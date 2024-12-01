Aralık ayı 0 otomobil kampanyaları güncellendi! Yılın son fırsatları tek tek listelendi

2024 yılı Aralık ayı itibarıyla sıfır otomobil alıcıları için avantajlı kampanyalar başladı. Markaların sunduğu sıfır faizli krediler, nakit indirimler ve takas destekleri, otomobil almak isteyenlere çeşitli fırsatlar sunuyor. Skoda, Hyundai ve Fiat gibi markaların kampanyaları dikkat çekerken, özellikle elektrikli araçlardaki faizsiz kredi imkanları alıcıların ilgisini topluyor.
Fotoğraflar: AA
🏎️ VOLKSWAGEN
Polo: 300.000 TL'ye 12 ay vade, %0 faiz.
🚙 SKODA
Fabia: 1.320.100 TL'den başlayan fiyatlar, 100.000 TL için 12 ay %0,99 faiz.
Yeni Kamiq: 1.469.100 TL'den başlayan fiyatlar, 250.000 TL için 12 ay %0,99 faiz.
Karoq: Tüzel müşterilere 500.000 TL için 12 ay %2,99 faiz.
Yeni Kodiaq: Tüzel müşterilere 1.000.000 TL için 12 ay %2,99 faiz.
🚗 CUPRA
Leon ve Formentor VZ-Line: 250.000 TL'ye 12 ay %0 faiz.
🇹🇷 TOGG
T10X:
700.000 TL'ye 12 ay %0 faiz.
700.000 TL'ye 30 ay %2,29 faiz.
🏁 AUDI
Q4 e-tron: Markalı kasko ile beraber 1.000.000 TL'ye 6 ay %0 faiz.
🛻 ALFA ROMEO
Tonale: 310.000 TL'ye varan indirim.
Stelvio: %13 nakit indirim.
Giulia: 500.000 TL'ye 12 ay %1,99 faiz.
🚘 BMW
1 Serisi: 500.000 TL'ye 6 ay %0 faiz, 12 ay %1,99 faiz, 24 ay %3,19 faiz.
3 Serisi Sedan, i4, X1, X2: 1.750.000 TL'ye 6 ay %0 faiz, 12 ay %1,99 faiz, 24 ay %3,19 faiz.
i5: 2.500.000 TL'ye aynı koşullarla kredi fırsatı.
7 Serisi: 6.000.000 TL'ye 6 ay %0 faiz, 12 ay %1,99 faiz, 24 ay %3,19 faiz.