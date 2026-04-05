Taşıt kredisi tablosu değişti: 250 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?

Otomobil sahibi olmak isteyenler bankaların güncel kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. 250 bin TL taşıt kredisinin 24 ay vadeli geri ödeme planı belli oldu. Banka banka taksit tablosu haberimizde.

  • Bankalar 250 bin TL tutarında 24 ay vadeli taşıt kredisi kampanyaları sunuyor.
  • TEB ve İş Bankası aynı koşullarla 17.761,63 TL aylık taksit ve 427.529 TL toplam ödeme uyguluyor.
  • Vakıfbank 17.310,50 TL aylık taksit ile 416.702 TL, Akbank ise 17.332,92 TL aylık taksit ile 417.427 TL toplam ödeme sunuyor.
  • Ziraat Bankası 20.339,53 TL ve Halkbank 20.581,65 TL aylık taksit ile en yüksek geri ödeme koşullarını uyguluyor.

Otomobil almak isteyenler için bankaların güncel taşıt kredisi kampanyaları önem taşıyor. 250 bin TL'lik 24 ay vadeli kredi için geri ödeme planları açıklandı.

Bankalar 250 bin TL tutarında 24 ay vadeli taşıt kredisi kampanyaları sunuyor. Fotoğraf:AA

TEB

  • Kredi tutarı: 250.000 TL
  • Vade süresi: 24 Ay
  • Aylık taksit: 17.761,63 TL
  • Toplam ödeme: 427.529 TL

TEB ve İş Bankası aynı koşullarla 17.761,63 TL aylık taksit ve 427.529 TL toplam ödeme uyguluyor.

İŞ BANKASI

  • Kredi tutarı: 250.000 TL
  • Vade süresi: 24 Ay
  • Aylık taksit: 17.761,63 TL
  • Toplam ödeme: 427.529 TL

Vakıfbank 17.310,50 TL aylık taksit ile 416.702 TL, Akbank ise 17.332,92 TL aylık taksit ile 417.427 TL toplam ödeme sunuyor.

GARANTİ BBVA

  • Kredi tutarı: 250.000 TL
  • Vade süresi: 24 Ay
  • Aylık taksit: 17.220,95 TL
  • Toplam ödeme: 414.552 TL

Ziraat Bankası 20.339,53 TL ve Halkbank 20.581,65 TL aylık taksit ile en yüksek geri ödeme koşullarını uyguluyor.

AKBANK

  • Kredi tutarı: 250.000 TL
  • Vade süresi: 24 Ay
  • Aylık taksit: 17.332,92 TL
  • Toplam ödeme: 417.427 TL

VAKIFBANK

  • Kredi tutarı: 250.000 TL
  • Vade süresi: 24 Ay
  • Aylık taksit: 17.310,50 TL
  • Toplam ödeme: 416.702 TL
ZİRAAT BANKASI

  • Kredi tutarı: 250.000 TL
  • Vade süresi: 24 Ay
  • Aylık taksit: 20.339,53 TL
  • Toplam ödeme: 489.398 TL

HALKBANK

  • Kredi tutarı: 250.000 TL
  • Vade süresi: 24 Ay
  • Aylık taksit: 20.581,65 TL
  • Toplam ödeme: 495.209 TL
