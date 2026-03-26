Togg, Nisan ayına özel T10X ve T10F modelleri için bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik finansman kampanyaları başlattı.

T10X için 500 bin TL, T10F için 750 bin TL kredi tutarıyla 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor.

48 ay vadeli uzun dönem seçeneğinde T10X için yüzde 2,83, T10F için yüzde 2,77 faiz oranıyla 1,7 milyon TL kredi imkanı sağlanıyor.

Kurumsal filo alımlarında 5 adet ve üzeri araç siparişlerinde yüzde 100 finansman desteği veriliyor.

Kampanya anlaşmalı bankalarda geçerli olup sipariş işlemleri Trumore uygulaması üzerinden yapılıyor.

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg Nisan ayına özel yeni finansman desteklerini duyurdu. Hem bireysel hem de kurumsal müşterilere hitap eden kampanyalar özellikle T10X ve yeni duyurulan T10F modelleri için cazip ödeme seçenekleri sunuyor.

Togg, Nisan ayına özel T10X ve T10F modelleri için bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik finansman kampanyaları başlattı. Fotoğraf:Togg Bireysel ve kurumsal finansman desteği Bireysel kullanıcılar ve kurumsal alımlar için iki farklı kredi seçeneği ön plana çıkıyor: Sıfır faiz seçeneği Togg X hesabında yer alan paylaşıma göre kısa vadeli ödeme planı tercih edenler için hazırlanan bu pakette: T10X modeli için: 500.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla sunuluyor. Aylık taksit tutarı 41.667 TL. T10F modeli için: 750.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz ile sunuluyor. Aylık taksit tutarı 62.500 TL.