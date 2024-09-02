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Eylül ayı 32 günlük mevduat faiz oranları tavan yaptı: Aylık 32.236 TL ödeniyor

Eylül ayının gelmesiyle birlikte yatırımcıların gündeminde bir kez daha "Hangi banka en yüksek mevduat faizini sunuyor?" sorusu yer almaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aldığı faiz kararları, bankaların mevduat faiz oranlarını doğrudan etkiliyor. TCMB'nin bankaların açtığı mevduat hesaplarına uyguladığı ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıklamasıyla birlikte 750 bin TL'lik mevduatın 32 günlük getirisi de merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 13:20 Güncelleme 02 Eylül 2024, 13:20
Eylül ayı 32 günlük mevduat faiz oranları tavan yaptı: Aylık 32.236 TL ödeniyor

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Merkez Bankası'nın aldığı kararlar, bankaların sunduğu faiz oranlarında belirleyici rol oynuyor. Son olarak 6 aya kadar vadeli mevduat hesaplarındaki stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e çıkarıldı. Bu durum bankaların mevduat faiz oranlarını artırmasına neden olarak yatırımcılar için daha cazip bir getiri fırsatı yarattı.

750.000 TL'lik 32 Günlük Getiri: Hangi Banka Ne Kadar Faiz Sunuyor?

Bankaların Eylül ayında sunduğu 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 750 bin TL'lik bir yatırımın 32 gün sonundaki net getirisi ve vade tutarları bankadan bankaya değişiyor. İşte bankaların sunduğu faiz oranları ve getiriler:

ING Bank

Faiz Oranı: %51,00
Net Getiri: 31.019 TL
Vade Tutarı: 781.019 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %53,00
Net Getiri: 32.236 TL
Vade Tutarı: 782.236 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: %52,00
Net Getiri: 31.627 TL
Vade Tutarı: 781.627 TL

ON Dijital

Faiz Oranı: %50,00
Net Getiri: 30.411 TL
Vade Tutarı: 780.411 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: %53,00
Net Getiri: 32.236 TL
Vade Tutarı: 782.236 TL

Akbank

Faiz Oranı: 47.00%
Net Getiri: 28.586 TL
Vade Tutarı: 778.586 TL

Hangi Banka Daha Avantajlı?

Yukarıdaki verilere bakıldığında Eylül ayında en yüksek faiz oranını sunan bankalar Alternatif Bank ve CEPTETEB'dir. Bu bankalar 750 bin TL'lik mevduat için %53,00 faiz oranıyla 32 gün sonunda 32.236 TL net getiri sağlıyor. Vade tutarı 782.236 TL'ye ulaşıyor. Diğer bankalar da yatırımcılara farklı faiz oranları ve getirilerle alternatifler sunuyor.

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