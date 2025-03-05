Borsa manipülatörlerinin oyunu deşifre oldu! BASGZ hissesi üzerinden dolandırıcılık | HTS kayıtları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın borsadaki manipülatif işlemler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürüttüğü soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın borsadaki manipülatif işlemler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürüttüğü soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tarafından aralarında Hasan Meşe'nin de yer aldığı 17 şüpheliye yönelik gerçekleştirdiği operasyonun Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BASGZ) hisselerindeki manipülasyon nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) suç duyurusu ile yapıldığı tespit edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre şüphelilere "Sermaye piyasası kanununa muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlamaları yöneltiliyor.
DİJİTALLERİ İNCELENİYOR
İstanbul, Ankara, Çanakkale, Mardin, Zonguldak, Konya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet dizüstü bilgisayar, 16 cep telefonuna el konuldu. Dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü.
BİLGİ BAZLI PİYASA DOLANDIRICILIĞI
SPK'nın geçtiğimiz aralık ayındaki şikayet dilekçesi üzerine başladığı öğrenilen soruşturmanın, Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) hissesine yönelik paylaşımlarda ve hissede 27 Temmuz 2021 ile 8 Kasım 2021 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı fiilinde bulunulduğu tespit edilerek başladığı kaydedildi. 17 şüphelinin söz konusu hissede gerçekleştirdiği eylemlerden ötürü SPK tarafından 2 yıl işlem yasağı cezasına çarptırıldıkları da edinilen bilgiler arasında yer aldı.
15'DEN 38'E…38'DEN 11'E
11 Haziran 2021'de halka açılan BASGZ hissesinin SPK'nın dikkat çektiği 27 Temmuz 2021 tarihinde 15.17 değerinde olduğu, 2 Kasım'da zirve yaparak 38.66'ya ulaştığı ardından sert bir düşüş yaşayarak 11.39'a gerilediği ve uzun bir süre akümülasyon sürecinde kaldığı öğrenildi.
ARALARINDA PARA VE GÖRÜŞME TRAFİĞİ SAPTANDI
SPK tarafından hazırlanan rapor da savcılığa sunuldu. Raporda, şüphelilerin incelenen hesap hareketlerinde birbirleri arasında para transferlerinin bulunduğu, HTS kayıtlarının incelenmesinde şahıslar arasında görüşme kayıtlarına da rastlandığının altı çizildi.
SOSYAL MEDYADAN HEDEF FİYAT VERDİLER
Şüphelilerin ayrıca sosyal medya üzerinden Başkent Gaz hissesinin fiyatına ilişkin hedef fiyatlar verdikleri ve yatırımcıların alım kararlarını etkileyebilecek nitelikte paylaşımlar yaptıkları vurgulandı. Şüphelilerin borsada manipülasyon yaparak maddi menfaat elde ettikleri de SPK'nın hazırladığı raporda kendisine yer buldu.
SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: HAYALLERİ OLAN UYUMAZ
Şüpheliler arasında en dikkat çeken isim sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanan Hasan Meşe oldu. Meşe'nin lüks araçla çektiği fotoğraflarla sosyal medya hesapları üzerinden küçük yatırımcıları "Hayalleri olan uyumaz" diyerek yönlendirdiği ifade ediliyor.