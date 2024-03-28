2. EL OTOMOBİLDE BAHAR İNDİRİMİ! 2016, 2019, 2020, 2022 modeller 500,600,700 bin TL'ye kapışılıyor! Fiat, Renault, Ford, Seat, Skoda, Chery...

2. el otomobil fiyatları için beklenen fırsat geldi. Fiat, Renault, Ford, Seat, Skoda ve Chery gibi önde gelen markalardan birçok ilanı sizler için derledik. Bahar mevsimiyle birlikte, yeni otomobil sahibi olmak artık daha kolay ve uygun hale geliyor. İşte Mart 2024 2. el otomobil fiyatları...
2. el otomobil fiyatları için araştırmalar hız kazandı.Yaklaşan yaz sezonuna hazırlık yapmak isteyenler için, otomobil satın almak artık daha çekici hale geliyor. Araç sahipleri, yeni modellere geçiş yaparken, ikinci el araç piyasasında da hareketlilik yaşanıyor. Hem bütçeye uygun hem de kaliteli araçlar arayanlar için bu dönem ideal bir zaman olabilir.
📌2018 ÇIKIŞLI AMG İMZALI SERİ
Model: Mercedes-Benz C 200 d BlueTEC AMG
Yıl: 2017
Kilometre: 130.000
Renk: Beyaz
Fiyat: 1.715.000 TL
Tarih: 28 Mart 2024
İl / İlçe: İzmir / Buca
📌FORD MONDEO 2.0 TDCI TREND OTOMATİK 210 HP (STAGE 1) BAKIMLI:
Model: Ford Mondeo 2.0 TDCi Trend
Yıl: 2011
Kilometre: 251.605
Renk: Füme
Fiyat: 525.000 TL
Tarih: 28 Mart 2024
İl / İlçe: Eskişehir / Odunpazarı
📌 VİCTOR'DAN 2022 HATASIZ BAYİ PORSCHE TAYCAN 4S 530 HP
Model: Porsche Taycan 4S Performance
Yıl: 2022
Kilometre: Bilinmiyor
Renk: Siyah
Fiyat: 6.785.000 TL
Tarih: 28 Mart 2024
İl / İlçe: İstanbul / Kadıköy
📌2006 RENAULT MEGANE PRİVİLEGE BOYASIZ GÜNEŞ YANIĞI KESİNLİKLE YOKTUR
Model: Renault Megane 1.5 dCi Privilege
Yıl: 2006
Kilometre: 340.000
Renk: Gri
Fiyat: 455.000 TL
Tarih: 28 Mart 2024
İl / İlçe: Gaziantep / Nizip