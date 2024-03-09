Kia bu modeli sadece 495.000 TL’ye satacak; Mart ayı son şansınız olabilir

Engelli Bireyler İçin ÖTV Muafiyeti: Engelli bireyler, belirli oranlarda engellilik durumlarına göre ÖTV'siz araç satın alma hakkına sahiptir. Bu muafiyet, engellilik oranının %90 ve üzeri olması durumunda tam, daha düşük oranlarda ise kısmi olabilir. Engelli bireylerin bu haktan yararlanabilmeleri için Sağlık Bakanlığı'ndan alacakları raporla birlikte ilgili kurumlara başvurmaları gerekmektedir.

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) şartsız otomobil almanın birkaç yolu vardır, ancak bu yollar genellikle belirli koşullara ve kriterlere bağlıdır. İşte bazı yöntemler:

Yurtdışından Araç Getirme: Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, yabancı plakalı araçlarını Türkiye'ye getirebilirler. Ancak, bu araçlar belirli bir süre Türkiye'de kalabilir ve bu süre sonunda ya ülkeye geri gönderilmeli ya da Türkiye'de kalıcı olarak tescil edilmek isteniyorsa ilgili vergilerin ödenmesi gerekmektedir. Bu yöntemle ÖTV ödemeden araç kullanmak mümkün olsa da, kalıcı bir çözüm değildir.

Özel Durumlar: Bazı özel durumlar veya meslek grupları için de ÖTV indirimleri veya muafiyetleri söz konusu olabilir. Örneğin, bazı tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere alınan araçlar veya belirli meslek grupları için yapılan düzenlemelerle ÖTV indirimi sağlanabilmektedir. Bu tür durumlar için Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeler ve yönetmelikler incelenmelidir.