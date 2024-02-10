3 tane yemek yeterli! Kadınlar ve çocukların 1 günlük demir ihtiyacını gideriyor! Yanaklarınız, dudaklarınız al al olacak

3 TANE YEMEK YETERLİ
KURU KAYISI: Kurutulmuş meyveler arasında kuru kayısı, demir açısından zengin bir seçenektir. Aynı zamanda lif, potasyum ve beta-karoten içerir. Günde 3 adet kuru kayısı yemek demir deponuzu doldurmanıza yardımcı olacak.
KIRMIZI ET: Kırmızı et, protein, selenyum ve çinko ile birlikte yüksek miktarda demir içerir. Sığır eti ve kuzu eti, bu mineralin sağlıklı alımını destekler.
ISPANAK: Ispanak, demirin yanı sıra C vitamini ve potasyum içerir. Yeşil sebzeler arasında en iyi demir kaynaklarından biridir.
DENİZ ÜRÜNLERİ: Balık, karides ve istiridye gibi deniz ürünleri, demir bakımından zengin birer kaynaktır. Ayrıca omega-3 yağ asitleri gibi diğer besin maddelerini de içerir.
KABAK ÇEKİRDEĞİ: Kabak çekirdeği, demir içeriği yüksek olan mükemmel bir tohumdur. Aynı zamanda bakır, manganez ve çinko gibi mineralleri içerir.
UYARI: Demir alımınızın kalsiyum veya bazı baklagiller ile birleştirilmesinden kaçınılması, demirin emilimini etkileyebilecek önemli bir faktördür. Doktorunuzun önerileri doğrultusunda beslenme alışkanlıklarınızı düzenlemek, demir seviyelerinizi korumak ve sağlıklı bir yaşam sürmek için önemlidir.