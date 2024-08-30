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399.900 TL peşinatı olana Fiat Egea Sedan! 842.000 TL'ye ise Renault Megane Sedan satışta

Otomobil pazarında sıfır kilometre araç almak isteyenler güncel fiyatları yakından takip ediyor. Türkiye'de en çok tercih edilen sedan modelleri arasında yer alan Fiat Egea ve Renault Megane, sundukları kampanyalarla dikkat çekiyor. Ancak bu iki modelin fiyatları donanım seviyelerine ve kampanyalara göre değişiklik gösterebiliyor. İşte Fiat Egea Sedan ve Renault Megane Sedan'ın güncel fiyatları ve ödeme koşulları.

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 13:15 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 13:20
399.900 TL peşinatı olana Fiat Egea Sedan! 842.000 TL’ye ise Renault Megane Sedan satışta

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Otomobil piyasasında sıfır kilometre araç almak isteyenlerin ilgisi, fiyatların güncellenmesiyle birlikte artmaya devam ediyor. Türkiye'nin en popüler sedan modelleri arasında yer alan Fiat Egea ve Renault Megane, sundukları cazip kampanyalarla tüketicilerin dikkatini çekiyor. Ancak, bu iki aracın fiyatları, tercih edilen donanım seviyelerine ve mevcut kampanyalara bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. İşte Fiat Egea Sedan ve Renault Megane Sedan modellerinin güncel fiyatları ve ödeme seçenekleri.

Fiat Egea Sedan Fiyatları Ne Kadar?

Fiat Egea Sedan, hem uygun fiyatı hem de marka güvenilirliğiyle Türkiye'de en çok satılan otomobiller arasında yer alıyor. Şu anda kampanya kapsamında en düşük donanım seviyesine sahip Fiat Egea Sedan 969.900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. En yüksek donanım seviyesi için ise kampanya indirimleriyle fiyat 1.592.900 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Fiat Egea İçin Ödeme Koşulları ve Kampanyalar

Fiat Egea Sedan cazip fiyatlarının yanı sıra sunduğu ödeme kolaylığıyla da öne çıkıyor. Örneğin kampanya kapsamında 799.900 TL fiyatla sunulan model için müşterilerin sadece 399.900 TL peşinat ödemesi gerekiyor. Geriye kalan 400.000 TL ise araç kredisi kullanılarak 48 taksite bölünebiliyor. Bu sayede daha düşük peşinatla sıfır kilometre Fiat Egea Sedan sahibi olmak mümkün hale geliyor.

Renault Megane Sedan Kampanyası ve Fiyatları

Renault Megane Sedan, şirketin en klasik ve en çok ilgi gören modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Güncel kampanya koşullarına göre Renault Megane Sedan satın almak isteyenlerin 1.517.900 TL ödemesi gerekiyor. Ancak ÖTV muafiyeti devreye girdiğinde bu fiyat 842.000 TL'ye düşüyor. Bu sayede ÖTV muafiyetli Renault Megane Sedan sahibi olmak daha cazip hale geliyor.

Renault Megane Sedan İçin ÖTV Muafiyeti

Eylül ayından itibaren araç fiyatlarında yaşanabilecek olası artışlar nedeniyle Renault Megane Sedan'ın ÖTV muafiyeti ile satın alınamayacağına dair uyarılar yapılıyor. Fiyat artışları aracın ÖTV muafiyeti için belirlenen fiyat sınırını aşmasına neden olabilir. Bu durum Renault Megane Sedan'ın ÖTV muafiyeti ile satın alınmasını zorlaştırabilir.

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