Vakıfbank 17.310,50 TL aylık taksit ile 416.702 TL, Akbank ise 17.332,92 TL aylık taksit ile 417.427 TL toplam ödeme sunuyor.
GARANTİ BBVA
- Kredi tutarı: 250.000 TL
- Vade süresi: 24 Ay
- Aylık taksit: 17.220,95 TL
- Toplam ödeme: 414.552 TL
Ziraat Bankası 20.339,53 TL ve Halkbank 20.581,65 TL aylık taksit ile en yüksek geri ödeme koşullarını uyguluyor.
AKBANK
- Kredi tutarı: 250.000 TL
- Vade süresi: 24 Ay
- Aylık taksit: 17.332,92 TL
- Toplam ödeme: 417.427 TL
VAKIFBANK
- Kredi tutarı: 250.000 TL
- Vade süresi: 24 Ay
- Aylık taksit: 17.310,50 TL
- Toplam ödeme: 416.702 TL
ZİRAAT BANKASI
- Kredi tutarı: 250.000 TL
- Vade süresi: 24 Ay
- Aylık taksit: 20.339,53 TL
- Toplam ödeme: 489.398 TL
HALKBANK
- Kredi tutarı: 250.000 TL
- Vade süresi: 24 Ay
- Aylık taksit: 20.581,65 TL
- Toplam ödeme: 495.209 TL