0 KM araç alacaklar için fiyat listesi: Fiat, Hyundai, Opel fiyatları dibi gördü

Yeni yıla sayılı günler kala Opel, sıfır araç alacaklara özel fiyat indirimleri ve düşük faiz seçenekleriyle dikkatleri üzerine çekti. Astra modelinde yaklaşık 46 bin TL 'lik indirim yapılırken, elektrikli Mokka modeli ise çevre dostu ve uzun menzil performansıyla ön planda.

Fotoğraflar: Opel

OPEL ASTRA'DA ÖZEL İNDİRİM!

Opel, Aralık ayında Astra modelinde bir fiyat güncellemesine giderek önemli bir indirim sundu. Kasım ayında 1 milyon 459 bin 900 TL'den satışa sunulan Astra, Aralık itibarıyla 1 milyon 413 bin 900 TL başlangıç fiyatıyla tüketiciyle buluşuyor. Bu indirim, segmentinde dikkat çeken Astra modeline ilgiyi artırmış durumda.

GÜNCEL OPEL SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ

Opel Astra: 1.413.900 TL (önceki fiyat: 1.459.900 TL)

Opel Corsa: 1.075.900 TL

Opel Crossland: 1.399.900 TL

Opel Mokka: 1.449.900 TL

Opel Grandland: Fiyat güncellemesi yapılmadı.

Not: Fiyatlar, giriş seviyesi modeller için geçerli olup opsiyonel paketlerle değişiklik gösterebiliyor.