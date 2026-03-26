Elektrikli araç kullanımı rakamlarla tescillendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı Şubat 2026 itibarıyla tarihi bir eşiği aşarak 395 bin 697'ye ulaştı.
SON BİR YILDA %92'LİK REKOR ARTIŞ
Elektrikli araç piyasasındaki büyüme hızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 92 artış göstererek dikkat çekti. 2025 yılı sonunda 370 bin seviyelerinde olan araç sayısı 2026'nın henüz ilk iki ayında 400 bin sınırına yaklaşarak Türkiye'nin bu alandaki hızını bir kez daha gösterdi.
ON YILDA BÜYÜK DEĞİŞİM
Grafiğe bakıldığında Türkiye'nin elektrikli araç yolculuğu net bir şekilde görülüyor:
2011-2018 Dönemi: Elektrikli araçlar Türkiye için henüz "erken aşama" dönemindeydi. 2011 yılında yollarda sadece 24 araç varken 2018 sonunda bu sayı ancak 952'ye ulaşabilmişti.
2022 Kırılması: Elektrikli araç sayısı 2022 yılında 14.552 iken yerli otomobil Togg'un yollara çıkışı ve küresel markaların model çeşitliliğini artırmasıyla 2023 yılında bir anda 80.043'e fırladı.
Üstel Büyüme: 2023'ten 2024'e geçişte sayı iki katından fazla artarak 183.776 oldu. 2025'te ise bu rakam 370.591'e ulaşarak ana akım haline geldiğini gösterdi.