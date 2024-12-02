Sosyal yardım alana %11.25’lik zam yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı, dul maaşı, SED... Ödeme listesi değişiyor!

Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağladığı sosyal desteklerle hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu destekler pek çok durumda memur maaş katsayısına endekslenmiş durumda ve her yıl yapılan maaş zammı sosyal yardımların miktarını doğrudan etkiliyor. Ocak 2025'te memur maaş katsayısında yaşanacak artış, sosyal destek ödemelerinde de önemli bir yükselişe neden olacak.
Memur Maaş Katsayısındaki Artış ve Yansımalar
2025'in ilk ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 6 olarak belirlenmişken, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon artışı da eklenerek fark ödemeleri yapılacak.
Şu ana kadar açıklanan verilere göre memur maaşlarına yapılan yüzde 1.87'lik enflasyon farkıyla toplam artış oranı yüzde 7.99'a ulaştı.
Sosyal Destek Ödemelerindeki Artışlar
Sosyal destek ödemeleri özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlar için büyük önem taşıyor. İşte 2025'te yapılacak artışlar:
65 Yaş Aylığı: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara verilen bu destek 4.181 TL'den 4.852 TL'ye yükselecek.
Evde Bakım Aylığı: Bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için ödenen evde bakım desteği, 9.077 TL'den 10.099 TL'ye çıkacak.
Hastalara Nakdi Yardım: Tüberküloz ve SSPE hastalarına yapılan yardım, 9.077 TL'den 10.099 TL'ye yükselecek.
Ailelere Çocuk Desteği: Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri okul öncesi çocuklar için 4.312 TL'den 4.797 TL'ye, ilköğretimde okuyan çocuklar için 6.468 TL'den 7.195 TL'ye, ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için 6.899 TL'den 7.675 TL'ye, yükseköğrenim görenler için ise 7.761 TL'den 8.634 TL'ye çıkacak.