TOGG’dan sıfır faizli kredi fırsatı: Kampanya yıl sonuna kadar uzatıldı! Aralık ayı TOGG fiyat listesi

Togg, yerli otomobil pazarındaki iddiasını sürdürerek, sıfır faizli kredi kampanyasını yıl sonuna kadar uzattığını duyurdu. 800 bin TL'ye kadar olan kredilerde 12 ay vade için sıfır faiz, 30 ay vade için ise yüzde 2,29 faiz oranı sunulan kampanya, Togg T10X modelinin tüm versiyon ve renk seçeneklerini kapsıyor.
TOGG KAMPANYASI
Togg, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, yoğun ilgi gören sıfır faizli kredi kampanyasını yıl sonuna kadar uzattığını duyurdu. Kampanya kapsamında, 800 bin TL'ye kadar 12 ay vade ile sıfır faizli, 30 ay vade ile ise yüzde 2,29 faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor.
💸 Togg T10X Fiyat Listesi (Aralık 2024)
Togg T10X modelinin Aralık 2024 fiyat listesi şu şekilde:
|Versiyon
|Fiyat
|V1 RWD Standart Menzil
|1.432.600 TL
|V1 RWD Uzun Menzil
|1.673.000 TL
|V2 RWD Uzun Menzil
|1.823.000 TL
📈 Togg Satış Rakamları
Togg, Ocak-Ekim 2024 döneminde toplam 20.140 adet araç satışı gerçekleştirdi. Ancak, CEO Gürcan Karakaş'ın ocak ayında belirttiği 47 bin araçlık satış hedefinin Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşmesi zor görünüyor.