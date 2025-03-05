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Rekabet Kurulu'ndan Maçkolik'e 13 milyon TL'ye yakın para cezası

Rekabet Kurulu, Maçkolik’e iki ayrı ihlalden toplamda 13 milyon TL’ye yakın idari para cezası verildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 10:46 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 10:47
Rekabet Kurulu’ndan Maçkolik’e 13 milyon TL’ye yakın para cezası

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Kuruldan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Rekabet Kurulu'nun 10.08.2023 tarihli ve 23-37/714-M sayılı kararıyla çevrim içi spor içeriği alanında faaliyet gösteren MAÇKOLİK'in, mobil uygulamaları ve internet sitelerindeki reklam alanlarının kullanımı konusunda reklam ofisleriyle imzalamış olduğu reklam satış ve pazarlama sözleşmeleriyle 4054 sayılı Kanunun 4. maddesini ve çevrim içi görüntülü reklamcılık ve yönlendirme hizmetleri pazarında ayrımcılık yaparak hâkim durumunu kötüye kullanmak suretiyle aynı kanunun 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmış, bahse konu soruşturmaya ilişkin Rekabet Kurulunca dosyanın 20.02.2025 tarihinde müzakeresi sonucunda;

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MAÇKOLİK'in reklam ve hizmet satışı sözleşmesi kapsamında alıcıları olan reklam ofislerine müşteri sınırlaması getirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine ve bu kapsamda MAÇKOLİK'e 7.422.998,17 TL idari para cezası verilmesine,

Ayrıca MAÇKOLİK'in çevrim içi görüntülü reklamcılık ve yönlendirme hizmetleri pazarında çevrim içi sabit ihtimalli bahis oyunları sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere yönelik ayrımcılık yaparak hâkim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanunun 6. maddesini ihlal ettiğine ve bu kapsamda MAÇKOLİK'e 5.567.248,63 TL idari para cezası verilmesine,

Diğer taraftan pazarın yapısı dikkate alınarak Rekabet Kurulu tarafından;

- MAÇKOLİK'in platformlarında reklam alanlarında yer alan ve çevrim içi sabit ihtimalli bahis oyunları pazarında faaliyet gösteren teşebbüslere karşı ayrıma yol açmayacak şeffaf bir reklam politikası izlemesi ve bu teşebbüsleri rakipleri karşısında ayrıcalıklı bir konuma getirmeyecek şekilde reklam alanlarında rotasyonlu gösterim sağlanması,

- MAÇKOLİK'in platformlarında spor bahislerine yönelik yönlendirme alanlarında yer alan ve çevrim içi sabit ihtimalli bahis oyunları pazarında faaliyet gösteren teşebbüslere karşı ayrıma yol açmayacak şeffaf bir politika izlemesi ve söz konusu bahis oranlarına ilişkin yönlendirmelerde çevrim içi sabit ihtimalli bahis oyunları pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin gösteriminin hiçbir teşebbüse ayrıcalık tanınmayacak şekilde rotasyonlu bir şekilde sıralanmasına ilişkin bir sistem kurulması şeklinde yükümlülük getirilmesine karar verilmiştir.

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