SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Otomobil Haberleri

TOGG'dan sıfır faizli kredi fırsatı: Kampanya yıl sonuna kadar uzatıldı! Aralık ayı TOGG fiyat listesi

Türkiye'nin ilk yerli otomobil girişimi olan TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu), Kasım 2024 fiyat listesiyle bir kez daha otomobil tutkunlarının gündeminde. İleri teknolojiye odaklanan ve sürdürülebilir bir geleceği hedefleyen TOGG’un T10X modeli, hem sıfır hem de ikinci el piyasasında yoğun ilgi görüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 17:00 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 17:00
TOGG’dan sıfır faizli kredi fırsatı: Kampanya yıl sonuna kadar uzatıldı! Aralık ayı TOGG fiyat listesi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Togg, yerli otomobil pazarındaki iddiasını sürdürerek, sıfır faizli kredi kampanyasını yıl sonuna kadar uzattığını duyurdu. 800 bin TL'ye kadar olan kredilerde 12 ay vade için sıfır faiz, 30 ay vade için ise yüzde 2,29 faiz oranı sunulan kampanya, Togg T10X modelinin tüm versiyon ve renk seçeneklerini kapsıyor.

TOGG KAMPANYASI

Togg, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, yoğun ilgi gören sıfır faizli kredi kampanyasını yıl sonuna kadar uzattığını duyurdu. Kampanya kapsamında, 800 bin TL'ye kadar 12 ay vade ile sıfır faizli, 30 ay vade ile ise yüzde 2,29 faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor.

💸 Togg T10X Fiyat Listesi (Aralık 2024)

Togg T10X modelinin Aralık 2024 fiyat listesi şu şekilde:

Versiyon Fiyat
V1 RWD Standart Menzil 1.432.600 TL
V1 RWD Uzun Menzil 1.673.000 TL
V2 RWD Uzun Menzil 1.823.000 TL

📈 Togg Satış Rakamları

Togg, Ocak-Ekim 2024 döneminde toplam 20.140 adet araç satışı gerçekleştirdi. Ancak, CEO Gürcan Karakaş'ın ocak ayında belirttiği 47 bin araçlık satış hedefinin Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşmesi zor görünüyor.

🚘 Yeni Model: Togg T10F Yolda

Togg'un elektrikli sedan modeli T10F, 2025'in ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Daha uygun fiyatlı olması beklenen bu model için de benzer kredi kampanyalarının uygulanması durumunda yüksek satış rakamlarına ulaşılması öngörülüyor.

Sosyal yardım alana %11.25lik zam yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı, dul maaşı, SED... Ödeme listesi değişiyor!Sosyal yardım alana %11.25lik zam yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı, dul maaşı, SED... Ödeme listesi değişiyor!
Sosyal yardım alana %11.25'lik zam yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı, dul maaşı, SED... Ödeme listesi değişiyor!
📊 Aralık ve 2025 Başında Temettü Verecek Şirketler Listesi: Borsa İstanbul Güncel Temettü Takvimi📊 Aralık ve 2025 Başında Temettü Verecek Şirketler Listesi: Borsa İstanbul Güncel Temettü Takvimi
📊 Aralık ve 2025 Başında Temettü Verecek Şirketler Listesi: Borsa İstanbul Güncel Temettü Takvimi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İran’da Halep sancısı... Manşet manşet Şia fitnesi! Hamaney’in gazetesinden Başkan Erdoğan’a İsrail iftirası Rusya’ya Suriye baskısı
Başkan Erdoğan Engelsiz Türkiye Programı’nda müjdeyi verdi: Yakında genelgeyi yayımlayacağız
Suriye’deki muhalif ilerleyiş Esad’a baston olan İran’ı panikletti! Tahran rotayı önce Şam’a sonra Ankara’ya kırdı | Fidan’dan flaş Suriye açıklaması
Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz: Dijital basın payını almalı!
CANLI | Halep, İdlib, Şam... Ne oluyor ne bitiyor? Tel Rıfat’taki PKK/YPG hançeri söküldü... Terör tünelleri görüntülendi
Tel Rıfat tamam sırada Münbiç var! YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin’den kaçtık itirafı: Efendilerine Bizi kurtarın diyerek yalvardı
MİT’ten kırmızı kategoriye bir çizik! Tel Rıfat’ta PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Hakkari kod adlı Yaşar Çekik etkisiz hale getirildi
O teklife teşekkür! Fenerbahçe’de Oğuz Aydın gerçeği
Gözler Yenidoğan çetesi davasında! 3 sanık savunmasında ne diyecek? Fırat Sarı ile müstehcen konuşmalarımız vardı
Fenerbahçe’den 4 transfer birden! 2’si tamam 2’si yolda
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’ye Wanda Nara’dan misilleme! Silah iddiası sonrası polis kapıya dayandı
ABD Başkanı Joe Biden sözünü tutmadı oğlu Hunter Biden için af kararını imzaladı!
Mourinho’dan dev sürpriz! Gaziantep maçı 11’ini belirledi
SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?
Beşiktaş’ta farklı 11! Kartal beyaz sayfa peşinde
SON DAKİKA