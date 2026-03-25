Volkswagen-Rafel ortaklığı

İki şirket kapanma tehdidi altında olan Batı Almanya'daki Aşağı Saksonya eyaletindeki fabrikadaki 2.300 işin tamamını kurtarmayı ve sistemleri Avrupa hükümetlerine satmayı umuyor.

VW halihazırda yan kuruluşu MAN ile Alman silah grubu Rheinmetall arasındaki ortak girişimle askeri kamyonlar üretiyor. Ancak Rafael ile yapılan ortaklık, VW için silah üretimine büyük bir geri dönüş anlamına gelecek. Şirket, İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler'in Wehrmacht'ı için askeri araçlar ve V1 uçan bombası üretmişti.



FIRLATMA RAMPALARI, ELEKTRİK JENERATÖRLERİ…

Planlara göre, Osnabrück fabrikası, sistemin füzelerini taşıyan ağır hizmet tipi kamyonlar, fırlatma rampaları ve elektrik jeneratörleri de dahil olmak üzere çeşitli Demir Kubbe parçaları üretecek. Ancak füzelerin kendisini üretmeyecek.