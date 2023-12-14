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SGK'dan 630 bin TL'ye satılık 2011 model Skoda, 550 bin TL'ye 2012 model Ford! Başvuran ucuz arabanın sahibi oluyor

SGK'dan satılık icarlık otomobil ilanları büyük ilgi çekiyor. Uygun fiyatlarla satışa sunulan araçlar için araştırmalar hızlandı. Özellikle 750 bin TL altında yüzlerce satılık arabanın yer aldığı ilanlardan en beğenilenleri sizler için derledik. SGK tarafından paylaşılan bu ilanlara göre 630 bin TL'ye Skoda sahibi olabilirsiniz. İşte ne uygun fiyatlı satılık arabalar...

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 16:39 Güncelleme 14 Aralık 2023, 16:39
SGK’dan 630 bin TL’ye satılık 2011 model Skoda, 550 bin TL’ye 2012 model Ford! Başvuran ucuz arabanın sahibi oluyor

SGK'nın yayınladığı satılık icarlık otomobil ilanları, otomobil tutkunlarının ilgisini çekiyor. Uygun fiyatlarla sunulan yüzlerce araç seçeneği arasından, özellikle 750 bin TL altında olanlar büyük beğeni topluyor. İşte bu ilanlardan en dikkat çekenler...

630 BİN TL'YE SATILIK SKODA

İlan Numarası 22028

Satış Tipi Açık Artırma

Kategori Otomobil

Tür Skoda

Model Yılı 2011

Renk Füme

Satışa Esas Bedeli 630.000,00 TL

Teminat Bedeli 31.500,00 TL

Birinci İhale Tarihi 2023-12-19

İkinci İhale Tarihi 2023-12-21

550 BİN TL'YE SATILIK FORD

İlan Numarası 21987

Satış Tipi Açık Artırma

Kategori Otomobil

Tür Ford

Model Yılı 2012

Motor

Plaka 37SH733

Renk Bej

Satışa Esas Bedeli 550.000,00 TL

Teminat Bedeli 27.500,00 TL

SGK'DAN SATILIK ARAÇ İLANLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İCRADAN SATILIK ARAÇ NASIL ALINIR?

İcralık araçların satış ihaleleri genellikle kamu kurumları veya özel icra daireleri tarafından düzenlenir. Bu ihalelerin duyurularını takip ederek hangi araçların satışa çıkarılacağını öğrenin.

İhaleye katılmadan önce, ilgili kurumun belirlediği ihale şartlarını dikkatlice okuyun. Satış koşulları, ödeme yöntemleri ve diğer önemli detayları anlamak, sürprizlerle karşılaşmamanız açısından önemlidir.

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