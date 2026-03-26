CANLI YAYIN
Geri

Togg’dan nisan atağı: T10X ve T10F’de sıfır faiz fırsatı

Togg Nisan ayına özel dev kampanya dönemini başlattı. Uygun ödeme koşullarıyla otomobil sahibi olmak isteyenler için T10X ve T10F modellerinde %0 faizli kredi veya 48 aya varan vade seçenekleri sunuluyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Togg, Nisan ayına özel T10X ve T10F modelleri için bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik finansman kampanyaları başlattı.
  • T10X için 500 bin TL, T10F için 750 bin TL kredi tutarıyla 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor.
  • 48 ay vadeli uzun dönem seçeneğinde T10X için yüzde 2,83, T10F için yüzde 2,77 faiz oranıyla 1,7 milyon TL kredi imkanı sağlanıyor.
  • Kurumsal filo alımlarında 5 adet ve üzeri araç siparişlerinde yüzde 100 finansman desteği veriliyor.
  • Kampanya anlaşmalı bankalarda geçerli olup sipariş işlemleri Trumore uygulaması üzerinden yapılıyor.

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg Nisan ayına özel yeni finansman desteklerini duyurdu. Hem bireysel hem de kurumsal müşterilere hitap eden kampanyalar özellikle T10X ve yeni duyurulan T10F modelleri için cazip ödeme seçenekleri sunuyor.

Togg, Nisan ayına özel T10X ve T10F modelleri için bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik finansman kampanyaları başlattı.

Bireysel ve kurumsal finansman desteği

Bireysel kullanıcılar ve kurumsal alımlar için iki farklı kredi seçeneği ön plana çıkıyor:

Sıfır faiz seçeneği

Togg X hesabında yer alan paylaşıma göre kısa vadeli ödeme planı tercih edenler için hazırlanan bu pakette:

T10X modeli için: 500.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla sunuluyor. Aylık taksit tutarı 41.667 TL.

T10F modeli için: 750.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz ile sunuluyor. Aylık taksit tutarı 62.500 TL.

Uzun vade seçeneği

Daha düşük taksitlerle uzun vadeli ödeme yapmak isteyenler için:

T10X modeli için: 1.700.000 TL kredi, 48 ay vade ve %2,83 faiz oranıyla sunuluyor. Aylık taksit tutarı 75.951 TL.

T10F modeli için: 1.700.000 TL kredi, 48 ay vade ve %2,77 faiz oranıyla sunuluyor. Aylık taksit tutarı 74.932 TL.

Filo alımlarına özel %100 finansman

Şirketlerin araç filolarını Togg ile yenilemelerini teşvik eden kampanyada kurumsal alımlara yönelik büyük bir kolaylık sağlanıyor. Filo satın alımlarına özel olarak akıllı cihazın tamamına (%100) finansman ayrıcalığı sunuluyor. 5 adet ve üzeri alımlarda ek avantajlar sağlanacağı belirtiliyor.

Kampanya Nisan ayına özel anlaşmalı bankalarda geçerlidir.

Kampanya şartları neler?

  • Kampanya, Nisan ayına özel anlaşmalı bankalarda geçerlidir.
  • Kredi imkanları sınırlı sayıda T10X V2 ve T10F V2 versiyonları için tanımlanmıştır.
  • Sipariş işlemleri Togg'un dijital platformu olan Trumore uygulaması üzerinden gerçekleştirilmektedir.
SONRAKİ HABER

Bugüne kadar en kullanışsız otomobiller

 Taşıt kredisi tablosu değişti: 250 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?
ÖNCEKİ HABER

Taşıt kredisi tablosu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler