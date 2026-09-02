Togg T10X ağustos ayında zirvede: Pazarın en çok satanı oldu

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un T10X modeli, geçen ay 2 bin 939 adetlik satışla otomobil pazarında en çok tercih edilen araç oldu.

Togg, otomobil pazarındaki güçlü konumunu sürdürüyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.) TOGG MODEL BAZINDA TOPLAM SATIŞLARDA EN ÇOK SATAN OTOMOBİL OLDU "Türkiye'nin otomobili" vizyonuyla yola çıkan, fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu küresel mobilite teknolojileri markası Togg, otomobil pazarındaki güçlü konumunu sürdürdü. Geçen ay otomobil pazarındaki daralmaya rağmen Togg, model bazında toplam satışlarda zirvede yer aldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen ay otomobil satışları önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,16 daralarak 61 bin 529'a geriledi. Bu dönemde Togg'un iki modeli T10X ve T10F ise aylık satışlarda ilk iki sıraya yerleşti.