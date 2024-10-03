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Eylül 2024 en ucuz sıfır otomobil fiyatları güncellendi: Opel, Renault, Nissan, Fiat, Dacia, Hyundai, Kia, Skoda, Peugeot...

Otomobil pazarında Eylül ayı itibarıyla yeni fiyatlar dikkat çekiyor. Sıfır otomobil almak isteyenler için Opel, Renault, Nissan, Fiat, Dacia, Hyundai, Kia, Skoda, Peugeot gibi markaların giriş seviyesi modellerinde cazip fiyatlar sunulmaya devam ediliyor. Vergi düzenlemeleri ve üretim maliyetlerindeki artışa rağmen, markalar uygun fiyatlı otomobil arayanlar için çeşitli kampanyalar ve indirim fırsatları sunmaya devam ediyor. İşte Eylül ayı sıfır otomobil fiyatları.

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Giriş Tarihi 03 Ekim 2024, 08:14 Güncelleme 03 Ekim 2024, 08:14
Eylül 2024 en ucuz sıfır otomobil fiyatları güncellendi: Opel, Renault, Nissan, Fiat, Dacia, Hyundai, Kia, Skoda, Peugeot...

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İşte Eylül 2024'te en uygun fiyatlı sıfır otomobillerin fiyat listesi: Fiat, Dacia, Hyundai, Kia, Skoda, ve Peugeot gibi popüler markalar yeni fiyatları güncelledi. Belirli modeller ise uygun fiyat seçenekleriyle öne çıkıyor. Özellikle Dacia ve Fiat'ın ekonomik modelleri, geniş kullanıcı kitlesi tarafından tercih ediliyor. İşte Eylül 2024 en ucuz otomobiller fiyat listesi...

Eylül 2024 itibarıyla Türkiye'de sıfır otomobil fiyatlarında önemli değişiklikler gözlemleniyor. Nisan ayına kadar hızla artan fiyatlar, yaz aylarında yerini indirimlere bırakmıştı. Ancak Eylül ayına geldiğimizde dolar kurunun yükselmesi, bazı markaların yeni zam kararları almalarına neden oldu.

Pek çok otomobil markası, fiyat artışı yapıp yapmayacağı konusunda henüz net bir karar vermemiş durumda, ancak 1 Eylül itibarıyla yeni fiyatlarını açıklayan markalar da var. Düşen talep ve vatandaşların tasarrufa yönelmesiyle birlikte bayiler ve markalar yeniden kampanyalar başlatarak müşterilere avantajlı teklifler sunmaya çalışıyor.

EYLÜL 2024 EN UCUZ OTOMOBİL FİYATLARI

Bu dönemde sıfır otomobil almak isteyen sürücüler, özellikle kampanyalı fiyatları takip ederek daha uygun koşullarda araç sahibi olma fırsatına sahip olabilir.

🚗 FIAT PANDA - 830.900 TL
🚗 DACIA SPRING - 892.000 TL
🚗 HYUNDAI i10 - 905.000 TL
🚗 CITROEN C3 - 963.000 TL
🚗 MITSUBISHI SPACE STAR - 964.700 TL

🚗 FIAT EGEA SEDAN - 969.900 TL
🚗 HYUNDAI i20 - 985.000 TL
🚗 KIA PICANTO - 995.000 TL
🚗 LEAPMOTOR T03 - 995.000 TL
🚗 OPEL CORSA - 995.900 TL

🚙 Hyundai Bayon 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel – 1.140.000 TL
🚙 Dacia Sandero Stepway Expression Stepway Tce 90 bg CVT – 1.075.000 TL
🚙 Dacia Duster Expression ECO-G 100 bg – 1.189.900 TL
🚙 Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style – 1.310.000 TL
🚙 Seat Arona 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style – 1.420.000 TL
🚙 Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg – 1.011.000 TL

🚙 Renault Clio Evolution 1.0 TCe X-tronic 90 hp – 1.184.900 TL
🚙 Citroen C-ELYSEE 1.5 100 HP – 6 İleri Manuel Feel Bold – 1.020.000 TL
🚙 Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG – 1.379.000 TL
🚙 Volkswagen Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel – 1.481.000 TL
🚙 KIA Cerato 1.6 128 PS Benzin Elegance – 1.385.000 TL
🚙 KIA Stonic 1.4L 100 PS Cool – 1.204.000 TL
🚙 Opel Crossland 1.2 110 HP Benzin MT6 – 1.099.900 TL

🚙 Skoda Fabia 1.0 TSI 115 PS DSG Premium – 1.329.900 TL
🚙 Skoda Scala Elite 1.0 TSI 110 PS DSG – 1.469.900 TL
🚙 Peugeot 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 – 1.539.500 TL
🚙 Peugeot 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 – 1.241.500 TL
🚙 Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna – 1.609.900 TL

🚙 Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT GL Elegance – 1.615.000 TL
🚙 Suzuki Swift Hibrit – 1.170.000 TL
🚙 Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S – 1.433.000 TL
🚙 Toyota Yaris Hybrid – 1.365.500 TL

Eylül ayı 32 günlük mevduat faiz oranları tavan yaptı: Aylık 32.236 TL ödeniyorEylül ayı 32 günlük mevduat faiz oranları tavan yaptı: Aylık 32.236 TL ödeniyor
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