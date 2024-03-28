449 bin TL’lik 0 otomobil peynir ekmek gibi satar! Citroen AMİ’nin pabucu dama atılıyor!

Otomotiv dünyasında heyecan dolu bir gelişme yaşanıyor! Fiat , Türkiye pazarına oldukça çarpıcı bir giriş yapıyor ve 449 bin TL'lik fiyat etiketiyle tüketicilere cazip bir seçenek sunuyor. Citroën Ami'ye karşı yeni rakip, Türk tüketicilerini kendine çekmeye hazırlanıyor.

TOPOLİNO'NUN ÖZELLİKLERİ

%100 elektrikli olmasıyla çevreye duyarlı bir seçenek sunuyor ve şehir yaşamına mükemmel şekilde uyum sağlıyor.

2,53 metrelik uzunluğu ve 45 km/s'lik maksimum hızıyla kullanıcılarına rahat bir sürüş deneyimi sunuyor.

75 kilometreye kadar menziliyle uzun mesafeler için ideal bir seçenek.

Gençleri hedefleyen tasarımı ve pratik kullanımıyla dikkat çekiyor.