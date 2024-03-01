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Toyota ve Renault gemileri yaktı: Mart ayına noktayı koydu! O modeller çok satılır

Mart 2024 itibarıyla, sıfır kilometre otomobil fiyatlarındaki güncellemeler otomobil severlerin ve potansiyel alıcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Renault ve Toyota gibi önde gelen otomobil firmaları, yeni fiyat listelerini açıkladılar. Bu dönemde, özellikle Renault Megane Sedan ve Toyota Corolla modellerinin fiyatları merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 11:26 Güncelleme 01 Mart 2024, 11:26
Toyota ve Renault gemileri yaktı: Mart ayına noktayı koydu! O modeller çok satılır

Her iki model de, modern tasarımları, yüksek teknolojik özellikleri ve güçlü performansları ile dikkat çekiyor. Renault Megane Sedan ve Toyota Corolla, sürücülere farklı ihtiyaç ve beklentilere uygun çeşitlilik sunarak, Mart 2024'te otomobil piyasasının öne çıkan modelleri arasında yer alıyor.

Renault Megane Sedan Yeni Fiyat Listesi

Türkiye otomobil piyasasının öncü markalarından Renault, Megane Sedan modeli için yeni fiyatlarını duyurdu. Renault Megane Sedan, markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

  • Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce 140 bg: 1.088.000 TL
  • Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce EDC 140 bg: 1.190.000 TL
  • Renault Megane Sedan Joy Comfort 1.3 Tce EDC 140 bg: 1.215.000 TL

  • Renault Megane Sedan Touch 1.3 Tce EDC 140 bg: 1.302.000 TL
  • Renault Megane Sedan Touch 1.5 Blue Dci EDC 115 bg: 1.490.000 TL
  • Renault Megane Sedan Icon 1.3 Tce EDC 140 bg: 1.385.000 TL
  • Renault Megane Sedan Icon 1.5 Blue Dci EDC 115 bg: 1.575.000 TL

Toyota Corolla Güncel Fiyat Listesi

Toyota, Corolla modeli için de Mart 2024 fiyat listesini açıkladı. Güvenilirliği ve yüksek performansıyla bilinen Toyota Corolla, farklı donanım paketleriyle alıcıların beğenisine sunuluyor.

Yenilenmiş Toyota Corolla Fiyatları

  • Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S: 1.165.000 TL
  • Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S: 1.272.500 TL
  • Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.347.500 TL
  • Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.439.000 TL
  • Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.539.500 TL

Standart Toyota Corolla Fiyatları

  • Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S: 1.160.000 TL
  • Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S: 1.200.000 TL
  • Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.259.500 TL
  • Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.345.000 TL
  • Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.466.000 TL
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