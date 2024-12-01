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Aralık ayı 0 otomobil kampanyaları güncellendi! Yılın son fırsatları tek tek listelendi

2024 yılının son ayına girerken otomobil markaları, sıfır araç almayı planlayanlara özel kampanyalar sunuyor. Düşük faiz oranları, cazip indirimler ve esnek ödeme seçenekleri, yıl sonuna kadar devam eden kampanyalarda öne çıkıyor. Özellikle Volkswagen, TOGG ve BMW gibi markaların sunduğu faizsiz kredi fırsatları araç alıcılarının ilgisini çekiyor. Aralık ayında otomobil sahibi olmayı planlıyorsanız, markaların sunduğu bu avantajları kaçırmayın.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 22:46 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 22:46
Aralık ayı 0 otomobil kampanyaları güncellendi! Yılın son fırsatları tek tek listelendi

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2024 yılı Aralık ayı itibarıyla sıfır otomobil alıcıları için avantajlı kampanyalar başladı. Markaların sunduğu sıfır faizli krediler, nakit indirimler ve takas destekleri, otomobil almak isteyenlere çeşitli fırsatlar sunuyor. Skoda, Hyundai ve Fiat gibi markaların kampanyaları dikkat çekerken, özellikle elektrikli araçlardaki faizsiz kredi imkanları alıcıların ilgisini topluyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🏎️ VOLKSWAGEN

Polo: 300.000 TL'ye 12 ay vade, %0 faiz.

🚙 SKODA

Fabia: 1.320.100 TL'den başlayan fiyatlar, 100.000 TL için 12 ay %0,99 faiz.

Yeni Kamiq: 1.469.100 TL'den başlayan fiyatlar, 250.000 TL için 12 ay %0,99 faiz.

Karoq: Tüzel müşterilere 500.000 TL için 12 ay %2,99 faiz.

Yeni Kodiaq: Tüzel müşterilere 1.000.000 TL için 12 ay %2,99 faiz.

🚗 CUPRA

Leon ve Formentor VZ-Line: 250.000 TL'ye 12 ay %0 faiz.

🇹🇷 TOGG

T10X:

700.000 TL'ye 12 ay %0 faiz.

700.000 TL'ye 30 ay %2,29 faiz.

🏁 AUDI

Q4 e-tron: Markalı kasko ile beraber 1.000.000 TL'ye 6 ay %0 faiz.

🛻 ALFA ROMEO

Tonale: 310.000 TL'ye varan indirim.

Stelvio: %13 nakit indirim.

Giulia: 500.000 TL'ye 12 ay %1,99 faiz.

🚘 BMW

1 Serisi: 500.000 TL'ye 6 ay %0 faiz, 12 ay %1,99 faiz, 24 ay %3,19 faiz.

3 Serisi Sedan, i4, X1, X2: 1.750.000 TL'ye 6 ay %0 faiz, 12 ay %1,99 faiz, 24 ay %3,19 faiz.

i5: 2.500.000 TL'ye aynı koşullarla kredi fırsatı.

7 Serisi: 6.000.000 TL'ye 6 ay %0 faiz, 12 ay %1,99 faiz, 24 ay %3,19 faiz.

🚨 CHERY

OMODA 5 PRO Intelligent: 300.000 TL'ye 12 ay %0 faiz ve 100.000 TL nakit alım avantajı.

TIGGO7 PRO MAX: 193.000 TL nakit indirim veya 300.000 TL'ye faizsiz kredi.

🏎️ CITROEN

Ami: 120.000 TL'ye 12 ay %0 faiz.

C5 Aircross: 300.000 TL'ye %0 faiz fırsatı.

🚗 FIAT

Egea: 150.000 TL nakit indirim veya 100.000 TL'ye 12 ay %0 faiz.

🚙 HONDA

HR-V e:HEV Advance: 155.000 TL indirim ve 250.000 TL'ye 12 ay %2,99 faiz.

HYUNDAI

KONA Elektrik: 300.000 TL'ye 12 ay %0 faiz.

IONIQ 5 ve IONIQ 6: 300.000 TL'ye %0 faiz fırsatı.

🏎️ JEEP

Elektrikli Avenger: 350.000 TL'ye %0 faiz veya 100.000 TL nakit indirim.

🔋 KIA

Picanto Cool: 15.000 TL indirim ve 150.000 TL'ye 12 ay %0 faiz.

🌟 MERCEDES-BENZ

C-Serisi, E-Serisi, GLC ve EQS: 3.200.000 TL kredi için %3,65 faiz, 6-36 ay vade.

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