Mart kampanyası! Volkswagen Polo 578,765 TL’ye, Hyundai Bayon ise 599.400 TL’den satılıyor!

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 Beygir Life DSG Otomatik: 654,556 TL
Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 Beygir Style DSG Otomatik: 709,278 TL
Volkswagen Polo 1.0 TSI 110 Beygir Life DSG Otomatik: 713,000 TL
Volkswagen Polo 1.0 TSI 110 Beygir Style DSG Otomatik: 740,444 TL
Hyundai Bayon: Fiyat Performansıyla Öne Çıkıyor
Hyundai, Bayon modeli ile engelli bireyler için hem manuel hem de otomatik vites seçenekleri sunarak geniş bir yelpazede tercih imkanı sağlıyor. ÖTV indirimi sonrası elde edilen fiyatlarla Hyundai Bayon, fiyat performans açısından oldukça iddialı.
Hyundai Bayon Fiyat Listesi (Engelli Araç Fiyatları 2024):
Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 Beygir Jump Benzin Manuel: 538.200 TL
Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 Beygir Jump Benzin Otomatik: 557.500 TL
Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 Beygir Style Benzin Otomatik: 562.450 TL
Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 Beygir Elite Benzin Otomatik: 573.700 TL
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 Beygir Style Benzin Otomatik: 599.400 TL
Kampanyadan Yararlanma Şartları
Bu kampanyadan yararlanmak isteyen ÖTV muafiyeti hakkına sahip kişiler, gerekli belgeleri ibraz ederek kampanya kapsamında araç satın alabilecekler. Kampanya, belirlenen stoklarla sınırlı olup, ÖTV indiriminden faydalanacak kişilerin belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
NOT: Fiyatlarda farklılık olabilir