400.000 TL 36 ay vadeli taşıt kredisi taksitleri! Liste güncellendi

Araç sahibi olmak isteyenler için finansman alternatifleri her geçen gün artarken, farklı bankalar ve katılım finans kurumları çeşitli ödeme seçenekleri sunuyor. İşte banka banka taşıt kredisi taksit planları....
Araç sahibi olmak isteyenler için finansman alternatifleri her geçen gün artarken, farklı bankalar ve katılım finans kurumları çeşitli ödeme seçenekleri sunuyor. İşte banka banka taşıt kredisi taksit planları....
🚗 400.000 TL 36 AY VADELİ TAŞIT KREDİLERİ
🏦 Garanti BBVA – %3,39 Faiz Oranı
💰 Aylık Taksit: 22.362,22 TL
💵 Toplam Ödeme: 807.039 TL
🏦 Türkiye Finans – %3,48 Kar Payı Oranı
💰 Aylık Taksit: 22.714,84 TL
💵 Toplam Ödeme: 819.734 TL
🏦 TEB – %3,49 Faiz Oranı
💰 Aylık Taksit: 22.754,17 TL
💵 Toplam Ödeme: 821.150 TL
🏦 İş Bankası – %3,55 Faiz Oranı
💰 Aylık Taksit: 22.990,76 TL
💵 Toplam Ödeme: 829.667 TL
🏦 Akbank – %3,60 Faiz Oranı
💰 Aylık Taksit: 23.188,72 TL
💵 Toplam Ödeme: 837.093 TL
🏦 Ziraat Bankası – %4,79 Faiz Oranı
💰 Aylık Taksit: 28.101,55 TL
💵 Toplam Ödeme: 1.013.655 TL