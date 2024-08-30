399.900 TL peşinatı olana Fiat Egea Sedan! 842.000 TL’ye ise Renault Megane Sedan satışta

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Otomobil piyasasında sıfır kilometre araç almak isteyenlerin ilgisi, fiyatların güncellenmesiyle birlikte artmaya devam ediyor. Türkiye'nin en popüler sedan modelleri arasında yer alan Fiat Egea ve Renault Megane, sundukları cazip kampanyalarla tüketicilerin dikkatini çekiyor. Ancak, bu iki aracın fiyatları, tercih edilen donanım seviyelerine ve mevcut kampanyalara bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. İşte Fiat Egea Sedan ve Renault Megane Sedan modellerinin güncel fiyatları ve ödeme seçenekleri.

Fiat Egea Sedan Fiyatları Ne Kadar? Fiat Egea Sedan, hem uygun fiyatı hem de marka güvenilirliğiyle Türkiye'de en çok satılan otomobiller arasında yer alıyor. Şu anda kampanya kapsamında en düşük donanım seviyesine sahip Fiat Egea Sedan 969.900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. En yüksek donanım seviyesi için ise kampanya indirimleriyle fiyat 1.592.900 TL'ye kadar çıkabiliyor.