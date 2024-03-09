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Kia bu modeli sadece 495.000 TL'ye satacak; Mart ayı son şansınız olabilir

2024 yılının Mart ayına girmemizle birlikte, otomobil sektöründeki hareketlilik devam ediyor. Özellikle Kia, yeni fiyat listesiyle otomobil alacakları şaşırtıyor ve otomobil severlerin dikkatini çekiyor. Bu anlamda engelli vatandaşlar için belirli oranlarda engellilik durumlarına göre ÖTV'siz araç satılıyor.

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 16:21 Güncelleme 09 Mart 2024, 16:21
Kia bu modeli sadece 495.000 TL’ye satacak; Mart ayı son şansınız olabilir

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ÖTV muafiyeti veya indiriminden yararlanmak isteyen bireylerin, kendi durumlarına uygun koşulları detaylı bir şekilde araştırmaları ve gerekli belgelerle resmi başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Kia Stonic, şerit takip asistanı gibi güvenlik özellikleri ile donatılmış, yolculuklarınızı hem güvenli hem de konforlu hale getirmeyi amaçlayan bir model. Bu model, farklı motor seçenekleri ve donanım paketleri ile geniş bir yelpazede sunuluyor.

Kia Stonic ÖTV Şartsız Model ve Fiyat Seçenekleri

Kia Stonic, çeşitli donanım seviyeleri ve motor seçenekleri ile otomobil severlerin beğenisine sunuluyor. İşte Mart ayı güncel fiyat listesi:

  • Kia Stonic Cool 1.2 84 BG Benzinli- Manuel: 495.000 TL
  • Kia Stonic Cool 1.4 100 BG Benzinli- Otomatik: 523.000 TL
  • Kia Stonic Cool 1.0 100 BG Turbo Benzinli- Manuel: 531.000 TL
  • Kia Stonic Business 1.4 100 BG Benzinli- Otomatik: 538.000 TL

  • Kia Stonic Elegance 1.4 100 BG Benzinli- Otomatik: 581.000 TL
  • Kia Stonic Elegance Konfor 1.0 100 BG Benzinli Turbo DCT Otomatik: 605.000 TL
  • Kia Stonic Prestige 1.4 100 BG Benzinli-Otomatik: 606.000 TL

Bu fiyatlar ve model seçenekleri ile Kia, farklı ihtiyaç ve bütçelere uygun seçenekler sunuyor.

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) şartsız otomobil almanın birkaç yolu vardır, ancak bu yollar genellikle belirli koşullara ve kriterlere bağlıdır. İşte bazı yöntemler:

Engelli Bireyler İçin ÖTV Muafiyeti: Engelli bireyler, belirli oranlarda engellilik durumlarına göre ÖTV'siz araç satın alma hakkına sahiptir. Bu muafiyet, engellilik oranının %90 ve üzeri olması durumunda tam, daha düşük oranlarda ise kısmi olabilir. Engelli bireylerin bu haktan yararlanabilmeleri için Sağlık Bakanlığı'ndan alacakları raporla birlikte ilgili kurumlara başvurmaları gerekmektedir.

Yurtdışından Araç Getirme: Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, yabancı plakalı araçlarını Türkiye'ye getirebilirler. Ancak, bu araçlar belirli bir süre Türkiye'de kalabilir ve bu süre sonunda ya ülkeye geri gönderilmeli ya da Türkiye'de kalıcı olarak tescil edilmek isteniyorsa ilgili vergilerin ödenmesi gerekmektedir. Bu yöntemle ÖTV ödemeden araç kullanmak mümkün olsa da, kalıcı bir çözüm değildir.

Özel Durumlar: Bazı özel durumlar veya meslek grupları için de ÖTV indirimleri veya muafiyetleri söz konusu olabilir. Örneğin, bazı tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere alınan araçlar veya belirli meslek grupları için yapılan düzenlemelerle ÖTV indirimi sağlanabilmektedir. Bu tür durumlar için Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeler ve yönetmelikler incelenmelidir.

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