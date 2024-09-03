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5 yıl satışı yok! 882.000 TL'ye Opel Mokka, 567.850 TL'ye Renault Clio sürprizi!

Eylül ayı itibariyle sıfır kilometre otomobil fiyatları güncellenmeye başladı ve birçok marka fiyat listelerinde değişikliklere gitti. Bu gelişmelerle birlikte otomobil piyasasında yeni koşullar ortaya çıktı. Uygun fiyatlı, segmentinin güçlü araçlarını arayanlar için iki popüler seçenek öne çıkıyor: Opel Mokka ve Renault Clio. Her iki model için de sunulan son fırsatlar, özellikle ÖTV muafiyeti ile araç almak isteyenler için oldukça cazip.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 12:03 Güncelleme 03 Eylül 2024, 12:09
5 yıl satışı yok! 882.000 TL’ye Opel Mokka, 567.850 TL’ye Renault Clio sürprizi!

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Eylül ayıyla birlikte sıfır kilometre otomobil fiyatlarında güncellemeler başladı ve birçok marka, fiyat listelerinde değişiklik yaparak yeni koşulları belirledi. Bu gelişmeler, otomobil piyasasında önemli değişikliklere yol açtı. Segmentinin güçlü araçlarını, uygun fiyatlarla arayanlar için özellikle iki model dikkat çekiyor: Opel Mokka ve Renault Clio. Her iki araçta da sunulan son fırsatlar, özellikle ÖTV muafiyetinden yararlanarak araç sahibi olmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor.

Opel Mokka Fiyatları ve Kampanyaları

Opel, Mokka modeli için yeni fiyat listelerini açıkladı. 2024 model Opel Mokka'nın fiyatları 1.620.900 TL ile 1.936.900 TL arasında değişiyor. Ancak, Opel bayileri tarafından sunulan online rezervasyon indirimi sayesinde fiyatlar daha uygun hale geliyor. Bu kampanya kapsamında, 1.620.900 TL'lik fiyat, online rezervasyonla 1.588.000 TL'ye kadar düşüyor.

ÖTV Muafiyeti

ÖTV muafiyeti kapsamında uygulanacak 1.591.200 TL limitine dikkat çekiliyor. Opel Mokka'nın standart fiyatı bu limiti aştığı için ÖTV muafiyetinden yararlanmak mümkün olmayabiliyor. Ancak, online rezervasyona özel indirim ile Opel Mokka'nın Edition donanımı 1.588.000 TL'ye düştüğü için bu model ÖTV muafiyeti kapsamına girebiliyor. Bu durumda, ÖTV muafiyeti hakkı bulunan bir kişi, Opel Mokka'yı sadece 882.000 TL ödeyerek satın alabiliyor. Ancak bu fırsat, bir sonraki zamla birlikte muhtemelen sona erecek ve 2025 yılına kadar ÖTV muafiyetinden yararlanarak Opel Mokka satın almak mümkün olmayacak.

Renault Clio Fiyatları ve ÖTV Muafiyeti

Eylül ayı fiyat güncellemeleri Renault Clio için de yapıldı. Yeni fiyat listesine göre Renault Clio'nun farklı donanım seçenekleri 1.184.900 TL, 1.318.000 TL ve 1.589.900 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlardan araç satın almak isteyenlerin, Renault yetkili bayilerinden detaylı bilgi almaları gerekiyor. Ayrıca, Renault müşterilerine çeşitli kredi destekleri de sunuyor ve bu konularda bayiler bilgilendirme yapıyor.

Renault Clio da ÖTV muafiyeti hakkına sahip müşteriler için cazip bir seçenek haline geliyor. ÖTV muafiyeti uygulandığında, 1.184.900 TL'ye satılan Renault Clio'nun fiyatı 567.850 TL'ye kadar düşüyor. Böylece, ÖTV'siz olarak Renault Clio'yu yarı fiyatına almak mümkün oluyor.

ÖTV Muafiyetli Araç Satışında 5 Yıl Kuralı

ÖTV muafiyeti ile elde edilen fiyat avantajı, araç sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Ancak bu avantaj, bazı önemli kısıtlamalarla geliyor. ÖTV muafiyeti ile satın alınan bir araç, 5 yıl boyunca satılamaz. Eğer bu süre dolmadan satış gerçekleşirse, devlet ÖTV muafiyetini iptal ediyor ve ödenmemiş olan ÖTV'yi tahsil ediyor. Bu nedenle, ÖTV muafiyeti ile araç satın alan kişiler, aracı 5 yıl boyunca satmayı düşünmüyor.

NOT: Otomobillerin fiyatları resmi internet sitelerinden alınmıştır. Fiyatlarda değişiklik olabilir

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