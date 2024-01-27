Devletten yüzde 50 ucuza 2. el otomobiller: Audi A4 405.000 TL, Seat 240.000 TL, Renault MEGANE 300.000 TL!

Türkiye'de otomobil almak isteyen vatandaşlar için Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu bu fırsat, hem ekonomik açıdan avantajlı hem de güvenilir bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. İkinci el otomobil piyasasında artan fiyatlar ve sınırlı seçenekler göz önünde bulundurulduğunda, Bakanlığın e-ihale yöntemiyle yapılan bu satışlar, uygun fiyatlı ve kaliteli araçlar edinmek isteyenler için ideal bir seçenek haline geliyor. Bu satışlar, hem ekonomiye canlılık kazandırıyor hem de vatandaşların bütçesine uygun araç sahibi olma imkanı sunuyor.