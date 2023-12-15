2022, 2016, 2014 model BMW, Hyundai, Ford, Dacia, Mercedes hacizli satılık araçlar! 550, 750, 940 bin TL'ye satılık araba ilanları

Hacizli satılık arabalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından satışa sunulan araçlar uygun fiyatları sayesinde birçok vatandaşa kolaylık sağlıyor. E-ihale sistemi sayesinde, ihale süreci dijital ortamda gerçekleşecek ve katılımcılara eşit şartlarda rekabet etme fırsatı tanınacak.BMW, Hyundai, Ford, Dacia, Mercedes markaları başta olmak üzere birçok ilanı sizler için derledik. İşte en uygun fiyatlı satılık araba ilanları...