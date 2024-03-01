Toyota ve Renault gemileri yaktı: Mart ayına noktayı koydu! O modeller çok satılır

Her iki model de, modern tasarımları, yüksek teknolojik özellikleri ve güçlü performansları ile dikkat çekiyor. Renault Megane Sedan ve Toyota Corolla, sürücülere farklı ihtiyaç ve beklentilere uygun çeşitlilik sunarak, Mart 2024'te otomobil piyasasının öne çıkan modelleri arasında yer alıyor.
Renault Megane Sedan Yeni Fiyat Listesi
Türkiye otomobil piyasasının öncü markalarından Renault, Megane Sedan modeli için yeni fiyatlarını duyurdu. Renault Megane Sedan, markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olarak ön plana çıkıyor.
- Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce 140 bg: 1.088.000 TL
- Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce EDC 140 bg: 1.190.000 TL
- Renault Megane Sedan Joy Comfort 1.3 Tce EDC 140 bg: 1.215.000 TL