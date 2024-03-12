12 ay vadeli %0 faiz fırsatı! SKODA ve CHERY 2024 kampanyaları için kolları sıvadı! OMODA 5, TIGGO7 PRO, TIGGO8 PRO, FABIA, SCALA, KAROQ...

Otomobil tutkunları için müjdeli haber! 2024 yılında Chery ve Skoda markaları, birbirinden cazip kampanyalarla tüketicilere kapılarını açıyor. Yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunan bu kampanyalar, hem bütçe dostu hem de kaliteli bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Skoda Fabia ve Chery Omoda 5 modeli özellikle en çok aratılanlar arasında yerini aldı. İşte Chery ve Skoda'nın güncel kampanyaları...