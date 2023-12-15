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2022, 2016, 2014 model BMW, Hyundai, Ford, Dacia, Mercedes hacizli satılık araçlar! 550, 750, 940 bin TL'ye satılık araba ilanları

Hacizli satılık arabalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından satışa sunulan araçlar uygun fiyatları sayesinde birçok vatandaşa kolaylık sağlıyor. E-ihale sistemi sayesinde, ihale süreci dijital ortamda gerçekleşecek ve katılımcılara eşit şartlarda rekabet etme fırsatı tanınacak.BMW, Hyundai, Ford, Dacia, Mercedes markaları başta olmak üzere birçok ilanı sizler için derledik. İşte en uygun fiyatlı satılık araba ilanları...

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 16:31 Güncelleme 15 Aralık 2023, 16:31
2022, 2016, 2014 model BMW, Hyundai, Ford, Dacia, Mercedes hacizli satılık araçlar! 550, 750, 940 bin TL’ye satılık araba ilanları 1

Türkiye Ticaret Bakanlığı, modernizasyon ve kaynakları daha etkin kullanma amacıyla, e-ihale sistemi aracılığıyla hala işleyen eski araçları satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Bu adım, ihtiyaç sahipleri için ekonomik bir fırsat sunuyor. İşte o otomobiller...

2022, 2016, 2014 model BMW, Hyundai, Ford, Dacia, Mercedes hacizli satılık araçlar! 550, 750, 940 bin TL’ye satılık araba ilanları 2

2013 model Ford marka otomobil icradan satılıktır 525.000

Gaziantep'te 2009 model Ford Mondeo Titanium icradan satılıktır. 520.000 TL

2010 model Ford Fiesta marka otomobil icradan satılıktır 575.000

2015 model FORD FIESTA marka araç icradan satılıktır 700.000

2022, 2016, 2014 model BMW, Hyundai, Ford, Dacia, Mercedes hacizli satılık araçlar! 550, 750, 940 bin TL’ye satılık araba ilanları 3

2011 model Ford Focus icradan satılıktır

2021 model Ford marka araç icradan satılıktır

2012 model Ford Fiesta mahkemeden satılacak

1978 model Ford Taunus icradan satılıktır (çoklu satış)

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