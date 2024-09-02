Eylül ayı 32 günlük mevduat faiz oranları tavan yaptı: Aylık 32.236 TL ödeniyor

Merkez Bankası'nın aldığı kararlar, bankaların sunduğu faiz oranlarında belirleyici rol oynuyor. Son olarak 6 aya kadar vadeli mevduat hesaplarındaki stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e çıkarıldı. Bu durum bankaların mevduat faiz oranlarını artırmasına neden olarak yatırımcılar için daha cazip bir getiri fırsatı yarattı.