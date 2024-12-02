TOGG’dan sıfır faizli kredi fırsatı: Kampanya yıl sonuna kadar uzatıldı! Aralık ayı TOGG fiyat listesi

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Togg, yerli otomobil pazarındaki iddiasını sürdürerek, sıfır faizli kredi kampanyasını yıl sonuna kadar uzattığını duyurdu. 800 bin TL'ye kadar olan kredilerde 12 ay vade için sıfır faiz, 30 ay vade için ise yüzde 2,29 faiz oranı sunulan kampanya, Togg T10X modelinin tüm versiyon ve renk seçeneklerini kapsıyor.

TOGG KAMPANYASI Togg, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, yoğun ilgi gören sıfır faizli kredi kampanyasını yıl sonuna kadar uzattığını duyurdu. Kampanya kapsamında, 800 bin TL'ye kadar 12 ay vade ile sıfır faizli, 30 ay vade ile ise yüzde 2,29 faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor. 💸 Togg T10X Fiyat Listesi (Aralık 2024) Togg T10X modelinin Aralık 2024 fiyat listesi şu şekilde: Versiyon Fiyat V1 RWD Standart Menzil 1.432.600 TL V1 RWD Uzun Menzil 1.673.000 TL V2 RWD Uzun Menzil 1.823.000 TL