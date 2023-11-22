Bu dev kampanya vatandaşı mest etti: Kia Picanto ve Fiat Egea Sedan Kasım ayı yeni fiyat listesi geldi

Fiat Egea Sedan , ülkemizde üretilen ve en çok satılan otomobiller arasında yer alıyor. Bu model, sıfır araç alacaklar için cazip bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

Kia Picanto ve Fiat Egea Sedan, özellikle şehir içi kullanım için ideal araçlar olarak öne çıkıyor. Her iki model de tasarım, performans ve fiyat açısından farklı ihtiyaçlara hitap ediyor. Kia Picanto, küçük boyutları ve yakıt ekonomisiyle özellikle dar sokaklarda ve yoğun trafikte avantaj sağlıyor. Fiat Egea Sedan ise, uygun fiyatlı ve çok satan bir model olarak, sıfır araç alacaklar için cazip bir seçenek sunuyor.