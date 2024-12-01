Aralık ayı 0 otomobil kampanyaları güncellendi! Yılın son fırsatları tek tek listelendi

2024 yılı Aralık ayı itibarıyla sıfır otomobil alıcıları için avantajlı kampanyalar başladı. Markaların sunduğu sıfır faizli krediler, nakit indirimler ve takas destekleri, otomobil almak isteyenlere çeşitli fırsatlar sunuyor. Skoda, Hyundai ve Fiat gibi markaların kampanyaları dikkat çekerken, özellikle elektrikli araçlardaki faizsiz kredi imkanları alıcıların ilgisini topluyor.