TOGG T10F çıkış tarih belli oldu! 2025 T10F fiyatı ne kadar, kaç TL?

Togg , Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olma yolunda önemli bir adım daha atarak, yeni modeli T10F için resmi tarih verdi.

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TOGG T10F NE ZAMAN ÇIKACAK?

Togg, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olma yolunda önemli bir adım daha atarak, yeni modeli T10F için resmi tarih verdi. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın açıklamalarına göre, T10F için ön talep toplama süreci Nisan-Mayıs aylarında başlayacak. Bu gelişme, elektrikli araç pazarında büyük bir heyecan yaratırken, Togg'un Türkiye'de ve Avrupa'da daha da güçlenerek büyüyeceğinin sinyallerini veriyor.

T10F FİYATI NE OLACAK?

Fiyat ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, SUV modelini ilk satışa çıkardığı 14 Mart 2023'te başlangıç paketini 923 bin TL olarak belirlemişti. T10F için başvuru işlemleri başladığında fiyat ile ilgili resmi açıklama haberimizde yer alacak.