Mart kampanyası! Volkswagen Polo 578,765 TL’ye, Hyundai Bayon ise 599.400 TL’den satılıyor!

Araç piyasasında son dönemlerde yaşanan yükselişler ve yüksek taşıt kredisi faiz oranları, vatandaşları sıkıntıya sokmuştu. Bu durum, hem sıfır hem de ikinci el araç satışlarında düşüşe neden oldu. Ancak araç markaları, Mart 2024'te ÖTV'siz araç kampanyası ile piyasayı hareketlendirmeyi hedefliyor. İşte Volkswagen ve Hyundai'nin stoklarla sınırlı bu özel kampanyası ve detayları.