları, ışığın değişen etkisiyle farklı açılardan kendini gösteriyor. İç mekanda ise Artisyn kumaş ve kabartma desenli detaylara sahip koltuklar ile özel dekoratif yüzeyler, dış tasarımdaki renk ve malzeme uyumunu kabine taşıyor.
T10F 4MORE'UN GÜCÜNE KEHRİBAR DOKUNUŞU
Kehribar Serisi, kendine özgü tasarım ayrıntılarını T10F 4More'un üstün performansıyla bir araya getiriyor. Çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More, 320 kW (435 PS) güç ve 700 Nm maksimum tork üreterek 0'dan 100 km/sa hıza yalnızca 4,3 saniyede ulaşıyor. 89,6 kWh batarya kapasitesiyle WLTP standartlarına göre 500 kilometre menzil sunan model, 26,5 dakikalık hızlı şarj süresiyle de günlük kullanımda pratiklik sağlıyor.
Togg T10F V2 4More modelinin güncel satış fiyatı 3 milyon 217 bin 937 TL.
Katil Netanyahu dahil 35 şüpheli yargılanıyor
İzmir ve Muğla’da zehir tacirlerine darbe