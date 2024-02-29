382.824 TL parası olan zinhar kaçırmasın! Fiat Egea Cross, Peugeot 3008, Nissan Qashqai, Renault Clio’da özel kampanya

Nissan Qashqai: Vergisiz net fiyatı 687.268 TL.
Peugeot 3008: Vergisiz net fiyatı 808.333 TL.
Fiat Egea Cross: Vergisiz net fiyatı 382.361 TL.
Bu fiyatlar, ÖTV ve KDV oranları çıkarıldığında elde edilen net tutarlardır. 5 yıllık kanuni süre dolmadan satış yapılması durumunda, devletin muaf tutulan ÖTV'yi talep etme hakkı bulunuyor.
Engelli bireyler için ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) şartsız araç alımı, Türkiye'de belirli şartları karşılayan engellilere yönelik olarak uygulanan bir kolaylıktır. Engelli bireylerin bu vergiden muafiyetinden faydalanabilmeleri için bazı kriterleri yerine getirmeleri gerekir. İşte engelli bireylerin ÖTV şartsız araç alımı ile ilgili detaylar:
Engellilik Durumu Belgesi: Öncelikle, engelli bireyin resmi olarak tanınmış ve belgelenmiş bir engellilik durumuna sahip olması gerekmektedir. Bu belge, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kuruluşlar tarafından verilmektedir.
Malulen Emekli Maaşı Alanlar: Malulen emekli maaşı alan engelli bireyler, ÖTV muafiyetinden yararlanabilirler. Bu durumda, malulen emekli maaşı alındığını gösteren belge de gereklidir.
Araç Alımında ÖTV İadesi: Engelli bireyler, ÖTV muafiyetinden yararlanabilmek için araç alımında ÖTV'nin tamamını ödemezler. Daha sonra, bu durumlarını belgeleyerek ÖTV'nin iadesini alabilirler.
Araçta Özürlü Plakası Kullanımı: Engelli bireylerin araçta Özürlü Plakası kullanmaları gerekmektedir. Bu plakanın sahip olduğu özelliklerin ve kullanım koşullarının yerine getirilmesi de önemlidir.
İlgili Vergi Dairesine Başvuru: ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen engelli bireyler, araç alımından sonra ilgili vergi dairesine başvurarak gerekli belgeleri sunmalı ve ÖTV'nin iadesini talep etmelidirler.
NOT: Araç fiyatları marka ve modele göre değişiklik gösterebilir