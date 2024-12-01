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📊 Aralık ve 2025 Başında Temettü Verecek Şirketler Listesi: Borsa İstanbul Güncel Temettü Takvimi

2024 yılının son günleri yaklaşırken borsada işlem gören 17 şirketin daha temettü dağıtacağı açıklandı. Hissedarlar için büyük önem taşıyan nakit kâr payı ödemeleri, yatırımcıların kazançlarını artırmaya devam ediyor. İşte Aralık 2024'ten başlayarak 2025'in ilk aylarında gerçekleşecek temettü dağıtımlar...

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Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 23:37 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 23:37
📊 Aralık ve 2025 Başında Temettü Verecek Şirketler Listesi: Borsa İstanbul Güncel Temettü Takvimi

Aralık ayıyla birlikte temettü dağıtım takvimi netleşiyor. 2024'ün son günleri ve 2025'in ilk çeyreğinde toplam 17 şirket, ortaklarına nakit kâr payı dağıtımı gerçekleştirecek.

📊 Aralık ve 2025 Başında Temettü Verecek Şirketler Listesi: Borsa İstanbul Güncel Temettü Takvimi

📅 2024 YILINDA TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER

📌 Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL)

Brüt Temettü: 2,8531809 TL

Net Temettü: 2,5678628 TL

Tarih: 5 Aralık 2024

📊 Aralık ve 2025 Başında Temettü Verecek Şirketler Listesi: Borsa İstanbul Güncel Temettü Takvimi

📌 Bor Şeker A.Ş. (BORSK)

Brüt Temettü: 0,4458333 TL

Net Temettü: 0,4012499 TL

Tarih: 6 Aralık 2024

📊 Aralık ve 2025 Başında Temettü Verecek Şirketler Listesi: Borsa İstanbul Güncel Temettü Takvimi

📌 Lider Turizm A.Ş. (LIDER) 4. Taksit

Brüt Temettü: 0.125 TL

Net Temettü: 0.1125 TL

Tarih: 10 Aralık 2024

📊 Aralık ve 2025 Başında Temettü Verecek Şirketler Listesi: Borsa İstanbul Güncel Temettü Takvimi

📌 Forte Bilgi İletişim Teknolojileri (FORTE)

Brüt Temettü: 0,1127683 TL

Net Temettü: 0,1014914 TL

Tarih: 11 Aralık 2024

📊 Aralık ve 2025 Başında Temettü Verecek Şirketler Listesi: Borsa İstanbul Güncel Temettü Takvimi

📌 Elite Naturel Organik Gıda (ELITE)

Brüt Temettü: 0,050 TL

Net Temettü: 0,045 TL

Tarih: 12 Aralık 2024

📊 Aralık ve 2025 Başında Temettü Verecek Şirketler Listesi: Borsa İstanbul Güncel Temettü Takvimi

📌 Graınturk Tarım A.Ş. (GRTRK) 3. Taksit

Brüt Temettü: 0,0397333 TL

Net Temettü: 0,0357599 TL

Tarih: 13 Aralık 2024

📊 Aralık ve 2025 Başında Temettü Verecek Şirketler Listesi: Borsa İstanbul Güncel Temettü Takvimi

📌 Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. Taksit

Brüt Temettü: 0,25 TL

Net Temettü: 0,225 TL

Tarih: 16 Aralık 2024

📊 Aralık ve 2025 Başında Temettü Verecek Şirketler Listesi: Borsa İstanbul Güncel Temettü Takvimi

📌 Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3. Taksit

Brüt Temettü: 4 TL

Net Temettü: 3,60 TL

Tarih: 18 Aralık 2024

📊 Aralık ve 2025 Başında Temettü Verecek Şirketler Listesi: Borsa İstanbul Güncel Temettü Takvimi

📌 Atp Yazılım ve Teknoloji (ATATP)

Brüt Temettü: 0,3167144 TL

Net Temettü: 0,2850429 TL

Tarih: 18 Aralık 2024

📊 Aralık ve 2025 Başında Temettü Verecek Şirketler Listesi: Borsa İstanbul Güncel Temettü Takvimi

📌 Altınkılıç Gıda ve Süt San. (ALKLC)

Brüt Temettü: 0,0889978 TL

Net Temettü: 0,0800980 TL

Tarih: 20 Aralık 2024

📊 Aralık ve 2025 Başında Temettü Verecek Şirketler Listesi: Borsa İstanbul Güncel Temettü Takvimi

📌 SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri (SDTTR) 3. Taksit

Brüt Temettü: 0,5611729 TL

Net Temettü: 0,5050556 TL

Tarih: 23 Aralık 2024

📌 Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PAGYO)

Brüt Temettü: 0,5639 TL

Net Temettü: 0,5639 TL

Tarih: 24 Aralık 2024

📊 Aralık ve 2025 Başında Temettü Verecek Şirketler Listesi: Borsa İstanbul Güncel Temettü Takvimi

📌 Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası (CMENT)

Brüt Temettü: 8,1790822 TL

Net Temettü: 7,3611739 TL

Tarih: 26 Aralık 2024

📌 DCT Trading Dış Ticaret (DCTTR) 3. Taksit

Brüt Temettü: 0,0113603 TL

Net Temettü: 0,0102242 TL

Tarih: 31 Aralık 2024

📊 Aralık ve 2025 Başında Temettü Verecek Şirketler Listesi: Borsa İstanbul Güncel Temettü Takvimi

📌 Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PSGYO)

Brüt Temettü: 0,0208333 TL

Net Temettü: 0,0208333 TL

Tarih: Belirtilmedi

📌 Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (MSGYO) 2. Taksit

Brüt Temettü: 0,2479961 TL

Net Temettü: 0,2479961 TL

Tarih: 24 Ocak 2025

📊 Aralık ve 2025 Başında Temettü Verecek Şirketler Listesi: Borsa İstanbul Güncel Temettü Takvimi

📌 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler (OSMEN)

Brüt Temettü: 0,0875 TL

Net Temettü: 0,0787500 TL

Tarih: 29 Ocak 2025

📌 Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (MSGYO) 3. Taksit

Brüt Temettü: 0,2479961 TL

Net Temettü: 0,2479961 TL

Tarih: 13 Mart 2025

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