SGK’dan 630 bin TL’ye satılık 2011 model Skoda, 550 bin TL’ye 2012 model Ford! Başvuran ucuz arabanın sahibi oluyor

SGK'nın yayınladığı satılık icarlık otomobil ilanları, otomobil tutkunlarının ilgisini çekiyor. Uygun fiyatlarla sunulan yüzlerce araç seçeneği arasından, özellikle 750 bin TL altında olanlar büyük beğeni topluyor. İşte bu ilanlardan en dikkat çekenler...
630 BİN TL'YE SATILIK SKODA
İlan Numarası 22028
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Otomobil
Tür Skoda
Model Yılı 2011
Renk Füme
Satışa Esas Bedeli 630.000,00 TL
Teminat Bedeli 31.500,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2023-12-19
İkinci İhale Tarihi 2023-12-21
550 BİN TL'YE SATILIK FORD
İlan Numarası 21987
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Otomobil
Tür Ford
Model Yılı 2012
Motor
Plaka 37SH733
Renk Bej
Satışa Esas Bedeli 550.000,00 TL
Teminat Bedeli 27.500,00 TL