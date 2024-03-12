12 ay vadeli %0 faiz fırsatı! SKODA ve CHERY 2024 kampanyaları için kolları sıvadı! OMODA 5, TIGGO7 PRO, TIGGO8 PRO, FABIA, SCALA, KAROQ...

Otomobil tutkunları için müjdeli haber! 2024 yılında Chery ve Skoda markaları, birbirinden cazip kampanyalarla tüketicilere kapılarını açıyor. Yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunan bu kampanyalar, hem bütçe dostu hem de kaliteli bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Skoda Fabia ve Chery Omoda 5 modeli özellikle en çok aratılanlar arasında yerini aldı. İşte Chery ve Skoda'nın güncel kampanyaları...
İki otomotiv devi, 2024 yılında müşterilerine daha fazla değer sunmak için kolları sıvadı. Chery ve Skoda, yeni kampanyalarıyla otomobil tutkunlarını cezbetmeyi hedefliyor.
CHERY 2024 KAMPANYALARI
TIGGO8 PRO Excellent ÖTV Muaf Avantajı:
ÖTV muaf avantajıyla 103.000 TL'ye varan indirim.
Kampanya stoklarla sınırlıdır.
31 Mart 2024 tarihine kadar geçerlidir.
Chery Yetkili Satıcılarıyla iletişime geçilerek ödeme seçenekleri ve ayrıntılı bilgi alınabilir.
Vergi farklılıkları nedeniyle firma sorumlu tutulamaz.
Model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı saklı tutulur.
Kampanya Avantgarde versiyonunda geçerli değildir.
TIGGO7 PRO Modelinde 150.000 TL'ye 12 ay 0,99% Faizli Kredi Kampanyası:
Kampanya stoklarla sınırlıdır.
31 Mart 2024 tarihine kadar geçerlidir.
Chery Yetkili Satıcılarıyla iletişime geçilerek ödeme seçenekleri ve ayrıntılı bilgi alınabilir.
Vergi farklılıkları nedeniyle firma sorumlu tutulamaz.
Model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı saklı tutulur.
Kampanya Avantgarde versiyonunda geçerli değildir.