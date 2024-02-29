SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Otomobil Haberleri

382.824 TL parası olan zinhar kaçırmasın! Fiat Egea Cross, Peugeot 3008, Nissan Qashqai, Renault Clio'da özel kampanya

Türkiye'de sıfır kilometre otomobil sahibi olmanın yüksek maliyetler gerektirmesi, vatandaşları daha ekonomik alternatifler aramaya itiyor. Otomobil fiyatlarındaki yüksek vergi yükü, araç satın almayı düşünenler için önemli bir mali engel oluşturuyor. Bu durumda, fiyatları makul seviyelere indirebilecek çözümler arasında ÖTV muafiyeti öne çıkıyor. Fiat Egea Cross, Peugeot 3008, Nissan Qashqai, Renault Clio engelli araç listesini haberimizde hazırladık.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 15:15 Güncelleme 29 Şubat 2024, 15:15
382.824 TL parası olan zinhar kaçırmasın! Fiat Egea Cross, Peugeot 3008, Nissan Qashqai, Renault Clio’da özel kampanya

Sıfır kilometre otomobiller üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), araç fiyatlarının yüksek olmasının başlıca sebeplerinden biridir. Ancak ÖTV muafiyeti, belirli şartları taşıyan bireyler için bu vergi yükünden tamamen kurtulma imkanı sunuyor. Özellikle engelli bireyler, bu muafiyetten yararlanabiliyor. Yüzde 90 ve üzerinde engel oranı olan kişiler, ÖTV ödemeden sıfır kilometre otomobil satın alma hakkına sahiptir. Bu durum, araç fiyatlarında yüzde 40'a varan oranda bir düşüş sağlayabiliyor.

ÖTV Muafiyeti ile Uygun Fiyata Sıfır Kilometre Otomobil

ÖTV muafiyeti sayesinde, sıfır kilometre otomobiller önemli oranda daha uygun fiyatlara satın alınabiliyor. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Engelli bireylerin bu haktan faydalanabilmesi için gereken engel oranı ve raporlama süreci, muafiyetin kapsamını belirliyor.

Güncel ÖTV Muafiyetiyle Sıfır Kilometre Otomobil Fiyatları

ÖTV muafiyeti uygulandığında, sıfır kilometre otomobillerin fiyatları önemli ölçüde düşüyor. İşte bazı popüler modellerin ÖTV muafiyeti sonrası fiyatları:

Renault Clio: Vergisiz net fiyatı 382.824 TL.

Hyundai i20: Vergisiz fiyatı 425.925 TL.

Volkswagen Polo: Vergisiz net fiyatı 427.222 TL.

Renault Megane Sedan: Vergisiz net fiyatı 477.731 TL.

Nissan Qashqai: Vergisiz net fiyatı 687.268 TL.

Peugeot 3008: Vergisiz net fiyatı 808.333 TL.

Fiat Egea Cross: Vergisiz net fiyatı 382.361 TL.

Bu fiyatlar, ÖTV ve KDV oranları çıkarıldığında elde edilen net tutarlardır. 5 yıllık kanuni süre dolmadan satış yapılması durumunda, devletin muaf tutulan ÖTV'yi talep etme hakkı bulunuyor.

Engelli bireyler için ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) şartsız araç alımı, Türkiye'de belirli şartları karşılayan engellilere yönelik olarak uygulanan bir kolaylıktır. Engelli bireylerin bu vergiden muafiyetinden faydalanabilmeleri için bazı kriterleri yerine getirmeleri gerekir. İşte engelli bireylerin ÖTV şartsız araç alımı ile ilgili detaylar:

Engellilik Durumu Belgesi: Öncelikle, engelli bireyin resmi olarak tanınmış ve belgelenmiş bir engellilik durumuna sahip olması gerekmektedir. Bu belge, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kuruluşlar tarafından verilmektedir.

Malulen Emekli Maaşı Alanlar: Malulen emekli maaşı alan engelli bireyler, ÖTV muafiyetinden yararlanabilirler. Bu durumda, malulen emekli maaşı alındığını gösteren belge de gereklidir.

Araç Alımında ÖTV İadesi: Engelli bireyler, ÖTV muafiyetinden yararlanabilmek için araç alımında ÖTV'nin tamamını ödemezler. Daha sonra, bu durumlarını belgeleyerek ÖTV'nin iadesini alabilirler.

Araçta Özürlü Plakası Kullanımı: Engelli bireylerin araçta Özürlü Plakası kullanmaları gerekmektedir. Bu plakanın sahip olduğu özelliklerin ve kullanım koşullarının yerine getirilmesi de önemlidir.

İlgili Vergi Dairesine Başvuru: ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen engelli bireyler, araç alımından sonra ilgili vergi dairesine başvurarak gerekli belgeleri sunmalı ve ÖTV'nin iadesini talep etmelidirler.

NOT: Araç fiyatları marka ve modele göre değişiklik gösterebilir

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Aydın mitinginde önemli açıklamalar
TÜİK açıkladı! Türkiye ekonomisi 2023’te büyüdü | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ilk açıklama | OECD ve G-20’ye damga
Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar | 29 ŞUBAT 2024 MHP MYK
İBB bütçesi Saraçhane trollerine gidiyor! Kim bu Ekremcilerin Diyanet’i verelim dediği sarıklı figüran? İmamoğlu’nun foyası ortaya çıktı
Emekli promosyon kampanyalarına güncelleme gelecek mi? Gözler SGK ve bankalarda
CHPKK İstanbul’un 5 ilçesinde ’DEM’lendi! İttifakın diyeti listelerde meclis üyeliği... Kandil direkt İmamoğlu ile pazarlığa oturdu
CHP’deki delege borsası iddiaları sonrası Seyit Torun’un TBMM’deki odasında 250 bin dolarlık poşet bulundu! Bomba Veli Ağbaba iddiası
Sapkın ittifak! CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan’dan LGBT’lilere destek sözü!
İzmir’de feci kaza: İki tırın arasında kalan araç kağıt gibi ezildi
Amerika’daki FETÖ’cülerin lüks yaşamı görüntülendi! Hepsi villada oturuyor
ABD kuvvetleri Gazze’de mi? Aaron Bushnell arkadaşı deşifre etti: Tünellerde savaşıyorlar! Hava Kuvvetleri’nden açıklama geldi
İstanbul’da deniz ve hava ulaşımına normale döndü
Canlı yayını terk etti | Terör partisi DEM ile ortaklıktan rahatsız olmayan CHP’li Ali Haydar Fırat KJ’den rahatsız oldu
Yaşlıya çift maaş: Ayda 11.112 TL! Kimler, nasıl yararlanabilir? Şartlar neler?
Fondaş Halk TV’de CHP’ye İzmir isyanı! Yandaş Emin Çapa: İzmirliler muhalefetten bezmiş durumda
SON DAKİKA