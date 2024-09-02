Eylül ayı 32 günlük mevduat faiz oranları tavan yaptı: Aylık 32.236 TL ödeniyor

Merkez Bankası'nın aldığı kararlar, bankaların sunduğu faiz oranlarında belirleyici rol oynuyor. Son olarak 6 aya kadar vadeli mevduat hesaplarındaki stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e çıkarıldı. Bu durum bankaların mevduat faiz oranlarını artırmasına neden olarak yatırımcılar için daha cazip bir getiri fırsatı yarattı.
750.000 TL'lik 32 Günlük Getiri: Hangi Banka Ne Kadar Faiz Sunuyor?
Bankaların Eylül ayında sunduğu 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 750 bin TL'lik bir yatırımın 32 gün sonundaki net getirisi ve vade tutarları bankadan bankaya değişiyor. İşte bankaların sunduğu faiz oranları ve getiriler:
ING Bank
Faiz Oranı: %51,00
Net Getiri: 31.019 TL
Vade Tutarı: 781.019 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %53,00
Net Getiri: 32.236 TL
Vade Tutarı: 782.236 TL