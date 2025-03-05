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Borsa manipülatörlerinin oyunu deşifre oldu! BASGZ hissesi üzerinden dolandırıcılık | HTS kayıtları ortaya çıktı

Borsadaki manipülatif işlem yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonun detayları ortaya çıktı. Hasan Meşe dahil 17 kişinin gözaltına alındığı operasyon hakkında SPK’nın hazırladığı rapora göre Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BASGZ) hissesinin 15.17 değeriyle halka arza açıldığını 5 ayda zirve yaptırılıp 38.66’ya çıkarıldığı tespit edildi. Ardından yeni bir oyunla 11’e kadar düşürüldüğü fark edilen hisse hakkında yapılan araştırmalarda dolandırıcılık yapan 17 kişinin para transferi de rapora yansıdı.

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 09:14 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 09:28
Borsa manipülatörlerinin oyunu deşifre oldu! BASGZ hissesi üzerinden dolandırıcılık | HTS kayıtları ortaya çıktı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın borsadaki manipülatif işlemler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürüttüğü soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Hasan Meşe (Sabah)Gözaltına alınan Hasan Meşe (Sabah)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tarafından aralarında Hasan Meşe'nin de yer aldığı 17 şüpheliye yönelik gerçekleştirdiği operasyonun Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BASGZ) hisselerindeki manipülasyon nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) suç duyurusu ile yapıldığı tespit edildi.

Borsa manipülatörlerine operasyon (Takvim Foto Arşiv)Borsa manipülatörlerine operasyon (Takvim Foto Arşiv)

Sabah'ta yer alan habere göre şüphelilere "Sermaye piyasası kanununa muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlamaları yöneltiliyor.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

DİJİTALLERİ İNCELENİYOR

İstanbul, Ankara, Çanakkale, Mardin, Zonguldak, Konya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet dizüstü bilgisayar, 16 cep telefonuna el konuldu. Dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan Hasan Meşe (Sabah)Gözaltına alınan Hasan Meşe (Sabah)

BİLGİ BAZLI PİYASA DOLANDIRICILIĞI

SPK'nın geçtiğimiz aralık ayındaki şikayet dilekçesi üzerine başladığı öğrenilen soruşturmanın, Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) hissesine yönelik paylaşımlarda ve hissede 27 Temmuz 2021 ile 8 Kasım 2021 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı fiilinde bulunulduğu tespit edilerek başladığı kaydedildi. 17 şüphelinin söz konusu hissede gerçekleştirdiği eylemlerden ötürü SPK tarafından 2 yıl işlem yasağı cezasına çarptırıldıkları da edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

15'DEN 38'E…38'DEN 11'E

11 Haziran 2021'de halka açılan BASGZ hissesinin SPK'nın dikkat çektiği 27 Temmuz 2021 tarihinde 15.17 değerinde olduğu, 2 Kasım'da zirve yaparak 38.66'ya ulaştığı ardından sert bir düşüş yaşayarak 11.39'a gerilediği ve uzun bir süre akümülasyon sürecinde kaldığı öğrenildi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

ARALARINDA PARA VE GÖRÜŞME TRAFİĞİ SAPTANDI

SPK tarafından hazırlanan rapor da savcılığa sunuldu. Raporda, şüphelilerin incelenen hesap hareketlerinde birbirleri arasında para transferlerinin bulunduğu, HTS kayıtlarının incelenmesinde şahıslar arasında görüşme kayıtlarına da rastlandığının altı çizildi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

SOSYAL MEDYADAN HEDEF FİYAT VERDİLER

Şüphelilerin ayrıca sosyal medya üzerinden Başkent Gaz hissesinin fiyatına ilişkin hedef fiyatlar verdikleri ve yatırımcıların alım kararlarını etkileyebilecek nitelikte paylaşımlar yaptıkları vurgulandı. Şüphelilerin borsada manipülasyon yaparak maddi menfaat elde ettikleri de SPK'nın hazırladığı raporda kendisine yer buldu.

Borsa manipülatörlerine operasyon: 17 gözaltı! Kirli oyun nasıl kuruluyor?Borsa manipülatörlerine operasyon: 17 gözaltı! Kirli oyun nasıl kuruluyor?

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: HAYALLERİ OLAN UYUMAZ

Şüpheliler arasında en dikkat çeken isim sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanan Hasan Meşe oldu. Meşe'nin lüks araçla çektiği fotoğraflarla sosyal medya hesapları üzerinden küçük yatırımcıları "Hayalleri olan uyumaz" diyerek yönlendirdiği ifade ediliyor.

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