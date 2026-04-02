ÖTV'siz araçta 10 yıl şartı: Meclisten geçti! Kimler alabilecek, hangi modeller listede?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni ekonomi paketiyle engelli bireyler için ÖTV'siz araç alımında kurallar yeniden belirlendi. Engellilik oranı %40 ve üzeri olan vatandaşlar için 10 yılda bir kez muafiyet hakkı getirilirken, yerli üretim şartı ile kapsama giren otomobil modelleri ve kıymetli taşlara getirilen yeni vergi düzenlemesinin detayları belli oldu.

  • TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engelliler 10 yılda bir kez ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek.
  • ÖTV ve MTV muafiyetiyle alınabilecek araçların toplam bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL'yi aşamayacak ve araçların en az yüzde 40 yerli üretim oranına sahip olması gerekiyor.
  • Togg T10X ve T10F, Fiat Egea, Renault Clio ve Duster, Toyota Corolla ve C-HR ile Hyundai i20 ve Bayon yerli üretim kriterini karşılayan modeller arasında yer alıyor.
  • Kanun teklifi kapsamında inci, elmas ve benzeri kıymetli taşlardan elde edilen ürünlere yüzde 20 oranında ÖTV uygulanacak.
  • Emeklilere ÖTV muafiyeti konusundaki teklif henüz Meclis komisyonunda bulunuyor ve yasalaşmadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülen ve ekonomiye yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinde önemli bir adım daha atıldı. Genel Kurul'da kabul edilen maddeler arasında, uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan ÖTV'siz araç düzenlemesi de yer aldı. Yeni düzenleme özellikle ortopedik engelli bireyleri yakından ilgilendiriyor.

TBMM’de kabul edilen düzenleme engelli bireyler için ÖTV muafiyetinin kapsamını genişletti. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisine aittir)

ENGELLİ BİREYLERE 10 YILDA BİR ÖTV MUAFİYETİ

Kabul edilen düzenlemeye göre, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engelliler için araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası uygulanacak. Bu haktan yararlanma süresi ise 10 yılda bir kezle sınırlandırıldı.

Yeni yasa ortopedik engellilere 10 yılda bir araç alım hakkı tanıyor.

Düzenleme kapsamında, engeli nedeniyle ehliyet alamayacağı kesinleşmiş bireyler de istisnadan faydalanabilecek. Böylece, daha önce Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla ortaya çıkan boşluk da giderilmiş oldu.

FİYAT LİMİTİ VE YERLİ ÜRETİM ŞARTI

Yeni uygulamaya göre, ÖTV ve MTV muafiyetiyle satın alınabilecek araçların toplam bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL'yi aşamayacak. Bu tutara tüm vergiler dahil hesaplama yapılıyor.

Bununla birlikte, sadece fiyat kriteri yeterli değil. Araçların aynı zamanda en az yüzde 40 yerli üretim oranına sahip olması gerekiyor. Bu şart, tercih edilebilecek model sayısını doğrudan sınırlandıran temel unsurlar arasında yer alıyor.

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Türkiye'de engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireyler, belirlenen limitler dahilinde ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor. Bu grupta herhangi bir özel tertibat şartı aranmazken, daha düşük engel oranlarında ise araçta özel donanım zorunluluğu devreye giriyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte kapsam genişletildi. Ortopedik engeli bulunan ve bu nedenle sürücü belgesi alamayan, yüzde 40 ve üzeri engelli bireyler de artık ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek.

SATIŞ KISITLAMASINA DİKKAT

Muafiyet kapsamında alınan araçlar için belirli bir süre satış kısıtı uygulanıyor. Bu süre dolmadan yapılan satışlarda, ödenmeyen ÖTV'nin tahsil edilmesi söz konusu olabiliyor.

Engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan bireyler düzenlemeden yararlanabilecek.

KANUN TEKLİFİNDE HANGİ BAŞLIKLAR VAR?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddeler yalnızca engelli araç düzenlemesiyle sınırlı değil. Ekonomiye ilişkin farklı başlıkları içeren teklif kapsamında:

🔴Kamu kurum ve kuruluşlarının yapısına ilişkin düzenlemeler yapıldı.
🔴Bazı kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirme kapsamına alınabilmesinin önü açıldı.
🔴Özelleştirme gelirlerinin bütçeye aktarılması ve kullanımına yönelik yetkiler yeniden tanımlandı.

Bu değişikliklerle kamu mali yönetiminde daha esnek bir yapı hedefleniyor.

KIYMETLİ TAŞLARA ÖTV GELİYOR

Düzenleme kapsamında dikkat çeken bir diğer başlık ise kıymetli taşlara yönelik vergi uygulaması oldu.

Buna göre:

🔴İnci, elmas ve benzeri kıymetli taşlardan elde edilen ürünlere yüzde 20 oranında ÖTV uygulanacak.
🔴Yeni vergi düzenlemesi, kanunun yayımlanmasının ardından ikinci ayın başında yürürlüğe girecek.

Togg ve yerli üretim modeller, düzenlemede öne çıkan seçenekler arasında yer aldı.

ÖTV'SİZ ALINABİLECEK ARAÇLAR

Yeni düzenlemede yer alan yerli üretim şartı, araç tercihlerini doğrudan etkiliyor.

En az yüzde 40 yerli üretim kriterini karşılayan modeller arasında şu araçlar öne çıkıyor:

🔎Togg: T10X, T10F
🔎Fiat: Egea Sedan, Egea Cross
🔎Renault: Clio, Megane Sedan, Duster
🔎Toyota: Corolla, Corolla Hybrid, C-HR
🔎Hyundai: i20, Bayon

Bu modeller, belirlenen şartları sağladığı için ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendirilebilecek.

Emeklilere ÖTV muafiyeti ise henüz yasalaşmış bir düzenleme değil.

EMEKLİLERE ÖTV MUAFİYETİ ŞİMDİLİK GÜNDEMDE DEĞİL

Kamuoyunda sıkça konuşulan emeklilere ÖTV'siz araç hakkı ise henüz yasalaşmış değil. Bu konuda hazırlanan teklifin Meclis komisyonunda bulunduğu, ancak sürecin tamamlanmadığı belirtiliyor. Dolayısıyla şu an için emeklilere yönelik böyle bir uygulama yürürlüğe girmiş değil.

PİYASAYA ETKİSİ NASIL OLACAK?

Uzmanlar, düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde otomotiv piyasasında çeşitli etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle ikinci el araç fiyatlarında düşü ve sıfır araçta talep artışı gibi senaryoların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Bakanlıktan İSO toplantısı yalanına tepki: Kötü niyetle servis edilen haberlere itibar etmeyin
