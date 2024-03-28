2. EL OTOMOBİLDE BAHAR İNDİRİMİ! 2016, 2019, 2020, 2022 modeller 500,600,700 bin TL'ye kapışılıyor! Fiat, Renault, Ford, Seat, Skoda, Chery...

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2. el otomobil fiyatları için araştırmalar hız kazandı.Yaklaşan yaz sezonuna hazırlık yapmak isteyenler için, otomobil satın almak artık daha çekici hale geliyor. Araç sahipleri, yeni modellere geçiş yaparken, ikinci el araç piyasasında da hareketlilik yaşanıyor. Hem bütçeye uygun hem de kaliteli araçlar arayanlar için bu dönem ideal bir zaman olabilir.