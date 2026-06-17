Volkswagen'den küçülme kararı! Osnabrück fabrikasında üretim azalacak: İsrail silah üretmek için istiyor

Volkswagen yönetimi tarafından yapılan son açıklamada, mevcut üretimin 2027'de sona ereceği tesise ilişkin "sürdürülebilir perspektiflerin" değerlendirildiği ve farklı pazar aktörleriyle temasların sürdüğü ifade edilmişti.

Volkswagen

İSRAİLLİ SİLAH ÜRETİCİSİ Mİ ALACAK?



İsrailli silah şirketi Rafael Advanced Defense Systems'in tesis için potansiyel alıcılar arasında bulunduğu belirtiliyor. Ancak taraflar arasında henüz nihai bir anlaşmaya varılamadı.

Öte yandan, fabrikaya daha önce ilgi gösteren Alman silah üreticisi Rheinmetall'in süreçten çekildiği açıklanmıştı.

VW İSRAİL İLE GÖRÜŞÜYOR Çin ile rekabette geride kalan Alman otomobil devi Volkswagen füze savunmasına geçmek için Demir Kubbe üreticisi ile görüşmeler yapıyor. Rafael Advanced Defence Systems ile görüşmeler yürüten Volkswagen bir fabrikasını Demir Kubbe için parça üretmek üzere dönüştürecek.

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Samet Baş Takvim.com.tr Dünya