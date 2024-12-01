📊 Aralık ve 2025 Başında Temettü Verecek Şirketler Listesi: Borsa İstanbul Güncel Temettü Takvimi

📌 Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL)
Brüt Temettü: 2,8531809 TL
Net Temettü: 2,5678628 TL
Tarih: 5 Aralık 2024
📌 Lider Turizm A.Ş. (LIDER) 4. Taksit
Brüt Temettü: 0.125 TL
Net Temettü: 0.1125 TL
Tarih: 10 Aralık 2024
📌 Elite Naturel Organik Gıda (ELITE)
Brüt Temettü: 0,050 TL
Net Temettü: 0,045 TL
Tarih: 12 Aralık 2024
📌 Graınturk Tarım A.Ş. (GRTRK) 3. Taksit
Brüt Temettü: 0,0397333 TL
Net Temettü: 0,0357599 TL
Tarih: 13 Aralık 2024
📌 Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. Taksit
Brüt Temettü: 0,25 TL
Net Temettü: 0,225 TL
Tarih: 16 Aralık 2024
📌 Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3. Taksit
Brüt Temettü: 4 TL
Net Temettü: 3,60 TL
Tarih: 18 Aralık 2024
📌 Altınkılıç Gıda ve Süt San. (ALKLC)
Brüt Temettü: 0,0889978 TL
Net Temettü: 0,0800980 TL
Tarih: 20 Aralık 2024
📌 SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri (SDTTR) 3. Taksit
Brüt Temettü: 0,5611729 TL
Net Temettü: 0,5050556 TL
Tarih: 23 Aralık 2024
📌 Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PAGYO)
Brüt Temettü: 0,5639 TL
Net Temettü: 0,5639 TL
Tarih: 24 Aralık 2024
📌 Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası (CMENT)
Brüt Temettü: 8,1790822 TL
Net Temettü: 7,3611739 TL
Tarih: 26 Aralık 2024
📌 DCT Trading Dış Ticaret (DCTTR) 3. Taksit
Brüt Temettü: 0,0113603 TL
Net Temettü: 0,0102242 TL
Tarih: 31 Aralık 2024
📌 Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PSGYO)
Brüt Temettü: 0,0208333 TL
Net Temettü: 0,0208333 TL
Tarih: Belirtilmedi
📌 Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (MSGYO) 2. Taksit
Brüt Temettü: 0,2479961 TL
Net Temettü: 0,2479961 TL
Tarih: 24 Ocak 2025