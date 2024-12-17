0 KM araç alacaklar için fiyat listesi: Fiat, Hyundai, Opel fiyatları dibi gördü

Yeni yıla sayılı günler kala Opel, sıfır araç alacaklara özel fiyat indirimleri ve düşük faiz seçenekleriyle dikkatleri üzerine çekti. Astra modelinde yaklaşık 46 bin TL'lik indirim yapılırken, elektrikli Mokka modeli ise çevre dostu ve uzun menzil performansıyla ön planda.
Fotoğraflar: Opel
OPEL ASTRA'DA ÖZEL İNDİRİM!
Opel, Aralık ayında Astra modelinde bir fiyat güncellemesine giderek önemli bir indirim sundu. Kasım ayında 1 milyon 459 bin 900 TL'den satışa sunulan Astra, Aralık itibarıyla 1 milyon 413 bin 900 TL başlangıç fiyatıyla tüketiciyle buluşuyor. Bu indirim, segmentinde dikkat çeken Astra modeline ilgiyi artırmış durumda.
GÜNCEL OPEL SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ
Opel Astra: 1.413.900 TL (önceki fiyat: 1.459.900 TL)
Opel Corsa: 1.075.900 TL
Opel Crossland: 1.399.900 TL
Opel Mokka: 1.449.900 TL
Opel Grandland: Fiyat güncellemesi yapılmadı.
Not: Fiyatlar, giriş seviyesi modeller için geçerli olup opsiyonel paketlerle değişiklik gösterebiliyor.
Fotoğraflar: FIAT
KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR OPSİYON PAKETLERİ
Opel, tüketicilere araçlarını kişiselleştirme imkanı sunarak ihtiyaçlara özel çözümler sağlıyor.
Corsa modeli için:
Metalik Renk: 15.000 TL
Panoramik Cam Tavan: 23.000 TL
Astra modeli için:
Güvenlik Paketi: 10.000 TL
Grandland gibi geniş hacimli SUV modellerinde:
Siyah Tavan Seçeneği: 10.000 TL ek ücretle sunuluyor.