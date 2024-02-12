Piyasa tepetaklak! 0 ve 2. el araba alacaklara uyarı: "Mart, Nisan ayı itibariyle..."

Sıfır ve ikinci el araç piyasası, son günlerde dikkat çekici değişimlere sahne oluyor. Alıcılar ve satıcılar, ekonomik faktörler ve küresel etkiler nedeniyle fiyat dalgalanmalarıyla başa çıkmak zorunda kalıyor.
Sıfır ve ikinci el araç piyasası, son günlerde dikkat çekici değişimlere sahne oluyor. Alıcılar ve satıcılar, ekonomik faktörler ve küresel etkiler nedeniyle fiyat dalgalanmalarıyla başa çıkmak zorunda kalıyor.
Otomobil piyasasında son dakika açıklamaları, 2023'ün sonlarından bu yana devam eden kampanya furyasının yeni yılda azalmaya başlamasıyla birlikte geldi. İlk olarak Gaziantep'te pazar günleri açılan ikinci el oto pazarında yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Ancak alıcı ve satıcılar, yoğunluğun aldanıcı olduğunu belirterek, "Bakan çok ama alan az" dedi.
İkinci el otomobil fiyatları, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru düşüş eğilimi göstermiş, ancak yeni yıl ile birlikte tekrar yükselişe geçmişti. Gaziantep'teki pazar günleri açılan ikinci el oto pazarında yaşanan yoğunluğun ardında, piyasadaki durgunluğun etkisi olduğu belirtildi.
Gaziantep'te otogar civarındaki ikinci el oto pazarına araç almak için gelen vatandaşlardan Ahmet Yaşar, "Piyasa biraz durgun. Bakan çok, müşteri çok ama alan yok. Fiyatlar yüksek. Satıcılar satamıyor, alıcılar alamıyor" şeklinde konuştu. Aynı pazarda satıcı olarak faaliyet gösteren Muhammet Deniz ise, "Oto pazarında yoğun bir kalabalık var ama bu kalabalığın yüzde 80'i alıcı değil. Araçlara ve piyasaya bakmaya geliyor vatandaşlar. Alıcı sayısı çok az" ifadelerini kullandı.
Tevfik Yüksek adlı vatandaş ise ikinci el oto fiyatlarının tekrar yükselmeye başladığını iddia ederek, "Piyasa çok pahalı şuanda, yani fiyatlarda hiç düşme yok. Hatta daha beter yükselme var. 320 bin kilometredeki bir araca 440 bin lira istiyorlar. Bu durumda biz nasıl araç alalım" dedi.
Sıfır otomobil piyasasında ise İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, kampanyaların büyük oranda sonlandığını belirtti. Ertemel, "2024 model fiyatları bazı markalar tarafından açıklanarak talep toplanmaya başlanmış olmasına rağmen, mart/nisan ayı itibarıyla 2024 model araçların piyasaya tam anlamıyla girmesiyle, devam eden kampanyalar da sonlanacaktır" dedi.
Otomobil piyasasında yaşanan gelişmeler doğrultusunda, sıfır otomobil fiyatlarındaki artışın ikinci el piyasasına yansıması bekleniyor. Ancak, Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler, artan rekabet ortamı ve talebin düşük olması nedeniyle geçmiş yıllardaki spekülatif ortamın yaşanmayacağı öngörülüyor. İkinci el otomobil fiyatlarının şu an için sabit durumda olduğu ve sıfır otomobil fiyatlarında yaşanacak olası bir artışın, ikinci el fiyatlarını daha avantajlı kılacağı belirtiliyor.
Bu süreçte, sıfır otomobil almayı düşünen kullanıcılar için uygun fiyatlı fırsatların değerlendirilmesi ve bütçe-ihtiyaç analizi yaparak karar verilmesi öneriliyor. Piyasadaki rekabetin tüketici lehine olduğu vurgulanarak, ilkbahar aylarıyla birlikte ikinci el otomobil talebinin artması bekleniyor.