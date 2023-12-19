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2 el otomobilde fiyatlar düşüşe geçti! 2003 model Mercedes CL2023 195 bin TL! İşte son fırsat ilanları...

İkinci el otomobil ilanları, özellikle yıl sonuna yaklaşırken büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu dönemde, pek çok uygun fiyatlı ikinci el araç, cazip fırsatlarla satışa sunuluyor. Bu yıl sonu fırsatları arasında dikkat çeken, bütçenize uygun ve kaliteli araçları sizin için inceledik. İşte, ayağınızı yerden kesecek o otomobiller...

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 09:25 Güncelleme 19 Aralık 2023, 09:25
2 el otomobilde fiyatlar düşüşe geçti! 2003 model Mercedes CL2023 195 bin TL! İşte son fırsat ilanları...

Yılın son günlerine girerken otomobil tutkunları için sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Otomobil şirketleri, yeni yıla özel indirimler ve cazip kampanyalarla dolu bir döneme giriş yapıyor, 200 bin TL'nin altında birçok ekonomik araç da raflardaki yerini alıyor. İşte, lüks modellerin gölgesinde kalmayıp bütçe dostu seçenekleriyle dikkat çeken ikinci el otomobillr!

Ticaret Bakanlığı'nın alınan önlemleri ve Hazine ile Merkez Bankası'nın uyguladığı mali politikalar, vatandaşları yatırıma yönlendirmiş durumda. Kredi faizlerindeki artış ve mevduat faizlerindeki yüksek getiri, birçok kişiyi alım yerine tasarrufa yönlendirerek ikinci el otomobil piyasasında dengeleri değiştirdi.

Taşıt kredilerinin yüzde 3 ve üzerindeki faiz oranları, otomobil almayı zorlaştırırken ihtiyaç kredisi faizleri de benzer şekilde seyrediyor. Bu durum, ikinci el otomobil fiyatlarının sıfır otomobillerden daha düşük seviyelere inmesine neden oldu.

İlan sitelerinde yapılan fiyat incelemelerinde, favoriye eklenen ilanlardaki fiyat düşüşleri gözlemleniyor. Araç sahipleri, uzun süredir satamadıkları araçları elden çıkarmak adına ciddi indirimlere gitmek zorunda kalabiliyorlar.

Elinde nakit bulunanlar için ise bu dönemde otomobil almak oldukça avantajlı olabilir. İyi bir pazarlıkla fiyatları daha da düşürebilir ve farklı şehirlerdeki ilanları takip ederek uygun fırsatları değerlendirebilirsiniz.

** Açıklamada ( Bulgaristan vatandaşı olan Bulgaristan oturumu olan ve çift vatandaş olan (BG - TR) kişiler için uygundur.) uyarısı yer alıyor.

Bayiler, ellerindeki sıfır otomobilleri hemen teslim edebiliyor ve önceki dönemlerde yaşanan stok sorunları ortadan kalkmış durumda. Satış temsilcileri, telefonlarına çıkmayan potansiyel alıcılara dönerek özel fiyat indirimleri yaparak araç satmaya çalışıyorlar.

2023 model otomobillerin ve yaklaşık bir ay sonra 1 yaşına girecek araçların bayiler tarafından hızla elden çıkarılmaya çalışıldığı bu dönemde, 2024 model araçların ülkemize gelmesi de Mart ayını bulabilir. Bu nedenle, 2023 model araçlarda 1 yaşında muamelesi yaparak pazarlık yapmak önemli bir avantaj sağlayabilir.

300.000 liraya kadar olan otomobillerde fiyatlar hızla geriliyor. Bu fiyat aralığındaki araçlar, daha hızlı bir şekilde el değiştiriyor ve piyasada sıkça bulunuyor.

İkinci el otomobil piyasasındaki bu dönem, otomobil almak isteyenler için fırsatlar sunarken, alıcıların dikkatli ve bilinçli bir şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir.

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