Borsa manipülatörlerinin oyunu deşifre oldu! BASGZ hissesi üzerinden dolandırıcılık | HTS kayıtları ortaya çıktı

Takvim Foto Arşiv DİJİTALLERİ İNCELENİYOR İstanbul, Ankara, Çanakkale, Mardin, Zonguldak, Konya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet dizüstü bilgisayar, 16 cep telefonuna el konuldu. Dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan Hasan Meşe (Sabah) BİLGİ BAZLI PİYASA DOLANDIRICILIĞI SPK'nın geçtiğimiz aralık ayındaki şikayet dilekçesi üzerine başladığı öğrenilen soruşturmanın, Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) hissesine yönelik paylaşımlarda ve hissede 27 Temmuz 2021 ile 8 Kasım 2021 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı fiilinde bulunulduğu tespit edilerek başladığı kaydedildi. 17 şüphelinin söz konusu hissede gerçekleştirdiği eylemlerden ötürü SPK tarafından 2 yıl işlem yasağı cezasına çarptırıldıkları da edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Takvim Foto Arşiv 15'DEN 38'E…38'DEN 11'E 11 Haziran 2021'de halka açılan BASGZ hissesinin SPK'nın dikkat çektiği 27 Temmuz 2021 tarihinde 15.17 değerinde olduğu, 2 Kasım'da zirve yaparak 38.66'ya ulaştığı ardından sert bir düşüş yaşayarak 11.39'a gerilediği ve uzun bir süre akümülasyon sürecinde kaldığı öğrenildi.

Takvim Foto Arşiv ARALARINDA PARA VE GÖRÜŞME TRAFİĞİ SAPTANDI SPK tarafından hazırlanan rapor da savcılığa sunuldu. Raporda, şüphelilerin incelenen hesap hareketlerinde birbirleri arasında para transferlerinin bulunduğu, HTS kayıtlarının incelenmesinde şahıslar arasında görüşme kayıtlarına da rastlandığının altı çizildi.