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0 KM araç alacaklar için fiyat listesi: Fiat, Hyundai, Opel fiyatları dibi gördü

Alman otomotiv devi Opel, Aralık 2024'e özel olarak güncel fiyat listesini açıkladı. Özellikle Astra modelinde yapılan indirim dikkat çekerken, diğer popüler modellerde fiyatlar sabit tutuldu. Opel’in sunduğu yeni fiyat avantajları ve kişiselleştirilebilir opsiyon paketleri, sıfır araç almak isteyen tüketicilerin ilgisini çekiyor. İşte Opel’in güncel fiyat listesi ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 16:19 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 16:19
0 KM araç alacaklar için fiyat listesi: Fiat, Hyundai, Opel fiyatları dibi gördü

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    Yeni yıla sayılı günler kala Opel, sıfır araç alacaklara özel fiyat indirimleri ve düşük faiz seçenekleriyle dikkatleri üzerine çekti. Astra modelinde yaklaşık 46 bin TL'lik indirim yapılırken, elektrikli Mokka modeli ise çevre dostu ve uzun menzil performansıyla ön planda.

    Fotoğraflar: OpelFotoğraflar: Opel

    OPEL ASTRA'DA ÖZEL İNDİRİM!

    Opel, Aralık ayında Astra modelinde bir fiyat güncellemesine giderek önemli bir indirim sundu. Kasım ayında 1 milyon 459 bin 900 TL'den satışa sunulan Astra, Aralık itibarıyla 1 milyon 413 bin 900 TL başlangıç fiyatıyla tüketiciyle buluşuyor. Bu indirim, segmentinde dikkat çeken Astra modeline ilgiyi artırmış durumda.

    GÜNCEL OPEL SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ

      Opel Astra: 1.413.900 TL (önceki fiyat: 1.459.900 TL)

      Opel Corsa: 1.075.900 TL

      Opel Crossland: 1.399.900 TL

      Opel Mokka: 1.449.900 TL

      Opel Grandland: Fiyat güncellemesi yapılmadı.

      Not: Fiyatlar, giriş seviyesi modeller için geçerli olup opsiyonel paketlerle değişiklik gösterebiliyor.

      Fotoğraflar: FIATFotoğraflar: FIAT

      KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR OPSİYON PAKETLERİ

      Opel, tüketicilere araçlarını kişiselleştirme imkanı sunarak ihtiyaçlara özel çözümler sağlıyor.

      Corsa modeli için:

      Metalik Renk: 15.000 TL

      Panoramik Cam Tavan: 23.000 TL

      Astra modeli için:

      Güvenlik Paketi: 10.000 TL

      Grandland gibi geniş hacimli SUV modellerinde:

      Siyah Tavan Seçeneği: 10.000 TL ek ücretle sunuluyor.

      EN UCUZ SIFIR ARABA FİYATLARI (ARALIK 2024)

      Marka

      		Başlangıç Fiyatı
      Togg1.432.600 TL
      Renault1.090.000 TL
      Chery1.665.000 TL
      Dacia1.099.000 TL
      Citroen1.018.000 TL
      Opel1.075.900 TL
      Peugeot1.265.000 TL
      Ford1.127.400 TL
      Hyundai960.000 TL
      Kia1.030.000 TL
      Skoda1.360.400 TL
      Seat1.310.000 TL
      Honda1.332.000 TL
      Toyota1.590.000 TL
      Fiat865.900 TL
      Volkswagen1.202.000 TL
      Nissan1.729.900 TL
      MG1.399.000 TL
      BMW2.447.500 TL
      Mercedes2.543.000 TL
      BYD1.280.000 TL
      Tesla1.866.203 TL

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