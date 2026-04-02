Emeklilere ÖTV muafiyeti konusundaki teklif henüz Meclis komisyonunda bulunuyor ve yasalaşmadı.

Togg T10X ve T10F, Fiat Egea, Renault Clio ve Duster, Toyota Corolla ve C-HR ile Hyundai i20 ve Bayon yerli üretim kriterini karşılayan modeller arasında yer alıyor.

ÖTV ve MTV muafiyetiyle alınabilecek araçların toplam bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL'yi aşamayacak ve araçların en az yüzde 40 yerli üretim oranına sahip olması gerekiyor.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engelliler 10 yılda bir kez ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülen ve ekonomiye yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinde önemli bir adım daha atıldı. Genel Kurul'da kabul edilen maddeler arasında, uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan ÖTV'siz araç düzenlemesi de yer aldı. Yeni düzenleme özellikle ortopedik engelli bireyleri yakından ilgilendiriyor.

Kabul edilen düzenlemeye göre, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engelliler için araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası uygulanacak. Bu haktan yararlanma süresi ise 10 yılda bir kezle sınırlandırıldı.

Yeni yasa ortopedik engellilere 10 yılda bir araç alım hakkı tanıyor.

Düzenleme kapsamında, engeli nedeniyle ehliyet alamayacağı kesinleşmiş bireyler de istisnadan faydalanabilecek. Böylece, daha önce Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla ortaya çıkan boşluk da giderilmiş oldu.

FİYAT LİMİTİ VE YERLİ ÜRETİM ŞARTI

Yeni uygulamaya göre, ÖTV ve MTV muafiyetiyle satın alınabilecek araçların toplam bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL'yi aşamayacak. Bu tutara tüm vergiler dahil hesaplama yapılıyor.

Bununla birlikte, sadece fiyat kriteri yeterli değil. Araçların aynı zamanda en az yüzde 40 yerli üretim oranına sahip olması gerekiyor. Bu şart, tercih edilebilecek model sayısını doğrudan sınırlandıran temel unsurlar arasında yer alıyor.

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Türkiye'de engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireyler, belirlenen limitler dahilinde ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor. Bu grupta herhangi bir özel tertibat şartı aranmazken, daha düşük engel oranlarında ise araçta özel donanım zorunluluğu devreye giriyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte kapsam genişletildi. Ortopedik engeli bulunan ve bu nedenle sürücü belgesi alamayan, yüzde 40 ve üzeri engelli bireyler de artık ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek.

SATIŞ KISITLAMASINA DİKKAT

Muafiyet kapsamında alınan araçlar için belirli bir süre satış kısıtı uygulanıyor. Bu süre dolmadan yapılan satışlarda, ödenmeyen ÖTV'nin tahsil edilmesi söz konusu olabiliyor.