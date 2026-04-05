KULLANIŞSIZ OTOMOBİLLER LİSTESİ

2004 CHEVROLET SSR: GÖRÜNÜM VAR, PERFORMANS YOK

Chevrolet SSR, adıyla "Super Sport Roadster" iddiasını taşısa da beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. İlk bakışta dikkat çeken retro tasarımıyla ilgi toplasa da, bu aracın sportiflikten çok uzak olduğu kısa sürede anlaşıldı. Ağır gövdesi ve yetersiz performansı, sürüş deneyimini zayıf ve hantal hale getirdi.

Tasarımına verilen önem, ne yazık ki motor gücüne yansımadı. Gövde ağırlığına kıyasla zayıf kalan motor, aracın "tembel" olarak nitelendirilmesine neden oldu. Beklenen etkiyi yaratamayan SSR, piyasaya çıktığı gibi kısa sürede üretimden kaldırılarak otomotiv dünyasında başarısız örneklerden biri olarak yerini aldı.