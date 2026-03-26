CANLI YAYIN
Geri

15 yıl önce sadece 24 adetti: Türkiye'nin elektrikli araç karnesi

On beş yıl önce sadece 24 adet olan elektrikli otomobil sayısı bugün 400 bin civarında kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan son veriler yollardaki elektrikli araç sayısının Şubat 2026 itibarıyla 395 bin 697'ye yükseldiğini ortaya koydu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
15 yıl önce sadece 24 adetti: Türkiye'nin elektrikli araç karnesi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı Şubat 2026 itibarıyla 395 bin 697'ye ulaştı.
  • Elektrikli araç sayısı son bir yılda yüzde 92 artış gösterdi.
  • 2025 yılı sonunda 370 bin olan elektrikli araç sayısı 2026'nın ilk iki ayında 400 bin sınırına yaklaştı.
  • 2011 yılında 24 olan elektrikli araç sayısı 2018'de 952'ye, 2023'te 80 bin 43'e yükseldi.
  • Togg'un yollara çıkışı ve küresel markaların model çeşitliliğini artırmasıyla 2022'den sonra elektrikli araç sayısında hızlı artış yaşandı.

Elektrikli araç kullanımı rakamlarla tescillendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı Şubat 2026 itibarıyla tarihi bir eşiği aşarak 395 bin 697'ye ulaştı.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı Şubat 2026 itibarıyla 395 bin 697'ye ulaştı. Fotoğraf:AA

SON BİR YILDA %92'LİK REKOR ARTIŞ

Elektrikli araç piyasasındaki büyüme hızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 92 artış göstererek dikkat çekti. 2025 yılı sonunda 370 bin seviyelerinde olan araç sayısı 2026'nın henüz ilk iki ayında 400 bin sınırına yaklaşarak Türkiye'nin bu alandaki hızını bir kez daha gösterdi.

Elektrikli araç sayısı son bir yılda yüzde 92 artış gösterdi.

ON YILDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Grafiğe bakıldığında Türkiye'nin elektrikli araç yolculuğu net bir şekilde görülüyor:

2011-2018 Dönemi: Elektrikli araçlar Türkiye için henüz "erken aşama" dönemindeydi. 2011 yılında yollarda sadece 24 araç varken 2018 sonunda bu sayı ancak 952'ye ulaşabilmişti.

2025 yılı sonunda 370 bin olan elektrikli araç sayısı 2026'nın ilk iki ayında 400 bin sınırına yaklaştı. Grafik:AA

2022 Kırılması: Elektrikli araç sayısı 2022 yılında 14.552 iken yerli otomobil Togg'un yollara çıkışı ve küresel markaların model çeşitliliğini artırmasıyla 2023 yılında bir anda 80.043'e fırladı.

Togg'un yollara çıkışı ve küresel markaların model çeşitliliğini artırmasıyla 2022'den sonra elektrikli araç sayısında hızlı artış yaşandı.

Üstel Büyüme: 2023'ten 2024'e geçişte sayı iki katından fazla artarak 183.776 oldu. 2025'te ise bu rakam 370.591'e ulaşarak ana akım haline geldiğini gösterdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler