Eylül 2024 en ucuz sıfır otomobil fiyatları güncellendi: Opel, Renault, Nissan, Fiat, Dacia, Hyundai, Kia, Skoda, Peugeot...

İşte Eylül 2024'te en uygun fiyatlı sıfır otomobillerin fiyat listesi: Fiat, Dacia, Hyundai, Kia, Skoda, ve Peugeot gibi popüler markalar yeni fiyatları güncelledi. Belirli modeller ise uygun fiyat seçenekleriyle öne çıkıyor. Özellikle Dacia ve Fiat'ın ekonomik modelleri, geniş kullanıcı kitlesi tarafından tercih ediliyor. İşte Eylül 2024 en ucuz otomobiller fiyat listesi...

Eylül 2024 itibarıyla Türkiye'de sıfır otomobil fiyatlarında önemli değişiklikler gözlemleniyor. Nisan ayına kadar hızla artan fiyatlar, yaz aylarında yerini indirimlere bırakmıştı. Ancak Eylül ayına geldiğimizde dolar kurunun yükselmesi, bazı markaların yeni zam kararları almalarına neden oldu.

Pek çok otomobil markası, fiyat artışı yapıp yapmayacağı konusunda henüz net bir karar vermemiş durumda, ancak 1 Eylül itibarıyla yeni fiyatlarını açıklayan markalar da var. Düşen talep ve vatandaşların tasarrufa yönelmesiyle birlikte bayiler ve markalar yeniden kampanyalar başlatarak müşterilere avantajlı teklifler sunmaya çalışıyor.