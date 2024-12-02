Sosyal yardım alana %11.25’lik zam yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı, dul maaşı, SED... Ödeme listesi değişiyor!

Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağladığı sosyal desteklerle hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu destekler pek çok durumda memur maaş katsayısına endekslenmiş durumda ve her yıl yapılan maaş zammı sosyal yardımların miktarını doğrudan etkiliyor. Ocak 2025'te memur maaş katsayısında yaşanacak artış, sosyal destek ödemelerinde de önemli bir yükselişe neden olacak.

Memur Maaş Katsayısındaki Artış ve Yansımalar 2025'in ilk ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 6 olarak belirlenmişken, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon artışı da eklenerek fark ödemeleri yapılacak.

Şu ana kadar açıklanan verilere göre memur maaşlarına yapılan yüzde 1.87'lik enflasyon farkıyla toplam artış oranı yüzde 7.99'a ulaştı.

Kasım ve Aralık enflasyon rakamlarına göre bu oran daha da yükselecek.