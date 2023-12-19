2 el otomobilde fiyatlar düşüşe geçti! 2003 model Mercedes CL2023 195 bin TL! İşte son fırsat ilanları...

İlan sitelerinde yapılan fiyat incelemelerinde, favoriye eklenen ilanlardaki fiyat düşüşleri gözlemleniyor. Araç sahipleri, uzun süredir satamadıkları araçları elden çıkarmak adına ciddi indirimlere gitmek zorunda kalabiliyorlar.

Elinde nakit bulunanlar için ise bu dönemde otomobil almak oldukça avantajlı olabilir. İyi bir pazarlıkla fiyatları daha da düşürebilir ve farklı şehirlerdeki ilanları takip ederek uygun fırsatları değerlendirebilirsiniz.

** Açıklamada ( Bulgaristan vatandaşı olan Bulgaristan oturumu olan ve çift vatandaş olan (BG - TR) kişiler için uygundur.) uyarısı yer alıyor. Bayiler, ellerindeki sıfır otomobilleri hemen teslim edebiliyor ve önceki dönemlerde yaşanan stok sorunları ortadan kalkmış durumda. Satış temsilcileri, telefonlarına çıkmayan potansiyel alıcılara dönerek özel fiyat indirimleri yaparak araç satmaya çalışıyorlar.

2023 model otomobillerin ve yaklaşık bir ay sonra 1 yaşına girecek araçların bayiler tarafından hızla elden çıkarılmaya çalışıldığı bu dönemde, 2024 model araçların ülkemize gelmesi de Mart ayını bulabilir. Bu nedenle, 2023 model araçlarda 1 yaşında muamelesi yaparak pazarlık yapmak önemli bir avantaj sağlayabilir.