Elektrikli araç kullanımı rakamlarla tescillendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı Şubat 2026 itibarıyla tarihi bir eşiği aşarak 395 bin 697'ye ulaştı.

SON BİR YILDA %92'LİK REKOR ARTIŞ

Elektrikli araç piyasasındaki büyüme hızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 92 artış göstererek dikkat çekti. 2025 yılı sonunda 370 bin seviyelerinde olan araç sayısı 2026'nın henüz ilk iki ayında 400 bin sınırına yaklaşarak Türkiye'nin bu alandaki hızını bir kez daha gösterdi.