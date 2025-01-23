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TOGG T10F çıkış tarih belli oldu! 2025 T10F fiyatı ne kadar, kaç TL?

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, elektrikli araç pazarındaki iddiasını daha da güçlendiriyor. Yeni model T10F, sunduğu yenilikçi özellikler ve geniş menzili ile dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 17:44 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 17:44
TOGG T10F çıkış tarih belli oldu! 2025 T10F fiyatı ne kadar, kaç TL?

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    Togg, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olma yolunda önemli bir adım daha atarak, yeni modeli T10F için resmi tarih verdi.

    Fotoğraflar: TOGGFotoğraflar: TOGG

    TOGG T10F NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Togg, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olma yolunda önemli bir adım daha atarak, yeni modeli T10F için resmi tarih verdi. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın açıklamalarına göre, T10F için ön talep toplama süreci Nisan-Mayıs aylarında başlayacak. Bu gelişme, elektrikli araç pazarında büyük bir heyecan yaratırken, Togg'un Türkiye'de ve Avrupa'da daha da güçlenerek büyüyeceğinin sinyallerini veriyor.

    T10F FİYATI NE OLACAK?

    Fiyat ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, SUV modelini ilk satışa çıkardığı 14 Mart 2023'te başlangıç paketini 923 bin TL olarak belirlemişti. T10F için başvuru işlemleri başladığında fiyat ile ilgili resmi açıklama haberimizde yer alacak.

    T10F'İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

    Üç Farklı Teknik Versiyon: RWD (arkadan itiş) standart menzil, RWD uzun menzil ve çift motorlu olmak üzere farklı ihtiyaçlara cevap verecek seçenekler sunuluyor.

    Yüksek Menzil: 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten RWD versiyon, 350+ ve 600 kilometreye varan menziller sunarak uzun yolculuklarda bile konforlu bir sürüş deneyimi vadediyor.

    Güçlü Performans: 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyon, 530 kilometreye varan menzil ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor.

    Akıllı Yaşam Çözümleri: T10F, tıpkı T10X gibi sürekli güncellenen ve gelişen bir yapıya sahip olacak.

    Avrupa'ya Açılım: Togg, üretim kapasitesini artırarak Avrupa pazarına da giriş yapacak. Bu yılın sonunda Avrupa'ya ihracata başlanması hedefleniyor.

    NEDEN TOGG T10F?

    Yerli Üretim: Tamamen Türkiye'de üretilen bir elektrikli otomobil olması, yerli sanayiye katkı sağlıyor.

    Teknolojik Donanım: Son teknolojiyle donatılmış, akıllı ve kullanıcı dostu bir araç.

    Çevre Dostu: Elektrikli olması sayesinde çevreye duyarlı bir seçenek sunuyor.

    Güçlü Marka: Togg, kısa sürede Türkiye'nin en çok tercih edilen elektrikli otomobil markalarından biri haline geldi.

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