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B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi, Resmi Gazete'de yayımlandı mı 2024? 125 cc motor modelleri hangileri, en fazla kaç km hız yapar?

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan bu değişiklikle birlikte, B sınıfı ehliyete sahip olanlar belirli koşullar dahilinde 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecekler.

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 10:39 Güncelleme 11 Şubat 2024, 10:39
B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi, Resmi Gazete’de yayımlandı mı 2024? 125 cc motor modelleri hangileri, en fazla kaç km hız yapar?

Daha önce sadece A sınıfı ehliyet sahiplerine tanınan bu ayrıcalık, yapılan yönetmelik değişikliği ile B sınıfı ehliyet sahiplerine de tanınmış oldu. Bu değişiklikle birlikte, B sınıfı ehliyet sahipleri belirli koşulları yerine getirdikleri takdirde 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecekler.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; B sınıfı sürücü belgesi ile her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler de kullanılabilecek.

Yayımlanan yönetmeliğe göre; deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak, gereken sağlık şartlarını taşımak ve daha önce sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak koşullarıyla, belirlenen direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde 125 cc'ye kadar olan motosikletler kullanılabilecek.

Bunun için sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kod eklenmesi için yeterli olacak.

Sürücü belgesi üzerine kod yazılmasına gerek olmayacak

Ancak söz konusu kişiler, istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilecek. Söz konusu yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği de belirtildi.

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