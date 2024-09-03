5 yıl satışı yok! 882.000 TL’ye Opel Mokka, 567.850 TL’ye Renault Clio sürprizi!

Renault Clio Fiyatları ve ÖTV Muafiyeti Eylül ayı fiyat güncellemeleri Renault Clio için de yapıldı. Yeni fiyat listesine göre Renault Clio'nun farklı donanım seçenekleri 1.184.900 TL, 1.318.000 TL ve 1.589.900 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlardan araç satın almak isteyenlerin, Renault yetkili bayilerinden detaylı bilgi almaları gerekiyor. Ayrıca, Renault müşterilerine çeşitli kredi destekleri de sunuyor ve bu konularda bayiler bilgilendirme yapıyor.

Renault Clio da ÖTV muafiyeti hakkına sahip müşteriler için cazip bir seçenek haline geliyor. ÖTV muafiyeti uygulandığında, 1.184.900 TL'ye satılan Renault Clio'nun fiyatı 567.850 TL'ye kadar düşüyor. Böylece, ÖTV'siz olarak Renault Clio'yu yarı fiyatına almak mümkün oluyor.

ÖTV Muafiyetli Araç Satışında 5 Yıl Kuralı ÖTV muafiyeti ile elde edilen fiyat avantajı, araç sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Ancak bu avantaj, bazı önemli kısıtlamalarla geliyor. ÖTV muafiyeti ile satın alınan bir araç, 5 yıl boyunca satılamaz. Eğer bu süre dolmadan satış gerçekleşirse, devlet ÖTV muafiyetini iptal ediyor ve ödenmemiş olan ÖTV'yi tahsil ediyor. Bu nedenle, ÖTV muafiyeti ile araç satın alan kişiler, aracı 5 yıl boyunca satmayı düşünmüyor. NOT: Otomobillerin fiyatları resmi internet sitelerinden alınmıştır. Fiyatlarda değişiklik olabilir