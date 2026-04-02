Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülen ve ekonomiye yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinde önemli bir adım daha atıldı. Genel Kurul'da kabul edilen maddeler arasında, uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan ÖTV'siz araç düzenlemesi de yer aldı. Yeni düzenleme özellikle ortopedik engelli bireyleri yakından ilgilendiriyor.
ENGELLİ BİREYLERE 10 YILDA BİR ÖTV MUAFİYETİ
Kabul edilen düzenlemeye göre, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engelliler için araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası uygulanacak. Bu haktan yararlanma süresi ise 10 yılda bir kezle sınırlandırıldı.
Düzenleme kapsamında, engeli nedeniyle ehliyet alamayacağı kesinleşmiş bireyler de istisnadan faydalanabilecek. Böylece, daha önce Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla ortaya çıkan boşluk da giderilmiş oldu.
FİYAT LİMİTİ VE YERLİ ÜRETİM ŞARTI
Yeni uygulamaya göre, ÖTV ve MTV muafiyetiyle satın alınabilecek araçların toplam bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL'yi aşamayacak. Bu tutara tüm vergiler dahil hesaplama yapılıyor.
Bununla birlikte, sadece fiyat kriteri yeterli değil. Araçların aynı zamanda en az yüzde 40 yerli üretim oranına sahip olması gerekiyor. Bu şart, tercih edilebilecek model sayısını doğrudan sınırlandıran temel unsurlar arasında yer alıyor.
KİMLER YARARLANABİLİYOR?
Türkiye'de engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireyler, belirlenen limitler dahilinde ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor. Bu grupta herhangi bir özel tertibat şartı aranmazken, daha düşük engel oranlarında ise araçta özel donanım zorunluluğu devreye giriyor.
Yeni düzenlemeyle birlikte kapsam genişletildi. Ortopedik engeli bulunan ve bu nedenle sürücü belgesi alamayan, yüzde 40 ve üzeri engelli bireyler de artık ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek.
SATIŞ KISITLAMASINA DİKKAT
Muafiyet kapsamında alınan araçlar için belirli bir süre satış kısıtı uygulanıyor. Bu süre dolmadan yapılan satışlarda, ödenmeyen ÖTV'nin tahsil edilmesi söz konusu olabiliyor.
KANUN TEKLİFİNDE HANGİ BAŞLIKLAR VAR?
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddeler yalnızca engelli araç düzenlemesiyle sınırlı değil. Ekonomiye ilişkin farklı başlıkları içeren teklif kapsamında:
🔴Kamu kurum ve kuruluşlarının yapısına ilişkin düzenlemeler yapıldı.
🔴Bazı kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirme kapsamına alınabilmesinin önü açıldı.
🔴Özelleştirme gelirlerinin bütçeye aktarılması ve kullanımına yönelik yetkiler yeniden tanımlandı.
Bu değişikliklerle kamu mali yönetiminde daha esnek bir yapı hedefleniyor.
KIYMETLİ TAŞLARA ÖTV GELİYOR
Düzenleme kapsamında dikkat çeken bir diğer başlık ise kıymetli taşlara yönelik vergi uygulaması oldu.
Buna göre:
🔴İnci, elmas ve benzeri kıymetli taşlardan elde edilen ürünlere yüzde 20 oranında ÖTV uygulanacak.
🔴Yeni vergi düzenlemesi, kanunun yayımlanmasının ardından ikinci ayın başında yürürlüğe girecek.
ÖTV'SİZ ALINABİLECEK ARAÇLAR
Yeni düzenlemede yer alan yerli üretim şartı, araç tercihlerini doğrudan etkiliyor.
En az yüzde 40 yerli üretim kriterini karşılayan modeller arasında şu araçlar öne çıkıyor:
🔎Togg: T10X, T10F
🔎Fiat: Egea Sedan, Egea Cross
🔎Renault: Clio, Megane Sedan, Duster
🔎Toyota: Corolla, Corolla Hybrid, C-HR
🔎Hyundai: i20, Bayon
Bu modeller, belirlenen şartları sağladığı için ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendirilebilecek.
EMEKLİLERE ÖTV MUAFİYETİ ŞİMDİLİK GÜNDEMDE DEĞİL
Kamuoyunda sıkça konuşulan emeklilere ÖTV'siz araç hakkı ise henüz yasalaşmış değil. Bu konuda hazırlanan teklifin Meclis komisyonunda bulunduğu, ancak sürecin tamamlanmadığı belirtiliyor. Dolayısıyla şu an için emeklilere yönelik böyle bir uygulama yürürlüğe girmiş değil.
PİYASAYA ETKİSİ NASIL OLACAK?
Uzmanlar, düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde otomotiv piyasasında çeşitli etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle ikinci el araç fiyatlarında düşü ve sıfır araçta talep artışı gibi senaryoların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
