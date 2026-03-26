Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg Nisan ayına özel yeni finansman desteklerini duyurdu. Hem bireysel hem de kurumsal müşterilere hitap eden kampanyalar özellikle T10X ve yeni duyurulan T10F modelleri için cazip ödeme seçenekleri sunuyor.
Bireysel ve kurumsal finansman desteği
Bireysel kullanıcılar ve kurumsal alımlar için iki farklı kredi seçeneği ön plana çıkıyor:
Sıfır faiz seçeneği
Togg X hesabında yer alan paylaşıma göre kısa vadeli ödeme planı tercih edenler için hazırlanan bu pakette:
T10X modeli için: 500.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla sunuluyor. Aylık taksit tutarı 41.667 TL.
T10F modeli için: 750.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz ile sunuluyor. Aylık taksit tutarı 62.500 TL.
Uzun vade seçeneği
Daha düşük taksitlerle uzun vadeli ödeme yapmak isteyenler için:
T10X modeli için: 1.700.000 TL kredi, 48 ay vade ve %2,83 faiz oranıyla sunuluyor. Aylık taksit tutarı 75.951 TL.
T10F modeli için: 1.700.000 TL kredi, 48 ay vade ve %2,77 faiz oranıyla sunuluyor. Aylık taksit tutarı 74.932 TL.
Filo alımlarına özel %100 finansman
Şirketlerin araç filolarını Togg ile yenilemelerini teşvik eden kampanyada kurumsal alımlara yönelik büyük bir kolaylık sağlanıyor. Filo satın alımlarına özel olarak akıllı cihazın tamamına (%100) finansman ayrıcalığı sunuluyor. 5 adet ve üzeri alımlarda ek avantajlar sağlanacağı belirtiliyor.
Kampanya şartları neler?