Alman otomobil devi Volkswagen otomobil üretiminden füze savunmasına geçmek için İsrail'in Demir Kubbe üreticisiyle görüşmeler yapıyor.
VOLKSWAGEN İSRAİL'LE ORTAK OLUYOR
İngiliz Financial Times, Volkswagen'ın fabrikalarından birinde otomobil üretimini füze savunma sistemlerine kaydırmak için İsrail merkezli Rafael Advanced Defence Systems ile görüşmeler yürüttüğünü yazdı.
DEMİR KUBBE'YE PARÇA ÜRETECEK
Financial Times, iki şirketin sorunlu Osnabrück fabrikasını İsrail'e ait grubun Demir Kubbe hava savunma sistemi için parça üretmek üzere dönüştürmeyi planladığını belirtti.
Çin ile rekabetin artması ve elektrikli araçlara geçişin sekteye uğraması nedeniyle Alman otomotiv endüstrisinin karının düştüğünü hatırlatan Financial Times, savunma sektörüyle ortaklık arayışının dikkat çeken bir örnek olduğunu belirtti.
İki şirket kapanma tehdidi altında olan Batı Almanya'daki Aşağı Saksonya eyaletindeki fabrikadaki 2.300 işin tamamını kurtarmayı ve sistemleri Avrupa hükümetlerine satmayı umuyor.
VW halihazırda yan kuruluşu MAN ile Alman silah grubu Rheinmetall arasındaki ortak girişimle askeri kamyonlar üretiyor. Ancak Rafael ile yapılan ortaklık, VW için silah üretimine büyük bir geri dönüş anlamına gelecek. Şirket, İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler'in Wehrmacht'ı için askeri araçlar ve V1 uçan bombası üretmişti.
FIRLATMA RAMPALARI, ELEKTRİK JENERATÖRLERİ…
Planlara göre, Osnabrück fabrikası, sistemin füzelerini taşıyan ağır hizmet tipi kamyonlar, fırlatma rampaları ve elektrik jeneratörleri de dahil olmak üzere çeşitli Demir Kubbe parçaları üretecek. Ancak füzelerin kendisini üretmeyecek.