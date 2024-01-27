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Devletten yüzde 50 ucuza 2. el otomobiller: Audi A4 405.000 TL, Seat 240.000 TL, Renault MEGANE 300.000 TL!

Türkiye'de otomobil sahibi olmak isteyenler için yeni ve cazip bir fırsat ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı, e-ihale yöntemi ile ikinci el otomobilleri uygun fiyatlarla satışa sunuyor. Bu, özellikle yüksek fiyatlar nedeniyle yeni araç alımında zorlanan vatandaşlar için büyük bir imkan sunuyor.

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 17:01 Güncelleme 27 Ocak 2024, 17:01
Devletten yüzde 50 ucuza 2. el otomobiller: Audi A4 405.000 TL, Seat 240.000 TL, Renault MEGANE 300.000 TL!

Türkiye'de otomobil almak isteyen vatandaşlar için Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu bu fırsat, hem ekonomik açıdan avantajlı hem de güvenilir bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. İkinci el otomobil piyasasında artan fiyatlar ve sınırlı seçenekler göz önünde bulundurulduğunda, Bakanlığın e-ihale yöntemiyle yapılan bu satışlar, uygun fiyatlı ve kaliteli araçlar edinmek isteyenler için ideal bir seçenek haline geliyor. Bu satışlar, hem ekonomiye canlılık kazandırıyor hem de vatandaşların bütçesine uygun araç sahibi olma imkanı sunuyor.

Türkiye'de otomobil alımı, giderek artan maliyetler nedeniyle zorlaşmış durumda. Bu durum, vatandaşları daha uygun fiyatlı ikinci el otomobillere yönlendiriyor. Ancak ikinci el piyasasında da fiyatlar hız kesmeden yükseliyor. İşte bu noktada, Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el otomobil satışları büyük bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın İkinci El Otomobil Satışları

Ticaret Bakanlığı, devletin kullanmadığı ikinci el otomobilleri satışa çıkarıyor. Bu otomobiller, devletin kontrolünde olup, kullanılmayan araçlardan oluşuyor. Bakanlık, bu otomobilleri saklama maliyetlerinden kurtulmak ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla satışa sunuyor. Satışlar, resmi ilanlar aracılığıyla ve aracısız olarak gerçekleştiriliyor.

Araçları İnceleme İmkanı

Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale yöntemiyle satışa sunduğu araçlar, teklif verilmeden önce incelenebiliyor. İlgili ilanlarda aracın bulunduğu yer belirtiliyor ve alıcılar, otomobili yerinde görme şansına sahip oluyorlar. Farklı şehirlerde bulunan alıcılar için ise araçların ekspertiz raporları incelenebiliyor, böylece satın alma sürecinde herhangi bir sürprizle karşılaşılmıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın Sunduğu Araç Örnekleri

Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu ikinci el otomobiller arasında, çeşitli marka ve modeller yer alıyor. İşte bazı örnekler:

  1. 2005 Audi A4 2.5 TDI: Samsun T.İ.M. lokasyonunda bulunan bu araç, otomatik vites özelliğine sahip ve 324368 kilometrede. Başlangıç bedeli ₺405.000 olarak belirlenmiş.
  2. 2002 Seat Alhambra: Yine Samsun T.İ.M.'de bulunan bu araç, manuel vites ve 281571 kilometre ile satışa sunuluyor. Başlangıç bedeli ₺240.000.
  3. 2007 Renault MEGANE SCENIC: Bu manuel vitesli araç, 232200 kilometrede ve başlangıç bedeli ₺300.000 olarak belirlenmiş.
  4. 2004 Audi A4: Manuel vitesli ve 281278 kilometrede olan bu araç için başlangıç bedeli ₺352.500 olarak açıklanmış.

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