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Sosyal yardım alana %11.25'lik zam yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı, dul maaşı, SED... Ödeme listesi değişiyor!

İhtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan sosyal yardımlar Ocak 2025 itibarıyla önemli bir artış gösterecek. Memur maaş katsayısında yapılacak zam pek çok sosyal destek ödemesine yansıyacak. Bu düzenleme özellikle yaşlılar, engelliler, hastalar ve ailelerine büyük bir kolaylık sağlayacak. Peki ocak ayında 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım, SED parası ne kadar olacak? İşte son hesaplamalar haberimizde...

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 07:43 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 07:43
Sosyal yardım alana %11.25’lik zam yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı, dul maaşı, SED... Ödeme listesi değişiyor!

Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağladığı sosyal desteklerle hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu destekler pek çok durumda memur maaş katsayısına endekslenmiş durumda ve her yıl yapılan maaş zammı sosyal yardımların miktarını doğrudan etkiliyor. Ocak 2025'te memur maaş katsayısında yaşanacak artış, sosyal destek ödemelerinde de önemli bir yükselişe neden olacak.

Sosyal yardım alana %11.25’lik zam yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı, dul maaşı, SED... Ödeme listesi değişiyor!

Memur Maaş Katsayısındaki Artış ve Yansımalar

2025'in ilk ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 6 olarak belirlenmişken, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon artışı da eklenerek fark ödemeleri yapılacak.

Sosyal yardım alana %11.25’lik zam yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı, dul maaşı, SED... Ödeme listesi değişiyor!

Şu ana kadar açıklanan verilere göre memur maaşlarına yapılan yüzde 1.87'lik enflasyon farkıyla toplam artış oranı yüzde 7.99'a ulaştı.

Sosyal yardım alana %11.25’lik zam yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı, dul maaşı, SED... Ödeme listesi değişiyor!

Kasım ve Aralık enflasyon rakamlarına göre bu oran daha da yükselecek.

Sosyal yardım alana %11.25’lik zam yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı, dul maaşı, SED... Ödeme listesi değişiyor!

Merkez Bankası'nın 2024 yılı enflasyon tahmini ise yüzde 44, bu da memurlara yapılacak zammın yüzde 11.25'i bulacağı anlamına geliyor.

Sosyal yardım alana %11.25’lik zam yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı, dul maaşı, SED... Ödeme listesi değişiyor!

Bu artış sosyal destek ödemelerinde de yansımasını bulacak.

Sosyal yardım alana %11.25’lik zam yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı, dul maaşı, SED... Ödeme listesi değişiyor!

Sosyal Destek Ödemelerindeki Artışlar

Sosyal destek ödemeleri özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlar için büyük önem taşıyor. İşte 2025'te yapılacak artışlar:

Sosyal yardım alana %11.25’lik zam yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı, dul maaşı, SED... Ödeme listesi değişiyor!

65 Yaş Aylığı: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara verilen bu destek 4.181 TL'den 4.852 TL'ye yükselecek.

Sosyal yardım alana %11.25’lik zam yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı, dul maaşı, SED... Ödeme listesi değişiyor!

Evde Bakım Aylığı: Bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için ödenen evde bakım desteği, 9.077 TL'den 10.099 TL'ye çıkacak.

Sosyal yardım alana %11.25’lik zam yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı, dul maaşı, SED... Ödeme listesi değişiyor!

Engelli Aylığı: 18 yaşından küçük engelli yakınları ve yüzde 40-69 engeli olan bireylerin aylığı, 3.338 TL'den 3.713 TL'ye yükselecek.

Sosyal yardım alana %11.25’lik zam yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı, dul maaşı, SED... Ödeme listesi değişiyor!

Yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı ise 5.007 TL'den 5.570 TL'ye çıkacak.

Sosyal yardım alana %11.25’lik zam yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı, dul maaşı, SED... Ödeme listesi değişiyor!

Hastalara Nakdi Yardım: Tüberküloz ve SSPE hastalarına yapılan yardım, 9.077 TL'den 10.099 TL'ye yükselecek.

Sosyal yardım alana %11.25’lik zam yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı, dul maaşı, SED... Ödeme listesi değişiyor!

Ailelere Çocuk Desteği: Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri okul öncesi çocuklar için 4.312 TL'den 4.797 TL'ye, ilköğretimde okuyan çocuklar için 6.468 TL'den 7.195 TL'ye, ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için 6.899 TL'den 7.675 TL'ye, yükseköğrenim görenler için ise 7.761 TL'den 8.634 TL'ye çıkacak.

Sosyal yardım alana %11.25’lik zam yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı, dul maaşı, SED... Ödeme listesi değişiyor!

Okulda olmayan ortaöğrenim öğrencilerine yapılan ödeme ise 4.312 TL'den 4.797 TL'ye yükselecek.

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